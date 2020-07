Autoridad sanitaria informó de 2 fallecidos en las últimas 24 horas por Covid19 en Magallanes: cifra total de fallecidos asciende a 17 desde el inicio de la pandemia

La SEREMI de Salud, Mariela Rojas Ramírez, en su informe diario de la situación del coronavirus en la región, señaló que durante las horas de ayer en la tarde, en la Unidad de Paciente Crítico (UPC) del Hospital Clínico de Magallanes fallecieron dos personas positivas a COVID-19.

Señaló que se trata de dos adultos mayores con enfermedades de base, una persona de sexo masculino de 73 años y una persona de sexo femenino de 66 años. De esta forma, en la región la cifra de fallecidos, asciende a 17 personas, de acuerdo al criterio Minsal de decesos registrados con respaldo de certificado de defunción y examen de PCR positivo. Esta información, por la hora de corte del sistema EPIVIGILA, no aparece hoy consignada. La SEREMI manifestó sus sinceras condolencias a las familias de estas dos personas en estos difíciles momentos.

En cuanto al número de casos nuevos consignados para hoy en la región, la SEREMI explicó que de acuerdo al sistema EPIVIGILA del Ministerio de Salud, hoy se notifican 3 casos de COVID-19 en la región: 2 casos sintomáticos y 1 asintomáticos. 2 son de Punta Arenas y 1 de Puerto Natales. Consignó que este último caso corresponde a un nexo familiar con una persona diagnosticada positiva de la planta pesquera.

En Magallanes a la fecha se registran 1.479 casos en total de coronavirus. De esta forma, Punta Arenas registra 1.404 casos, mientras que Puerto Natales alcanza los 41 casos. Mencionó que la tasa acumulada de casos es de 829 × 100.000 hab. La proyección es de 8 a 10 casos promedio diario y se mantiene tendencia de descenso con aumento letalidad (se mantiene baja) y disminución pacientes en UPC. En materia de exámenes, a la fecha a nivel regional se han realizado 12.592 PCR. La positividad se mantiene en un 11,75%.

Informó que en el Hospital Clínico de Magallanes (HCM) hoy se registran 6 pacientes positivos a coronavirus, 5 en aislamiento y 1 en la Unidad de Paciente Crítico (UPC). No se registran hoy pacientes COVID positivos con soporte respiratorio. Los pacientes COVID positivos corresponden al 6,1% del total de personas internadas en el Hospital Clínico de Magallanes. Con estas cifras la Letalidad (17) es de 1,2% y la Gravedad (1) 0,07%.

En cuanto a la fiscalización de cumplimiento de cuarentenas en domicilio, de casos positivos a coronavirus como de contactos estrechos, señaló que este viernes se efectuaron 114 inspecciones con un sumario cursado, alcanzando un total en Magallanes de 8.821 fiscalizaciones y 83 sumarios.

En materia de residencias sanitarias a nivel regional, debemos señalar que a la fecha hay 90 personas haciendo uso de estos recintos, y contamos con 8 residencias habilitadas en la región con una disponibilidad de 102 habitaciones en total.

Para cualquier consulta acerca de esta estrategia y su funcionamiento, la comunidad dispones del fono 800 726 666, donde podrán resolver sus dudas y consultas acerca de estos dispositivos.

La SEREMI Mariela Rojas manifestó que los recientes fallecimientos ocurridos en nuestra región producto del Coronavirus, replantean la necesidad de intensificar aún más nuestras acciones como sector salud. “Desde la pesquisa oportuna de casos, la investigación epidemiológica, el aislamiento de casos positivos y contactos estrechos hasta las fiscalizaciones de cuarentenas, de comercio y ámbitos productivos. Además de la labor que se realiza en aduanas, cordones y barreras sanitarias. Todas estas funciones completan y fortalecen la labor de prevención de la Pandemia”, manifestó.

A esto se suman, aseveró, las tareas diarias de la red de salud de la región, tanto de primaria como la de hospitales y al igual que labor ejecutada por los dos laboratorios con los que contamos actualmente para el análisis de muestras de PCR.

Todo lo descrito es un trabajo permanente que no ha cesado prácticamente en cuatro meses desde la llegada del COVID-19 a nuestro país y región. “Son funciones 24/7 y señaló esto no por un simple modismo, sino, porque es en realidad lo que se hace. Hoy sábado y mañana domingo, los funcionarios de salud y de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad no paran. A primera hora ya fiscalizando comercio, cuarentenas, controlando los accesos a la región, entre otras acciones”.

La SEREMI valoró las acciones del Comando en Conjunto de fortalecer los controles, en estos dos últimos días, en el centro de la ciudad a conductores y peatones. Lamentablemente hay quienes irresponsablemente salen de sus casas, quebrantando sus aislamientos y cuarentenas al ser casos positivos o contactos estrechos.

Mariela Rojas, complementó, que durante la semana hubo positivas proyecciones ya que, si bien ha habido brotes en las dos ciudades de mayor población de la región, estos han tenido un buen manejo, desarrollo y contención del Virus. Pero, sin duda, la muerte de dos magallánicos por este coronavirus, en las últimas horas, nos remece y nos convence de lo que siempre decimos: “No podemos relajarnos y no podemos bajar los brazos”. Esta pandemia nos acompañará más tiempo de lo esperado y necesitamos que la comunidad magallánica se comprometa a cumplir las medidas sanitarias.

La SEREMI de Salud solicitó a la comunidad que colabore y sea responsable en esta lucha sanitaria: No salga de casa, si no lo necesita, de lo contrario sea breve en el tiempo de exposición, no participe de espacios con aglomeraciones. Protéjase con su mascarilla y use constantemente alcohol gel, si está realizando compras u otros trámites. Cuando llegue a casa, bote o lave su mascarilla según corresponda y lávese las manos con abundante agua y jabón.



