Toque de clarín para el alistamiento – Víctor Maldonado – Opiniones

 Un sector duro de la derecha ha empezado a dar demostraciones públicas de apoyo al exministro Mañalich y a mostrarlo como una víctima de la “pandemia del odio”. Las preguntas por realizarse son dos: ¿a quién se dirigen las críticas de esta derecha? ¿qué objetivo tiene hace esta demostración de apoyo?

 Se puede pensar que la crítica va hacia la oposición, puesto que este sector político pidió reiteradamente la salida de Mañalich. Pero lo cierto es que el que definía el futuro de un colaborar directo era Piñera y no la centroizquierda. Por lo demás, la oposición acaba de negociar con el gobierno y se concentró en las propuestas económicas, sin presionar para nada con la salida del exministro.

 Es obvio que el oficialismo no fue puesto contra la espada y la pared, en algo así como “la cabeza de Mañalich o el acuerdo”. Para nada. La crítica continuó por carriles separados. Si el gobierno llega a ser tan sensible a un ultimátum opositor implícito, se debe a su propia debilidad, no a las presiones externas.

 Mañalich se fue en medio de indicadores que mostraban una crisis sanitaria agravándose y él mismo pronosticaba que lo peor estaba por venir. A confesión de parte relevo de pruebas. Lo que lo sacó fue su fracaso no la presión de nadie.

 Fue José Antonio Kast quien sacó la conclusión más natural: Piñera fue débil al no defender a su ministro en medio de la polémica. Pero tal conclusión tan directa, simple y apropiada no es la intención de una carta que reúne a Andrés Chadwick, Rodrigo Ubilla, Felipe Kast, Gerardo Varela y Marcela Cubillos.

 El objeto de esta acción no es el análisis objetivo del manejo de la crisis sanitaria, tampoco el de convencer con argumentos a la opinión pública. Se trata de un llamado al reconocimiento de filas, a la movilización general y al alistamiento. La derecha está pasando a modo campaña y competencia. Se trata de un toque de clarín dirigido a los suyos.

 En su salida a Mañalich se le dio todo el tiempo del mundo para que diera su versión sobre su retiro del puesto, que el mostró como una decisión personal, republicana, un paso al costado para facilitar la unidad nacional. Ahora está “decisión personal” es mostrada como el caso de una víctima de “la furia incontenible que invade a muchos por destruir a sus adversarios políticos”. Piñera no juega ningún papel, la agudización de la crisis no cuenta, la falta de respuestas de la autoridad no merece ser mencionada. No es que digamos una demostración de objetividad sino una arenga, una respuesta belicosa a una supuesta agresión artera de un -para variar- “enemigo implacable” (apelativo con el que califica a cuanto se ponga al frente).

 Y ya que estos patriotas se ven enfrentados a quienes emplean “la descalificación permanente, sin lógica ni medida”, se trata de encontrar la respuesta adecuada. ¿Adivine lo que viene? Pues, claro, acertó: mientras Piñera hará permanentes llamados a la unidad nacional y “que Dios bendiga Chile”, otros estarán actuando con agresividad, no en contradicción sino en complemento, para perpetuar a la derecha en el poder. Son dos caras de la misma moneda, con la finalidad de quedarse en La Moneda. ¿No habrá llegado el momento de prepararse unidos en los dos ámbitos a una misma estrategia?

Víctor Maldonado R.

La responsabilidad de concretar bien el acuerdo.

Diputados DC y PPD plantearon dudas respecto de los proyectos de reactivación y de apoyo a las grandes empresas.

 Daniel Verdessi, jefe bancada diputados DC

 “La protección de la clase media no está contemplada totalmente. Y donde hay una letra chica es sobre las personas que tienen ingresos medios y lo han perdido, y en las pequeñas y medianas empresas”.

 Diputado Gabriel Silber (DC)

 “Tenemos serias dudas respecto de la ausencia del posnatal (…) y a la viabilidad de esta fast track ambiental o norma de apoyo a las concesiones”. “No vamos a dar luz verde a estos proyectos”.

 Fuad Chahin, presidente DC

 “Puedo dar como garantía que el acuerdo se va a cumplir”.

 “Obviamente hay cosas que no están y que vamos a seguir peleando, además de que nos vamos a preocupar de que se cumpla con el espíritu de lo que dice ahí”.

 Diputado Ricardo Celis (PPD)

 “En el IFE fuimos consultados, así que van a contar con nuestros votos, sin embargo, los otros proyectos hay que mirarlos con lupa, porque no los conocemos en detalle. Aquí hay un compromiso de por medio, pero no un cheque en blanco”.

 Raúl Soto, jefe bancada PPD

 “Una cosa son los acuerdos, y otra, los proyectos que lleguen”.

 Diputado Manuel Monsalve (PS)

 “Si el gobierno cumple con el espíritu del acuerdo no debería haber problema”.

Estado de Excepción y Plebiscito

Heraldo Muñoz asegura que extensión de Estado de Excepción no impide realizar plebiscito en octubre

 Heraldo Muñoz, presidente PPD

 “Es razonable la extensión del Estado de Catástrofe para tener los instrumentos para actuar en condiciones de emergencia, pero de ninguna manera puede ponerse en duda la realización del plebiscito del 25 octubre. No hay que buscar excusas, para cancelar o prolongar su realización. Habiendo condiciones sanitarias, el plebiscito debe efectuarse”.

 “Con fecha 03 de mayo envié una carta al presidente del Servel con un conjunto de recomendaciones sanitarias para la realización segura del plebiscito, incluyendo la toma de temperatura a cada uno de los votantes que ingresan a los recintos de votación, distancia mínima en las filas, uso alcohol gel, obligación de usar mascarillas, entrega de guantes desechables, etc.”.

 “Es decir, se puede realizar el plebiscito, aun si quedan restos del virus, como se hizo en Corea del Sur, el 15 de abril pasado, que fueron las elecciones más exitosas, y con muchas de estas recomendaciones sanitarias (anteriormente planteadas), que permitieron entonces que la gente se pudiera expresar en las urnas”.

 “Así que el plebiscito se puede hacer. No busquemos excusas para no realizarlo, porque este es un acuerdo constitucional”.

Plan de emergencia

Carlos Montes calificó el acuerdo entre el Gobierno y la oposición como un paso valioso para el plan de emergencia.

 Senador Carlos Montes (PS)

 En referencia al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE): “Es fundamental que nos pongamos más rigurosos y van a haber recursos para que las familias puedan sobrevivir en sus casas […] Es de una cobertura a todas las familias que cumplan ese requisito y no de 2,1 millones, como se ha dicho por ahí. Calculamos tres millones acercándonos a los cuatro».

 «Como en todas las cosas en la vida, uno nunca puede decir que es el último cartucho […] si el Ejecutivo no cambia la estrategia principal, todo eso solo van a ser ideas buenas […] estamos en una crisis de la estrategia sanitaria y social del Gobierno».