Apoyar hasta las penúltimas consecuencias – Víctor Maldonado – Opinión

 Importantes alcaldes oficialistas han dirigido una carta al Presidente Piñera, pidiendo no vetar el proyecto de servicios básicos. No hacen otra cosa que dar continuidad a lo ocurrido con el posnatal de emergencia, es decir, dejar en evidencia que el problema no es constitucional, sino político y que tiene solución.

 En los dos casos se tratan de medidas que corresponden a una demanda real, su impacto incluye a sectores populares y clase media, de su rechazo por parte del Ejecutivo se derivan muchos costos y siempre se han podido encontrar soluciones aceptables para el oficialismo. Es un comportamiento extraño el que asume el gobierno al escoger la vía larga de negarse a discutir el tema, dar un portazo, llevar la tensión a un alto grado, hacer que la demanda se haga todavía más fuerte, para terminar cediendo.

 Si ceder era inevitable ¿para qué recetarse pasar por un calvario? Es un misterio que ya no les interesa resolver ni siquiera a los partidarios. Solo constatan el sinsentido de acompañar al Ejecutivo en una vuelta larga de desgaste, que termina en el punto de partida donde todo se pudo solucionar.

 Al final, todos han aprendido que a la administración Piñera no hay que hacerle caso en lo que dice sino en lo que hace. En particular porque nadie es tan ingenioso como para argumentar sobre la inconveniencia de prohibir el corte de servicios básicos, solo para después aplaudir una medida que habían propuesto desde la partida los representantes de la oposición.

 Como no hay muchos partidarios de hacer el ridículo en cada quincena, han llegado a entender que es mucho más práctico sumarse a la demanda y presionar al gobierno, que resistir junto a él una demanda a la que termina por ceder. El gobierno de Piñera será apoyado por los partidos de derecha hasta las penúltimas consecuencias porque él mismo resiste hasta acceder al final.

 El gobierno únicamente soportar la presión que viene desde las élites políticas, como ha sucedido con el proyecto de ley que puso límites a la reelección de autoridades. Lo que sucede en espacios acotados tiene también acotada su capacidad de incidir en las decisiones oficialistas.

 Este modo de proceder no tiene nada de sofisticado, es lo único sensato por hacer cuando el gobierno se equivoca de manera sistemática. Esta es la más importante lección que se ha sacado del episodio de posnatal de emergencia. La pregunta sin respuesta es: si la solución era, simplemente, la de cambiar el nombre y la vía para conseguir lo mismo ¿por qué no se hizo antes?

 Se podría argumentar que se trata de una medida excepcional, pero esto sería ahondar la falta. Es obvio que una situación fuera de lo común se enfrenta con respuestas fuera de lo común, en eso consisten las crisis.

 El oficialismo está quedando preso de un equilibrio inestable. Tarde o temprano algo cambiará, ya sea el tono, el tipo de demanda o el número de disidentes. Entonces, la situación del Ejecutivo se hará mucho menos confortable. Si los alcaldes de derecha que firman la carta quieren ser la voz de los ciudadanos y del sentido común, entonces, ¿a qué voz está correspondiendo la del gobierno?

Víctor Maldonado R.

Retiro de fondos previsionales

Diputados de la oposición persisten en su proyecto de retirar hasta el 10% de los fondos que han acumulado en sus cuentas individuales de fondos de pensiones, debido al impacto económico que ha generado la pandemia de covid-19.

 Diputado Leonardo Soto (PS)

 “Por qué no le ofrecemos a los chilenos la oportunidad de que elijan. Si al gobierno le gusta la libertad, ofrezcamos alternativas: prefiere endeudarse con el Estado a tasa cero o prefiere retirar parte de sus propios fondos ahorrados”.

 Senadora Carolina Goic (DC)

 Este plan «no reemplaza» a otras iniciativas que proponen permitir el retiro de parte de los ahorros en las AFP para paliar la falta de ingresos, «la situación es tan dramática para mucha gente que no nos podemos cerrar a ninguna alternativa, pero lo que hagamos tiene que ser cautelando que esos fondos se reingresen para la pensión futura».

 Rodrigo Valdés, exministro de Hacienda (PPD)

 “Cada vez que se nos dice, que esto no es problemático porque se le va a poner plata pública más adelante, la verdad es que estamos gastando la plata mal, estamos desfocalizando (…) No hagamos alquimia con las finanzas públicas, seamos transparentes. Puede ser perfectamente legítimo decir: yo quiero gastar esto, quiero dejar a Chile endeudado y que mis nietos paguen por pasarle plata hoy día a una persona de clase media. Es legítimo eso, pero digámoslo”.

 Diputada Gael Yeomans (CS)

 “La devolución se haría mediante un bono de reconocimiento del Estado y no iría a las AFP, sino a la entidad pública que administraría el fondo solidario con aportes del Estado y del empleador” que incluye el proyecto de Reforma Previsional.

 Diputado Giorgio Jackson (RD)

 “No creemos que la solución sea aumentar el endeudamiento. Cuando el gobierno critica el pan para hoy y hambre para mañana, no se da cuenta que es precisamente lo que la lógica del endeudamiento genera”.

 Diputado Matías Walker (DC)

 “Por ningún motivo se baja el proyecto. Sobre todo con la cifra récord de 75% de endeudamiento en los hogares chilenos que informó hoy el Banco Central. Más que nunca vamos a insistir con el retiro y yo creo que vamos a tener votos de RN e incluso de la UDI”.

 Diputado Daniel Núñez (PC)

 “En una de esas llegamos a un escenario en que la gente pueda elegir. Si quiere endeudarse, toma la opción del gobierno y si quiere retirar una parte de sus fondos, con la propuesta que salga del Parlamento”.

 Diputado Gabriel Silber (DC)

 Soy partidario de un límite de “hasta un 10%” bajo la modalidad de autopréstamo. Dependiendo de la edad del cotizante, se devuelve a 10, 15 o 20 años en UF cuando esté pagando cotizaciones como dependiente o independiente”.

