“Con Buena Energía” familias de Punta Arenas se capacitaron en eficiencia energética

Vecinos de la capital regional de Magallanes beneficiados con el programa del Ministerio de Energía, recibirán esta semana, un kit de ahorro energético.

· Según el SEREMI del ramo, Nolberto Sáez, la capacitación es la primera de una serie de talleres sobre el buen uso residencial de la energía, las que se continuarán impartiendo en modalidad telemática para todas las provincias de la región.

Pese al frío reinante, y a una inminente caída de nieve, vecinos de Punta Arenas fueron capacitados por Profesionales de la SEREMI de Energía de Magallanes, en el uso eficiente de los recursos energéticos en el hogar.

Los beneficiarios del Programa ministerial “Con Buena Energía”, estuvieron acompañados por el titular regional del ramo, Nolberto Sáez, -quien se sumó a la actividad respondiendo consultas de los asistentes- agradeció el interés de los vecinos por aprender e incorporar hábitos de eficiencia energética a sus rutinas diarias.

“Son conocimientos prácticos, útiles, que junto a medidas muy sencillas de aplicar, pueden generarnos buenos ahorros en las cuentas del mes, sin afectar, por ejemplo, el confort dentro de la vivienda”, sostuvo el secretario regional.

El SEREMI Sáez agregó que en ello consiste la eficiencia energética, “en mantener el estándar, sin gastar de más.

”No olvidemos que la mejor energía, es la energía que no se usa”, dijo; y añadió que este era el primero de una serie de talleres que se estarán impartiendo a los favorecidos de las otras provincias de la región.

“Agradecemos la preocupación de los alcaldes magallánicos y sus equipos municipales, quienes desde el comienzo nos han estado colaborando, por ejemplo, en identificar a las familias beneficiadas”, remarcó la autoridad.

Por otro lado, el secretario regional de Energía complementó que el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera está comprometido con promover la educación y eficiencia energética en todos los niveles de la ciudadanía, mediante diferente acciones y programas.

“Con Buena Energía es uno de ellos que ha sido bien evaluado por las personas y ahora lo hemos perfeccionado para, sin evitar los necesarios aspectos técnicos de contenido, horizontalizar los mensajes con ejemplos claros y representativos de la realidad cotidiana”, resaltó.

En la exposición, la Profesional de la SEREMI, María Alicia Aguilar, entre otros puntos, explicó acciones sencillas y a la mano para ser más energéticamente eficientes en la casa.

Entre ellas, mencionó el uso de “zapatillas” o alargadores que posean interruptor de apagado para que, por ejemplo, los electrodomésticos más usados, no sean desenchufados y para ello sólo basta presionar el switch de encendido/apagado; abrir el refrigerador en forma programada y tenerlo abierto el menor tiempo posible, no poner alimentos o bebidas calientes en su interior o lavar con cuando la carga de la lavadora esté a plena capacidad y no solo con un par de prendas, deshielar los productos congelados pasándolos desde el freezer al refrigerador la noche antes de modo de aprovechar la carga de frío que trae ese producto; también usar termos para guardar el agua caliente sobrante del hervidor eléctrico o tetera y calentar sólo el agua que se va a consumir, entre otros.

“Incorporando consejos como estos, (desenchufar aparatos o usar para ello el alargador con interruptor de apagado que evita el denominado consumo stand by o ‘vampiro’) y cambiarse a ampolletas LED podrían generar ahorros importantes en la suma de las boletas de los servicios básicos cercano al 20% aproximadamente”.

En tanto, Sandra Lepe, presidenta de la Junta de Vecinos N° 6, 5 de abril de Punta Arenas, contó que participaron “con mucho agrado de la capacitación virtual”.

“Fue muy entretenido y agradable aprender a hacer más economía en nuestros hogares con un tips de información bastantes útiles y fáciles de implementar. Además, interactuamos directamente con el SEREMI de Energía, don Nolberto Sáez, quien respondió con ejemplos didácticos a las consultas que se generaron en esta buena instancia”, aseveró la dirigente vecinal.

META PAÍS

Desde el nivel central, el subsecretario de Energía, Francisco López ha estado siguiendo de cerca las capacitaciones -que cubrirán todo el territorio nacional- y al inicio de recalcó que e se dan en el contexto de los objetivos fijados en el Eje 6 de la Ruta Energética 2018 – 2022, que busca robustecer una cultura energética residencial, en la cual el concepto de eficiencia energética y todas sus implicancias, es clave e imprescindible para la transición energética del país, hacia una matriz más descarbonizada que se encamina a paso firme a la carbono neutralidad.

KIT

Los beneficiarios del Programa “Con Buena Energía”, recibirán, un kit eficiente que consta de 2 ampolletas LED luz cálida de 9W, equivalente a 60W. La vida media útil de cada ampolleta es de unas 15.000 horas. También se entregará un alargador con interruptor, un sello para puerta o ventana, magneto informativo y una bolsa reutilizable.

Finalmente, desde la SEREMI de Energía de Magallanes, informaron que previa coordinación y debida antelación, se ofrecerá a beneficiaron de otras comunas, el mismo taller junto al kit de eficiencia y ahorro energético para el hogar.