CORE oficiará al Presidente de la República solicitando continuidad del Plan Especial de Zonas Extremas en Magallanes

Los consejeros también acordaron convocar a parlamentarios y autoridades locales encabezadas por el Intendente a fin de unir fuerzas para esta importante demanda

Punta Arenas, 8 de julio 2020.- El Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena acordó en sesión plenaria este martes, enviar un oficio dirigido al presidente de la República, Sebastián Piñera, solicitando asegurar la continuidad del Plan Especial de Zonas Extremas (PEDZE) en Magallanes y manifestando que más allá del nombre que este plan tenga, lo importante es mantener el nivel de inversión y la metodología que modificó el factor rentabilidad en los proyectos permitiendo concretar obras que antes, bajo una mirada centralista, eran impensables para la región.

El Plan de Zonas Extremas de Magallanes es una de las políticas públicas regionales más exitosas implementado por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet desde 2014.

El acuerdo surge en el contexto de la aprobación de los programas 02 Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) por un monto total de 80 mil 188 millones 317 pesos y 03 Fondo de Desarrollo de Magallanes (FONDEMA) por un monto de 8 mil 844 millones 523 mil pesos para el año 2021, los cuales fueron sometidos a reconsideración del Consejo Regional a solicitud de Intendente. Los Consejeros Regionales a través de la moción sancionada dejaron en claro que para mantener el nivel de inversión en la región es imperioso contar con recursos que permitan dan continuidad al Plan de Zona Extremas “esta sanción respalda la propuesta del Ejecutivo del Gobierno Regional, en el sentido que garantizaría para el próximo año, los recursos suficientes para dar continuidad a los proyectos que formaron parte del Plan Especial de Zona Extremas (PEDZE), sin embargo, es necesario asegurar su financiamiento más allá del año 2021 y por ello es urgente mantener en el tiempo un nivel alto de inversión pública, por cuanto es la única forma de asegurar el progreso y desarrollo de nuestra región. En consecuencia, es oportuno emplazar a la primera autoridad regional, a los parlamentarios y a todos los actores relevantes del quehacer regional, para exigir del nivel central un instrumento similar al PEDZE que permita alcanzar el tan anhelado progreso y desarrollo a los esforzados habitantes de estas tierras australes”.

Según informó el presidente de la comisión Régimen Interior, Tolentino Soto, “por acuerdo unánime enviaremos una carta dirigida al Presidente de la República y pediremos apoyo a los parlamentarios, alcaldes y autoridades encabezadas por el intendente a fin de solicitar la continuidad del Plan de Zonas Extremas ya que está expirando y hasta ahora no ha habido un pronunciando oficial del Gobierno. Esta carta debe explicar que el plan entregaba recursos adicionales con una metodología de inversión distinta permitiendo que muchas obras, pese a no tener rentabilidad, apoyadas en el factor social se ejecutaran como por ejemplo la conectividad en Tierra del Fuego. No nos interesa como se llame este plan pero sí que se tome la decisión política de continuar con este instrumento ya que en Magallanes la inversión más importante es la pública”, afirmó.

Asimismo el presidente de Infraestructura, Miguel Sierpe, manifestó “dimos un paso importante al solucionar inconvenientes que teníamos hace un par de semanas producto de lo cual habíamos rechazado el proyecto de inversión del Gobierno Regional y después de varias reuniones con la ayuda de la División de Presupuesto logramos llegar a acuerdo en los subtítulos 02 y 03. Votamos favorablemente ya que se nos informó que se generarían los recursos que permitirán continuar las obras del Plan de Zonas Extremas pero hoy hemos ido más allá al convocar a la primera autoridad regional, parlamentarios y alcaldes para defender este plan que ha tenido un impacto en el desarrollo de Magallanes, es importante el trabajo de todas las fuerzas vivas y organizaciones a fin de exigir a la autoridad central comprometerse con su continuidad”, concluyó el consejero regional.