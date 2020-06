«¡Volvamos a la Biblia, volvamos a Dios!» – Congreso de Líderes Cristianos (CLF), Apertura de conferencias para pastores en medio del coronavirus.

– Celebrada en todo el mundo durante tres días, a partir del día 25 de junio. Pastores de 94 países asisten en línea.

– Conferencias del libro de Hebreos, de Levítico, del Tabernáculo, la Vida de Fe, del Pastoreo exitoso, del Ministerio de Prisiones, etc.

– Conferencias especiales por parte del fundador del Congreso de Líderes Cristianos (CLF), el Pastor Ock Soo Park; junto a otros pastores líderes del mundo.



«Las iglesias de todo el mundo necesitan volver a la Biblia y restaurar la esencia del ministerio y de la iglesia».

Todos los programas de la Conferencia Mundial del CLF 2020 “Evangelismo para América Latina” fueron transmitidos por las plataformas de Zoom, Facebook y YouTube, por los canales oficiales de Misión Buenas Nuevas – Oficial.

Pastores que aprovecharon los recientes y repentinos cambios en la sociedad, para desafiar y evangelizar en todo el mundo, se reunieron para celebrar esta conferencia en línea. La ‘Conferencia Mundial del CLF 2020’, un evento en medio del coronavirus, que busca restaurar la esencia del cristianismo y la reforma de las iglesias, comenzó el día jueves 25 de junio.

El cristianismo no es una excepción para la nueva vida cotidiana (esta nueva normalidad), que ha sido provocada por la epidemia global. Estamos en una nueva era en la que las iglesias, las cuales solían realizar servicios presenciales; pasaron a ofrecer, servicios en plataformas en línea. Inclusive, se han convertido en una red de iglesias conectadas entre sí, a nivel mundial.

Entre estas redes, se encuentra el Congreso de Líderes Cristianos (CLF), un grupo mundial de pastores interdenominacionales. Este grupo ha creado la Conferencia Mundial en Línea 2020, con el fin de orientar a los pastores y a las iglesias, en la formación de soluciones ante la crisis del COVID19.

El tema de dicha conferencia de alcance mundial, fue «El Retorno».

Previo al evento, la Unión de Líderes Cristianos lanzó una misma pregunta a los pastores de todo el mundo, mediante su estrategia publicitaria: “¿Está usted listo para el Retorno?»

A través de conferencias basadas en las escrituras de la Biblia, la Unión de Líderes Cristianos ofreció conferencias especiales, testimoniales y tiempos de comunión. Ofreció ▲ un ‘Retorno’ al lugar donde los líderes cristianos de todo el mundo invocan el nombre de Dios nuevamente.

▲ Un ‘Retorno’ a una nueva vida a través del Evangelismo a las familias, a las iglesias y a la sociedad.

▲ Brindó la oportunidad de reflexionar sobre el significado del ‘Retorno’ mediante la existencia de verdaderas iglesias que difunden la bendición de Dios.

El pastor Ock Soo Park ofreció las conferencias especiales dos veces al día (10:00 a.m. y 07:00 p.m., hora chilena), desde el jueves 25 al sábado 27 de junio. Dichas conferencias tuvieron como objetivo, dar un entendimiento espiritual, dar la certeza del perdón de los pecados y del nuevo nacimiento.

En la primera sesión, el pastor Ock Soo Park compartió sobre el significado del “Nuevo nacimiento» bíblico. Mediante la explicación del injerto de manzanas y de melones, él explicó sobre el proceso mediante el cual el hombre puede nacer de nuevo.

“Tal como un injerto es sinónimo de un cambio de raíz, cuando los seres humanos quitamos nuestro corazón y nos conectamos al corazón de Jesús, nuestro antiguo ser cambia de forma automática”.

“El aceptar la palabra de la Biblia, al pie de la letra, significa entender que las consecuencias de seguir nuestros propios pensamientos, son la destrucción y el fracaso.” Y una vez más, a través del libro de Romanos capítulo tres, el expositor anunció el Evangelio.

El pastor Park, finalizo la sesión diciendo: “Jesús nunca falló. Fue crucificado, lavó por completo nuestros pecados y resucitó para dar testimonio del perdón de nuestros pecados. No debemos creer en nuestros pensamientos, debemos confiar en la palabra de Dios”.



El pastor Ock Soo Park, quien ha estado en el ministerio pastoral durante los últimos 60 años, ha enfocado su misión en la palabra: ‘Hasta los confines con el evangelio y con el Señor hasta el día final’. Es el predicador del evangelio, que más ha predicado en esta era, predicando más de 1,200 veces al año durante al menos tres veces al día. Este año tuvo 51 entrevistas con presidentes y líderes gubernamentales de 29 países; entre las cuales, en 23 países, abrió la Biblia y predicó el evangelio. Él fundó el Congreso de Líderes Cristianos en el año 2017, con el fin de difundir el Evangelio a los pastores de todo el mundo. Por medio del CLF, más de 360 mil pastores de 100 países, realizan eventos de intercambio interdenominacionales de forma regular. Muchos de ellos aprenden la fe, el ministerio pastoral centrado en la Biblia y dan testimonios de cambio.

Hoy en día, la demanda por los sermones del pastor Ock Soo Park, quien es calificado como el “pastor de pastores”; se ve reflejada en todos los seminarios bíblicos en línea y transmisiones de estudios bíblicos en los que ha sido invitado como expositor, las cuales se están transmitiendo en muchos países. Además, el pastor Park fue invitado por el Obispo Joseph Seruwada, Presidente de la Asociación Cristiana Pastoral de Uganda, al ‘Festival Passover’; celebrado desde el 31 de diciembre de 2018, al 01 de enero de 2019, en el Estadio Nacional Mandela de Uganda. El pastor fue invitado como expositor principal, y predicó durante 90 minutos frente a 100 mil personas. Recientemente, durante el Culto Unido de Pascua 2020, celebrado en línea debido al COVID19, predicó ante seis millones de personas.

Y la reciente Conferencia en línea “Dios es el que Justifica”, difundió el evangelio a mil millones de personas a través de 276 estaciones de radio y televisión, de 94 países. En particular, CTN, la televisora cristiana más grande de Estados Unidos, transmitirá las conferencias del Pastor Ock Soo Park sobre el libro de San Juan, durante un año a partir de julio del presente.

Uno de los miembros de la Unión de Líderes Cristianos dijo: “En este tiempo de aislamiento social, que se ha prolongado por causa del COVID19, las iglesias y los pastores deben enfocarse en esparcir el Evangelio y así llenar de esperanza, de alegría y de agradecimiento el corazón de las personas que se encuentran en dificultad. Así podremos restaurar la sociedad. Además, espero que mediante esta conferencia mundial en línea, los pastores que se encuentran en crisis por temor de no saber cómo prepararse ante un futuro incierto, puedan prestar atención a la autoridad de la Biblia y al poder de la Palabra misma, y así sean restaurados en la fe y en la esencia de la iglesia.”

El programa principal de esta conferencia en línea se puede encontrar en español en Misión Buenas Nuevas – Oficial en las plataformas Facebook y YouTube. También puede verse en el canal CLF KOREA por medio de YouTube traducida en otros cinco idiomas, incluidos coreano, inglés, francés, ruso y chino.



En Chile, contó con la participación de más de 120 Obispos, Pastores y Líderes Cristianos de diferentes denominaciones. Al terminar cada sesión de la conferencia, junto al Director del Congreso de Líderes Cristianos CLF Chile, Pastor Juan Kim, se realizaron reuniones mediante Zoom donde cada uno de ellos agradeció la realización de la Conferencia Mundial Online y como por medio de las diversas exposiciones recibieron un nuevo aprendizaje, fuerza y sabiduría para enfrentar la difícil situación del país, con la Palabra de Dios.

“La Iglesia de Cristo no es una denominación ni un nombre, no es un sello o una bandera, sino, un pueblo llamado a rescatar, somos nosotros, los salvos por la sangre Cristo lo que debemos llevar el evangelio a cada rincón de la tierra, y divididos por reglas o denominaciones, jamás vamos a poder lograrlo. Fue una bendición participar del Congreso de Líderes Cristianos, porque nuevamente Dios me mostraba como hay siervos que buscan la unión universal en la Palabra de Dios, centrados únicamente en la sangre de Jesucristo y eso me daba esperanza al ver como Dios mismo trabajará en Chile de esa manera” testificaban los pastores.

A partir desde este lunes 29 de junio y hasta el sábado 04 de julio, esta Conferencia Mundial Online “Evangelismo para América Latina” será retransmitida por medio del Canal GraciaTV a las 20:30 hrs.

Para más información, ingrese a nuestra página de Facebook; Congreso de Líderes Cristianos CLF- Chile o comuníquese vía WhatsApp con su Director, Pastor Juan Kim al +56 9 8833 5456.

