Chubascos de nieve y aguanieve pronostican este viernes 24 de julio en Magallanes

El pronostico público austral, en el se prevé para mañana chubascos de nieve en Cabo de Hornos y Timaukel; chubascos de aguanieve en Natales, Torres del Paine y Cabo de Hornos; lluvia en Torres del Paine; chubascos débiles en Punta Arenas, Porvenir, Laguna Blanca, Primavera, San Gregorio y Timaukel.

Las probabilidades de escarcha serían las siguientes:

Altas en la madrugada y mañana, Baja en la tarde, Media en la noche: Punta Arenas, Porvenir, Primavera.

Altas en la madrugada, mañana y noche, Media en la tarde: Natales, Torres del Paine y Timaukel.

Altas durante toda la jornada en Cabo de Hornos.

Altas en la madrugada y mañana, Media en la tarde y noche.

Las máximas intensidades del viento se pronostican entre los 40 a 80 km/h, siendo San Gregorio y Primavera donde se estiman los 80 km/h.

Las temperaturas mínimas se pronostican entre los -2° C. a 2° C. y las máximas entre los 0° C. a 5° C.

Índice de radiación UV: 1-2 Bajo.