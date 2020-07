Consejeros Regionales se reunieron con alcaldes de Magallanes, para conocer proyectos y futuras líneas de trabajo a fin de enfrentar efectos socio-económicos de la pandemia

Con el objetivo de actualizar la información referida al desarrollo de iniciativas financiadas con recursos regionales destinados a mitigar los efectos de la pandemia, conocer los desafíos que enfrentan los municipios e intercambiar puntos de vista respecto a futuras líneas de trabajo, los consejeros regionales se reunieron este lunes por medio de videoconferencia con los alcaldes de todas las comunas de Magallanes.

Según informó el presidente de la comisión Régimen Interior, Tolentino Soto, fue una jornada muy provechosa “conocimos los puntos de vista de los alcaldes en cuanto a las decisiones que se están tomando en torno a las medidas de protección y ayudas sociales. Había interés por parte del consejo regional en saber cómo se están aplicando las políticas de ayuda entregada a través del ministerio del Interior. Los municipios coincidieron al plantear que se van a requerir más recursos y en ese sentido, existe una glosa presupuestaria que permitiría al Gobierno Regional efectuar un traspaso, no obstante fuimos francos al expresar que esa glosa hoy no cuenta con fondos y es necesario conocer primero los planteamientos del Intendente en su calidad de órgano Ejecutivo y ver que va a ocurrir con la priorización de proyectos y cuales podrían ejecutarse más adelante a fin de liberar recursos extraordinarios que sean destinados a paliar los efectos socio económicas de la pandemia”, detalló.

Por su parte el consejero, Ramón Lobos, comentó que fue la segunda reunión con alcaldes luego de la efectuada en el mes de mayo “el día de hoy aterrizamos los proyectos y necesidades más urgentes que tienen las comunas en torno a generar recursos que permitan solucionar la problemática que ha significado para sus presupuestos el desviar recursos de las acciones propias para enfrentar los componentes sociales y de salud de la pandemia. El consejo regional esta llano a abrirse a las posibilidades de financiar los requerimientos más urgentes y en definitiva a liberar recursos para la acción social y el enfrentamiento de la pandemia pero es importante desarrollar un trabajo junto al Intendente, las divisiones del Gobierno Regional, el consejo regional, los alcaldes y su consejo municipal a fin de tener una visión más acabada de lo que está ocurriendo y que se necesita”.

Asimismo el consejero de Tierra del Fuego, Andrés López, planteó su inquietud en cuanto a la necesidad de equilibrar la entrega de recursos a los municipios por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) “algunos municipios como el de Punta Arenas y Puerto Natales han recibido una importante inyección de recursos y otros no, por tanto no hay un trato justo con todos y es necesario tener una mirada distinta como Gobierno Regional. Otro tema importante tiene que ver con los recursos 6% FNDR que fueron destinados a mitigar efectos de la pandemia por medio del trabajo de fundaciones o corporaciones sin fines de lucro que ejecutan iniciativas pero hay municipios que no cuentan con estas corporaciones y una idea sería replicar proyectos ya que aún hay fondos disponibles por sobre los 1.000 millones de pesos y estamos entrando al mes de agosto quedando poco tiempo para ejecutar. También se vio el tema de la generación de empleo y la preocupación que existe en Porvenir con la situación que está afectando a la empresa Nova Austral la cual es una de las principales fuente de trabajo. Se extraña en estas reuniones al Intendente, José Fernández, junto a su equipo técnico lo cual permitiría avanzar más rápido y agilizar procesos”, afirmó.

Finalmente el consejero de la provincia Antártica, Marcelo Garrido, valoró el trabajo junto a los alcaldes ya que permitió conocer de primer fuente las reales necesidades en cada comuna “como consejo regional siempre hemos estado dispuestos a trabajar en forma directa con los alcaldes tratando de consensuar como podemos ir en apoyo de aquellas necesidades más urgentes”. En cuanto a las inquietudes planteadas por el municipio Cabo de Hornos, el consejero se refirió a la solicitud de mantener las medidas sanitarias y que a los trabajadores que llegan a Isla Navarino se les efectúe un examen PCR antes de ingresar.