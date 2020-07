Consejo Regional oficiará a seremi de Energía requiriendo información respecto a Política Energética para comunas rurales y localidades aisladas en Magallanes

Punta Arenas, 28 de julio 2020.- Los consejeros regionales acordaron en la sesión plenaria efectuada el miércoles pasado enviar un oficio al seremi de Energía, Nolberto Sáez, requiriendo información respecto a la política energética para comunas rurales y localidades aisladas en Magallanes y asimismo conocer las líneas de trabajo en materia de conectividad eléctrica integral.

La solicitud surge en el contexto de la aprobación de un subsidio para la “Operación de Sistema de Autogeneración de Energía Puerto Edén”, con lo cual de acuerdo Glosa 2 de la Ley de Presupuesto que otorga subsidios para la operación de sistemas de autogeneración, se transferirán al municipio de Puerto Natales 100 millones 128 mil pesos del FNDR para este fin.

Los Consejeros Regionales coincidieron al plantear su preocupación en cuanto a la necesidad de contar con una política energética que asegure la energía eléctrica tanto para las comunas rurales como a las localidades más aisladas, más aun considerando que este tipo de susidios no cubre las reales necesidades de los habitantes de estos sectores. En ese sentido, el consejero de la provincia Última Esperanza, Tolentino Soto, manifestó “en este caso se subsidian trece horas de luz para las casas y siete para el alumbrado público de Puerto Edén. Recordemos que no estamos hablando solo de luz sino también de la conservación de alimentos entre otras necesidades y en estos tiempos, eso no debiese ser un problema”, afirmó.

Asimismo el consejero, Emilio Boccazzi, planteó “solicitamos información respecto a la política energética en comunas rurales y localidades aisladas ya que lo que aprobamos, solo sirve para que Puerto Edén cuente con más horas de electricidad, sin embargo nos damos cuenta que no está resuelta la totalidad de horas y hay muchas localidades en Magallanes con el mismo problema. Lo que se requiere es una política integral que resuelva la problemática en su conjunto, necesitamos contar con una línea troncal en la región particularmente en la parte continental desde Punta Arenas a Cerro Guido o Fuerte Bulnes, por el otro lado conectar a localidades como Villa Renoval y Laguna Blanca, en definitiva una línea que energice la Ruta 9 en Magallanes y es hacia allá donde debemos transitar y permanentemente estar ampliando la red eléctrica y para ello es necesario que el seremi de Energía se exprese”.

Finalmente el consejero, Miguel Sierpe, en la oportunidad señaló “hace más de diez años estoy planteando este tema y en la última reunión que tuvimos hace unas semanas con el equipo de profesionales de la seremi de Energía, solicitamos un análisis de la conectividad eléctrica entre Puerto Natales y Punta Arenas y entre Punta Arenas y Monte Aymond y aún no hemos tenido repuesta. Cuando uno va aprobando y sumando los recursos que se invierten en motores y generadores eléctricos en las comunas rurales y que van quedando arrumbados después de dos años, me parece que sería mejor invertir estos importantes recursos en conectar las principales líneas trocales de la región. El ministerio de Energía ha recibido millonarios recursos para proyectos pero en lo concreto no vemos avances en este tema”, concluyó el consejero regional.

