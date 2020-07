Chubascos de nieve en Magallanes pronostican este domingo 19 de julio

El pronóstico público elaborado por el Centro Meteorológico Regional Austral, donde indica que para hoy domingo 19 de julio, se prevé chubascos de nieve para las localidades de Torres del Paine y Villa Punta Delgada; chubascos débiles de agua en Punta Arenas, para el resto de las localidades no se prevén precipitaciones.

A su vez, la condición del viento será débil en toda la región.

Asimismo las temperaturas máximas probables serán entre los -3° C y 2° C grados Celsius.

La probabilidad de escarcha será ALTA en todas las comunas de la región.

Cabe señalar que se mantiene vigente la Alerta Verde Temprana Preventiva Regional por Heladas.

