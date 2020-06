SERNAC informa sobre incremento de accidentes domésticos con niños

El reporte elaborado por el SERNAC en base a información aportada por el CITUC de la Universidad Católica, COANIQUEM y por el Hospital Roberto del Río, indican un aumento de ciertos tipos de incidentes en período de cuarentena.

El CITUC registra un aumento del 64% de casos por intoxicación por cloro doméstico en adultos más que el mismo periodo 2019.

Mientras que, el informe de COANIQUEN, da cuenta que el 67% de las quemaduras por accidente con agua caliente (taza de té y hervidores eléctricos) fueron en menores de 5 años.

El SERNAC viene desarrollando un trabajo con diversas instituciones enfocado en acciones de prevención, informativas, difusión de recomendaciones, advertencias y Mesas de Trabajo con representantes de empresas para mejorar la seguridad de los productos.

Un reporte elaborado por el SERNAC gracias a información proporcionada por el Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica (CITUC), COANIQUEN y el Hospital Roberto del Río revela un importante aumento de incidentes asociados a la utilización de productos de limpieza (específicamente cloro en adultos) y quemaduras con tazas y hervidores eléctricos en niños, entre los meses de marzo-abril-mayo de 2019, en comparación con el mismo período de tiempo en el año 2020.

Para la Directora Regional del SERNAC, PAMELA RAMIREZ, «Hemos estado trabajando en convenio con diferentes instituciones y hospitales para detectar los accidentes producidos por productos ya sea por falta de seguridad de los mismos o mal uso. El derecho a la seguridad es básico para los consumidores, lo que se ha demostrado todavía más en la pandemia»

Según los registros del CITUC, para el período que va desde el 1 de marzo al 26 de abril de 2020, se han reportado 435 casos de intoxicación por cloro doméstico, esto es un 64% más que el mismo período del año 2019 (264 casos).

De estos, un 80,5% se deben a situaciones de exposición accidental, por ingestión, siendo la mayor parte de los afectados, personas adultas.



Mientras que en el ítem por intoxicaciones con otros productos desinfectantes (amonio cuaternario, alcohol gel y desinfectantes de superficies en spray), se registraron 165 casos, siendo los principales afectados los adultos (30,9%), pre-escolares (23%) y lactantes (23%).



QUEMADURAS EN NIÑOS

Por su parte el informe de COANIQUEN de quemaduras en niños en el año 2020, registra 124 casos, entre el 15 de marzo y 15 de mayo. De este total, aproximadamente un 53% de los accidentes tiene su origen en principalmente en dos elementos: taza de té (33,1%) y hervidor eléctrico (20,1%).

De ese porcentaje (53%), el 67,7% (84 casos) se produjeron en niños menores de 5 años. Un 16,1% (20 casos) en niños entre 6 y 10 años y un 26,1% (20 casos) en niños entre 10 y 20 años.

Por su parte, en el mismo período del año 2019, los porcentajes se distribuyeron entre 6 elementos, cuyas mayores incidencias correspondieron a tazas (26,1%), hervidores (14,9%), parafina (6,0%), plancha de ropa (4,8%), plancha de pelo (4,5%), termo (4,5%) y objeto caliente (3,7%). En este sentido es importante poner atención a todos estos elementos, ya que los incidentes tienden a repetirse año tras año, pero se espera aumente considerando el confinamiento.

Por su parte, los datos aportados por el Hospital Roberto del Río, al igual que COANIQUEM, señalan también un aumento en las quemaduras con hervidor eléctrico y estufas, y con acciones asociadas a la preparación de recetas de cocina. El reporte detectó, otro antecedente relevante, como lo es la nacionalidad de los niños afectados, ya que la mayoría fue en población migrante.

El registro del centro de salud, además, da cuenta de un aumento en la última semana del mes de mayo, lo que coincide con el inicio de los días con temperaturas más bajas.

En el período de cuarentena, el Hospital Público identificó, además, un cierto retraso de las consultas de pacientes por quemaduras lo cual puede generar daños más difíciles de tratar si no se enfrentan a tiempo (riesgo de infección, cicatrización inadecuada, profundización de la herida, disminución de las posibilidades de reinjerto o rehabilitación). Por lo que se aconseja consultar prontamente al tener un accidente de este tipo.

Finalmente, el informe da cuenta de un aumento de casos por quemaduras asociados a la preparación de recetas de cocina, ejemplo en el área de repostería como la preparación de churros. El fenómeno, alertado también en años anteriores, se podría asociar a un alto contenido de agua en los alimentos al momento de freír, lo que sería un riesgo si no se toman las medidas adecuadas.

Productos Milagrosos

También el SERNAC ha estado monitoreando productos ofrecidos en redes sociales o portales de Internet, que prometen tratamientos o curas relacionadas con el COVID-19, como el uso de Hipoclorito de Sodio y/o Dióxido de Cloro, llamado MMS (abreviación en inglés de un compuesto llamado Miracle Mineral Solution).

El Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), advierte que este químico denominado MMS no es un medicamento, no cuenta con la autorización del ISP y no existen antecedentes científicos que avalen las condiciones eficaces, por lo que su publicidad y uso, representa un riesgo para la salud de las personas.

Acciones

El SERNAC viene desarrollando un trabajo con diversas instituciones enfocado en acciones de prevención, informativas, difusión de recomendaciones, advertencias y Mesas de Trabajo con representantes de empresas para mejorar la seguridad de los productos.



Otra de las áreas es la gestión del retiro de productos cuando se detecta algún problema de seguridad o falta de información relevante que genera riesgos al consumidor. Especialmente cuando se trata de productos dirigidos a niños.



Asimismo, el Servicio ha desarrollado estudios y campañas educativas focalizadas en los grupos de riesgo en aquellos casos en que la accidentabilidad se produzca por mal uso.



Recomendaciones

A fin de evitar accidentes con cualquiera de este tipo de productos, especialmente con aquellos más utilizados en épocas de invierno, es relevante que los consumidores tomen en cuenta una serie de recomendaciones, entre ellas:



Verificar que los productos, tales como estufas o hervidores eléctricos estén certificados (sello SEC).

(sello SEC). Mantener estos productos lejos de cortinas, muebles o cualquier otro material inflamable.

Coloque el artefacto en una superficie horizontal y plana, ubicándolo lejos del borde y fuera del alcance de los niños.

Ubicarlos en espacios adecuados, donde no entorpezcan el paso normal.

Seguir las instrucciones de uso e instalación indicadas por el fabricante.

e instalación indicadas por el fabricante. Evitar que los niños jueguen cerca de estos productos, o de aquellos que no estén indicados para su edad.

Comprar en el comercio formal, para resguardar sus derechos en caso que el producto presente algún defecto en su seguridad.

Recomendaciones para evitar intoxicaciones



No comprar productos de origen desconocido ni en el comercio informal

No ingerir este tipo de productos pues sólo están autorizados para uso en superficies.

Leer las instrucciones de los productos y seguirlas al pie de la letra.

Guardar los productos de aseo doméstico bajo llave o fuera del alcance de los niños.

No usar envases de alimentos para guardar este tipo de productos, ya que pueden provocar su ingestión en forma accidental. Cerrarlos herméticamente.

No mezclar cloro doméstico con otros productos de aseo, revise la infografía de CITUC en el siguiente link: http://cituc.uc.cl/publicaciones/67-reactividad-del-cloro-domestico

Debe contar con registro ISP.

Seguir las instrucciones indicadas por las autoridades sanitaras.

Si sufre un accidente dependiendo de la gravedad, puede llamar al fono SALUD RESPONDE: 600 360 77 77, acudir a un CESFAM, SAPU o urgencias del centro hospitalario o clínica asociado a su plan de salud.

Recomendaciones al cocinar:



No permitir el acceso de los niños a la cocina cuando se está friendo.

Mantener la atención en la olla mientras fríe.

No llenar más de la mitad la olla que se utilice, recuerde que al colocar los alimentos en nivel del aceite sube y en caso de derramarse puede inflamarse al alcanzar la llama de la cocina.

Evite introducir una gran cantidad de alimentos cuando este friendo.

Antes de introducir los alimentos en el aceite, séquelos bien con papel absorbente para eliminar cualquier exceso de agua y así reducir las salpicaduras que pueden provocar lesiones.