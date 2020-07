8 personas son casos nuevos de copvid19 en Magallanes las recientes 24 horas, según el MINSAL

Total de contagiados alcanza las 1.600 personas y el total de fallecidos asciende a 28 personas desde el comienzo de la epidemia en Magallanes.

Fuente: https://cdn.digital.gob.cl/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/Reportes/18.07.2020_Reporte_Covid19.pdf

Seremi Mariela Rojas en Balance Diario:

1600 CASOS DE COVID-19 REGISTRA MAGALLANES, DE LOS CUALES 90 SON CASOS ACTIVOS O CONTAGIANTES

1.600 casos de coronavirus reportó hoy en forma total la región de Magallanes, así lo informó la SEREMI de Salud, Mariela Rojas, de acuerdo al sistema EPIVIGILA del Ministerio de Salud.

La autoridad detalló que se trata detalle 8 nuevos casos de coronavirus en la región, todos de la ciudad de Punta Arenas, 5 casos sintomáticos y 3 asintomáticos. Para hoy la tasa acumulada de casos es de 897 por 100.000 habitantes. La proyección es de 6 a 8 casos diarios.

La SEREMI señaló, que según plataforma Minsal, Magallanes ya tiene 1.483 personas recuperadas, y 90 casos activos

En materia de exámenes, a la fecha a nivel regional se han realizado 15.205 PCR, mientras que la positividad se mantiene a la baja con un 10,52%.

Desde el Hospital Clínico de Magallanes (HCM), se informó que se mantienen esta sábado 13 pacientes positivos a coronavirus hospitalizados, 11 en aislamiento, 1 en pediatría y 1 en la Unidad de Paciente Crítico (UPC). No se registran pacientes COVID positivos con soporte respiratorio. Los pacientes con diagnóstico positivo a COVID-19 corresponden a 8,13% del total de hospitalizados.

Mariela Rojas manifestó, que de acuerdo al número de 28 fallecidos reportada de acuerdo al DEIS, la tasa de letalidad de Magallanes es de 1.75%.

En cuanto al cumplimiento de cuarentenas en domicilio, de casos positivos a coronavirus como de contactos estrechos, este viernes se efectuaron 96 inspecciones a la fecha en Magallanes y sin inicio de sumarios. En forma total, se han realizado 10.568 fiscalizaciones y se mantiene en 92 sumarios.



Respecto a las residencias sanitarias hoy se encuentran haciendo uso de esta estrategia 51 personas y se encuentran disponibles en esto momentos 44 habitaciones a nivel regional. Ayer se produjeron 7 internaciones y 3 altas. La autoridad recordó que ante dudas y consultas la comunidad puede comunicarse al callcenter 800 726 666.

Contactos Estrechos

La SEREMI Mariela Rojas, al finalizar su balance, expresó que como Autoridad Sanitaria, se comprende que el aislamiento social que estamos viviendo desde hace cuatro meses, incluido, el estricto periodo de cuarentena de cinco semanas que tuvimos en Punta Arenas, ha sido un periodo duro para todos o por lo menos para quienes han cumplido las indicaciones de salud.

La titular regional de salud, aseveró que el tomar aire, practicar una actividad deportiva individual o salir simplemente a caminar, son acciones que contribuyen a la salud mental y física de las personas. Y que al no estar la región en una cuarentena obligatoria, éstas no se encuentran prohibidas.

“Claro está y apelando a la conciencia ciudadana, no debemos olvidar las medidas sanitarias como el uso de mascarilla o el cumplimiento del distanciamiento social. Puede salir a caminar con sus hijos, andar en bicicleta, trotar, pasear a su mascota, pero siempre con mascarilla y en espacios donde no exista aglomeración de personas y en lo posible que el contacto con otros sea mínimo o nulo. Asegúrese siempre de llevar a cabo el distanciamiento social y debo aclarar que en Magallanes no están permitidos aún los deportes grupales”, puntualizó.

En lo que sí quiero detenerme, indicó, es que aún se mantiene un alto número de contactos estrechos por cada caso positivo, lo cual demuestra que hay quienes no cumplen las recomendaciones sanitarias de mantenerse en casa, sin recibir visitas o ir a otros domicilios.

Aclaró que “hoy en día si una persona tiene síntomas atribuibles a un resfrío o pierde el olfalto o gusto, debe colocarse en alerta porque puede ser un caso positivo COVID-19 ya que actualmente la circulación de otros virus o la presencia de otras enfermedades de invierno, es muy bajo o nulo. Desde el momento que tiene síntomas, la actitud debe ser prevenir, aislarse de su entorno, usar mascarilla y realizarse la PCR en un establecimiento de salud y mientras espera su resultado adquiere la calidad de caso sospechoso, por lo tanto debe mantenerse en aislamiento, el cual se puede prolongar si resulta es positivo”.

Comentó que en la Autoridad Sanitaria, tenemos ejemplos diarios de personas que han hecho todo lo contrario y han llegado a tener hasta 21 contactos estrechos, principalmente familiares, es decir, además de la persona que resulta positiva, sólo en este caso habrá más de 20 personas que deberán cumplir cada uno 14 días de cuarentena, y más aún, que tendrán el riesgo inminente de desarrollar la enfermedad.

Agregó, “hemos sido insistentes y al quedar claro que hay aún personas que no cumplen con las medidas sanitarias, seguiremos enfatizando los siguientes mensajes: Quédese en casa, no corra riegos innecesarios, cuídese y proteja a su familia”.