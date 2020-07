Comenzó tramitación de proyecto del Senador Carlos Bianchi que reforma la Constitución, para establecer retiros de dineros desde Fondo de Pensiones

Esta mañana de miércoles 1 de julio la comisión de Constitución del Senado, inició con una primera sesión la tramitación del proyecto de reforma constitucional que establece retiros de dineros desde el Fondo de Pensiones oportunidad se escucharon a los autores de la moción, encabezados por el senador de Magallanes, Carlos Bianchi y una presentación del ex subsecretario de servicios sociales, el sociólogo Juan Eduardo Faúndez.



Durante su intervención el senador Bianchi resaltó el sentido de urgencia de la propuesta que se ha sometido a tramitación, indicando que “hay importantes segmentos de la ciudadanía que no están recibiendo los beneficios que se han dispuesto por el Gobierno y algunos de ellos aprobados por el congreso como el ingreso de emergencia, subsidios para trabajadores independientes o garantías estatales para créditos que no están llegando a quienes lo requieren porque no califican y están en necesidad”



En este contexto, el parlamentario por Magallanes, solicitó dar prioridad a esta tramitación, la que fue acogida por el presidente de la comisión y se acordó realizar en breve plazo sesiones con invitados que den cuenta de sus posturas ante la comisión y llevar un texto de propuesta de reforma a la sala del Senado para su votación.



El proyecto se fundamenta en que la actual situación de Pandemia no solo evidenció, sino que agudizó lo adverso del sistema de las AFP,s en nuestro sistema de pensiones, donde los afiliados, a pesar de tener el dominio sobre una cuenta que ha sido constituida en base al fruto de su capitalización individual, se encuentran impedidos de realizar retiro alguno, incluso en condiciones humanitarias como las que existen el día de hoy, donde muchos habitantes de nuestro país están sufriendo las consecuencias económicas derivadas de la actual situación sanitaria.

El senador Bianchi precisó que “No es posible que la subsistencia económica de los trabajadores de nuestro país esté determinada por la imposibilidad de ejercer su derecho de propiedad, especialmente cuando más lo necesitan. Es por eso que vamos a insistir todas las veces que sea necesario hacer justicia con respecto al retiro de un porcentaje de los fondos de las pensiones.”El parlamentario agregó que “Hay actores políticos que permanentemente han insistido que estamos haciendo proyectos inadmisibles, este proyecto ya está en trámite porque al ser reforma constitucional no requiere patrocinio. Esos opositores a este tipo de iniciativas lo que están haciendo es defender posturas del gobierno y por cierto de las mismas AFPs, por lo que la única forma de intentar avanzar con proyectos de justicia social es con estas modificaciones desde la constitución” Dijo el senador Carlos Bianchi. Anunciando que la próxima semana la comisión volverá a sesionar con la intención de dejar listo un informe para que sea visto por todo el senado dentro del mes de julio.

Ver video de sesión de la Comisión:

https://janus-5.senado.cl/compactos/0/janus5-hd202.mp4