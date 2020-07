Coordinadora Feminista de Punta Arenas adhiere: No nos asusta la amenaza, patrones de la miseria

Hemos recibido el siguiente comunicado:

«El gobierno y los empresarios que han administrado por décadas la precarización de nuestras vidas nos han sometido a una catástrofe económica y social de magnitudes inconmensurables, hoy agravada por la pandemia. La seguridad social fue desmantelada en dictadura y los gobiernos “democráticos” no hicieron nada por instaurar un verdadero sistema que nos proteja ante situaciones como esta, sino al contrario, nutrieron al capital financiero global a costa de nuestros salarios, jubilaciones, territorios devastados y una enorme cantidad de trabajo no remunerado y precarizado, realizado principalmente por mujeres.

La idea de recuperar el 10% de los fondos previsionales de todas los trabajadoras y trabajadores es hoy una demanda transversal. En millones de hogares y lugares de trabajo los pueblos esperan con ansias el pronto pago de lo que nos pertenece.

Los dueños de Chile, patriarcas agrupados en sus organizaciones empresariales, rechazaron la iniciativa y presionan al parlamento para “enmendar el rumbo” ante este “golpe al ahorro nacional y al valor de los activos donde están invertidos los fondos de pensiones”. Dicen que se ha puesto en “riesgo la estabilidad democrática, social y económica del país”. Así lo afirman cual amenaza en una declaración publicada en El Mercurio el 13 de julio de 2020.

A la unidad que invocan ellos, oponemos nuestra unidad y deseo de otra vida. Una unidad que levantamos como trabajadoras formales e informales, remuneradas y no remuneradas, desde las diferentes naciones que habitan el país. Oponemos la unidad de los pueblos que nos levantamos en revuelta el 18 de octubre y manifestamos que se nos está agotando la paciencia y que el inmovilismo al que nos ha obligado el Estado de Catástrofe está llegando a su fin. Volvemos a decir no+ porque somos+

El gobierno de Piñera fue incapaz de controlar el impacto sanitario, económico y social de la pandemia. Más de dos millones de puestos de trabajo han sido destruidos a la vez que se intensifica el trabajo de cuidados, asumido mayoritariamente por mujeres, en cada uno de nuestros hogares. Los fondos de cesantía ya se agotaron para medio millón de trabajadores y trabajadoras. El gobierno veta todas las iniciativas de ley que podrían mínimamente aliviarnos y nos ofrecen solucionar la crisis con más endeudamiento. Ante esto, exigimos utilizar parte de nuestro propio dinero, el que las AFP han puesto en manos de los mismos empresarios que nos acusan de poner en riesgo una estabilidad que para nosotros y nosotras no existe.

Enfrentar el momento con el uso de los fondos previsionales no soluciona nuestros problemas, solo los alivia. No hemos logrado que la crisis la paguen los responsables de ella, quienes especulan con nuestros ahorros, presente y futuro. Lo hemos dicho antes, el sistema de capitalización individual despoja de toda protección a gran parte de la sociedad y muchos, muchas de las nuestras nada recibirán en esta vuelta. Los y las trabajadoras tenemos derecho a decidir qué hacer con nuestros fondos, queremos nuestro 10% porque lo necesitamos y porque en cuestión de minutos podemos perder mucho más según sean los vaivenes del mercado mundial. Si hoy decidimos utilizarlos para sobrevivir a esta crisis, es porque sabemos que en manos de las AFP estos fondos no serán utilizados en nuestro bienestar. Nunca lo han sido. ¡NO+ AFP!

Mientras el gobierno sólo ofrece el camino de la deuda, defenderemos el camino de la reapropiación de lo que es nuestro que, aunque expresada hoy en clave individual, sabemos compromete el anhelo colectivo de poner fin a las AFP.

Hoy nos encontramos en estado de alerta. Este miércoles 15 de julio se vota una vez más la iniciativa en la Cámara de Diputados. Seremos millones de ojos atentos a lo que se resuelva. A casi nueve meses del estallido de octubre, el rechazo de la iniciativa provocaría consecuencias impredecibles.

No se juega con las necesidades apremiantes de los pueblos sin estar dispuestos a pagar las consecuencias.

#NoMasAFP

#RetiroFondosPrevisionales

#NuestroCuidadoSobreSusGanancias

#JulioHueleAOctubre»