Alcaldesa de Porvenir se reunió con autoridades regionales y provinciales para tratar la situación de la empresa Nova Austral

Porvenir, 29 de julio de 2020.- El día de ayer la alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade Cárdenas, sostuvo una reunión de forma telemática con autoridades regionales y de la provincia de Tierra del Fuego con el fin de analizar la actual situación de la empresa Nova Austral.



Fueron invitados a participar de esta reunión, la Gobernadora de la provincia Margarita Norambuena, las Seremis de Economía, Trabajo, el Director del Trabajo, los Consejeros Regionales por Tierra del Fuego y los concejales.



Luego que apareciera en los medios de comunicación la información, sobre la empresa Nova Austral, la autoridad edilicia, de inmediato mostró su preocupación desde el punto de vista de la empresa y especialmente de sus trabajadores y por supuesto de todos los servicios que están conectados con Nova Austral, como por ejemplo las hostales, el transporte y el comercio en general, por consecuencia esto tendría un efecto colateral en la comuna si llegará a pasar algo con la empresa.



Al respecto, la jefa comunal, señaló que “no asistió la Seremi de Economía Natalia Easton, quién se excuso y participaron solo dos concejales Rosa Gesell y Mario Cárcamo”. Añadió la alcaldesa que “eran tres las aristas que yo tenia de interés tocar en la reunión, los cuales fueron trabajados. El primer punto fue la actual situación de la empresa, el segundo punto fue, la situación de los trabajadores pensando en la protección de estos, y el tercer punto fomento productivo, ver de como se diversifica la malla de fomento productivo en la comuna de Porvenir”.



La primera autoridad comunal, manifestó su agradecimiento a todos los que participaron de esta reunión, porque todos compartieron la preocupación por la estabilidad de los trabajadores y en cuanto a fomento productivo, nace esta inquietud por que a nivel regional se está realizando el plan regional de fomento productivo y por lo tanto se va a ver un trabajo en todas las comunas, pero se espera que exista una mirada diferente con la capital de la provincia.



“Espero que se piense en Porvenir como matriz de fomento, no solo con lo que puede trabajar usualmente la comuna, si no que también se mire desde el punto de vista de descentralizar está malla regional, es por tal razón que solicité de que algunas ideas que quieran realizarse a nivel regional se deriven también a la comuna fueguina, de tal manera que en Porvenir se rompa la fragilidad que tenemos hoy, porque actualmente existe una fragilidad socioeconómica, porque la gran cantidad de trabajadores depende de una empresa y la mayoría de los trabajadores fueguinos dependen de una sola actividad económica que es la pesca”.



“Creo que eso lo hace muy riesgoso, muy precario y por ende no podemos estar siempre con la incertidumbre si ocurre algo que dañe la actividad económica o que la empresa en particular este con algún riesgo de cierre, eso vulnera la tranquilidad y seguridad de los trabajadores, lógicamente que pone en riesgo el desarrollo de la comuna, no hay sustentabilidad en eso y por lo tanto la mirada es justamente ahora que se está trabajando en un plan de desarrollo productivo regional, es que precisamente ahora es el momento que le demos una mirada diferente a Porvenir con un cambio de visión de potenciar realmente el desarrollo de Porvenir y de Tierra del Fuego”; dijo la jefa comunal.