Chile necesita una alternativa para optar -Víctor Maldonado – Opinión

 Se ha iniciado la reflexión sobre los agrupamientos políticos en la oposición. Felipe Harboe ha sostenido que “el punto de encuentro de la oposición está en la social democracia”, Ignacio Walker en un arco que va “desde el socialismo democrático hasta Evópoli”. Son distintas visiones, modalidades y se pueden pensar en muchas más.

 Se coincide en que a la derecha unida no se la puede enfrentar con una desagregación de partidos, que se han ido acostumbrando a objetivos limitados, sostenidos por dirigentes igualmente limitados.

 Como la política no goza de prestigio y las organizaciones partidarias más conocidas se han seguido debilitando, es sensato sostener que la confluencia fortalece y que la unidad es el único llamado al que puede responder una mayoría ciudadana, huérfana hoy de representación.

 Una mayor unión dentro de la centroizquierda no solo parece deseable, sino también necesario; ocurre que la gobernabilidad del país está lejos de presentarse como asegurada.

 Al mismo tiempo, la derecha en el poder no fue capaz de sostener su programa de gobierno, no ha destacado en el manejo de la pandemia y sus constantes diferencias muestran que sostener el día a día se le aparece como una tarea hercúlea.

 En cualquier otro momento de nuestra historia hubiéramos sabido que llegaba el momento del recambio. Si hoy una obvia alternancia se ve reemplazada por una gran interrogante, no se debe a la ausencia de errores por parte de la derecha, sino a una carencia de altura de miras por parte de la oposición.

 Lo que se necesita es construir una alternativa a la derecha, no casarse con el sector de derecha que más nos guste. Obviamente, no se trata de cambiar gato por liebre o de dar paso a una competencia de puros gatos, apenas diferenciados por una que otra mancha.

 Los entusiastas de un novedoso programa social “adopte un derechista” consiguen agregar un grado más de confusión a lo que ya tenemos, lo que no parecía posible y es lo que menos necesitamos.

 Por supuesto, en otras partes del mundo se ha mostrado como perfectamente viable la convivencia de una misma alianza de socialdemócratas con liberales progresistas. A eso se llegaría por coincidencias programáticas manifiestas, no es algo que se proclame antes de tener un programa que conversar.

 El orden de los factores altera el producto y permite que los gatos sigan considerándose gatos y las liebres se reconozcan como liebres. Siempre existen los parteaguas, las líneas de fractura que hacen que las diferencias cuenten.

 Una alternativa de centroizquierda incluirá la implementación de cambios estructurales que afectan a la concentración de poder. Sobre la base de enfocarse en enfrentar la desigualdad, promover la democracia y la participación de las personas, son todos bienvenidos. Pero para convocar a una tarea de estas dimensiones se requiere diferenciar al adversario principal y dejar de lado las interminables disputas entre vecinos.

Víctor Maldonado R.

Veto a Ley de Servicios Básicos

Un franco rechazo obtuvo el anuncio de gobierno de confirmar el veto a ley sobre servicios básicos.

 Álvaro Elizalde, presidente PS

 “Es francamente inaceptable que después de semanas el Gobierno anuncie el veto, dilatando su entrada en vigencia. Esto da cuenta de la fata de sensibilidad del Gobierno con el drama que están viviendo las familias chilenas”.

 Carlos Maldonado, presidente PR

 A través de su cuenta Twitter: “En medio de pandemia y desastre económico social el Gobierno está preocupado de defender el «modelo», en lugar de defender a las personas, que están viviendo situación de emergencia”.

 Diputada Joana Pérez (DC)

 «El Presidente, primero, dijo que iba a ir al Tribunal Constitucional (TC) y no lo hizo. No tenía los argumentos para hacerlo. Luego, amenazó con un veto que se ha demorado hasta el último día al plazo legal de promulgación de la Ley. Piñera solo lo hizo para ganar tiempo y para seguir beneficiando a las empresas, cuando la clase política y sus propios parlamentarios y alcaldes, le han pedido que promulgue de esta Ley, que va en beneficio de las familias en esta pandemia”.

 Raúl Soto, jefe de bancada PPD

 “Le pedimos al Presidente Piñera y al Gobierno reconsiderar la decisión de enviar un veto a este proyecto de ley, porque la gente no puede seguir esperando”.

 Esta “iniciativa fue aprobada de manera transversal en el Congreso, y se encuentra sobre el escritorio del Presidente Piñera para su firma y promulgación. Emplazamos al Ejecutivo a ponerse del lado de los ciudadanos, de los vulnerables, de la clase media, de las pymes, y no de las grandes empresas de servicios básicos. Creemos que es necesario entregar un alivio para liberar a las familias chilenas de un gasto mensual importante a través de esta ley”.

 Senador Rabindranath Quinteros (PS)

 “En plena pandemia y en medio de la peor crisis que ha enfrentado el país, el Presidente Piñera prefiere vetar una ley que beneficia a miles de hogares ignorando a sus propios alcaldes, a toda la ciudadanía que le pedía suspender los cortes. Es francamente incomprensible su actuar”.

 Senadora Ximena Rincón (DC)

 “Una vez más el Gobierno no entiende que tiene que ayudar a hombres y mujeres en esta pandemia, y sobre todo a la clase media. Nosotros analizaremos el veto detenidamente porque no vamos a permitir que se retroceda con algo que se legisló para proteger a todos y todas en este país y también incluir a la clase media siempre olvidada”.

 Diputado Leo Soto (PS)

 “Este proyecto tiene una finalidad muy noble que es proteger a las familias chilenas, pero el Gobierno ha hecho todo lo posible por retrasar este proyecto de ley, 27 días, y al día 28 simplemente presentó un veto presidencial para cambiar su contenido”.

