Cuando Piñera tiene tics, la derecha convulsiona – Víctor Maldonado – Opiniones

 La derecha busca su destino y no tiene consenso interno sobre cuál debiera ser el rumbo a seguir. Se hacen muchos análisis que distinguen entre supuestas diferencias ideológicas que caracterizaría esta pugna. Tal refinamiento no se ve corroborado al observar el comportamiento práctico de los dirigentes oficialistas.

 Es mucho más fácil orientarse por las posiciones que se ocupan dentro de la derecha, que por las finuras intelectuales que no tienen por dónde expresarse en un ambiente más bien rústico.

 Los presidentes de los partidos tienen la responsabilidad de proyectar a sus tiendas políticas más allá de esta administración. Por lo mismo, verán las medidas de gobierno no como un dictado definitivo, sino una acción a evaluar según su impacto inmediato y mediato. Tienen que ser tan críticos como leales, por lo que no son los personajes más simpáticos para la dirección del gobierno.

 Unos parlamentarios siempre podrán verse compensados por su apoyo al Ejecutivo, pero en otros pesa mucho más la opinión de sus electorales. Si entran en colisión votantes con directrices oficialistas, no se pierden y optan por los primeros. Por supuesto, todo lo anterior es sazonado por la influencia desigual de los distintos grupos de presión y las características de la organización territorial interna de los partidos, que no dejan de ser variadas.

 Por múltiples razones, este es un sector político que responde como pocos a la conducción que ofrecen los liderazgos fuertes y hábiles (en ese orden). Muy diferentes serán todos, pero si hay una voz de mando acreditada todo termina por mantenerse ordenado.

 Y este es el punto central. Cuando la derecha está bien dirigida nadie se pregunta sobre su “derechidad” o sobre sus distinciones internas; simplemente, cada cual hace lo que tiene que hacer para administrar el poder conquistado y nada más. La derecha administrando la mayor parte del poder económico, comunicacional y político es lo más parecido que entienden a la felicidad.

 Pero cuando los administradores del status quo se sienten en obligación de reflexionar sobre lo que son y no son, “que si esto, que lo otro, que nunca, que además”, es porque están muy incomodos y, por cierto, desconcertados.

 En otras palabras, si el oficialismo tuviera un liderazgo aglutinante, seguro e inspirador, todos en ese sector estarían manos a la obra y no presa de las más profundas reflexiones. Piñera aporta todo lo contrario.

 Si pensamos en sus últimas actuaciones, veremos que predominan, por sobre las escenas consabidas dedicadas a los lugares comunes, aquellas que son motivo de división y polémica, no las de confluencia. Como esta es la conducta más reiterada, se ha producido un efecto desolador en su sector político.

 Últimamente, las especulaciones han avanzado un paso más. Para algunos no solo resulta que Piñera es un personaje enfermante, sino que él mismo está enfermo y que tiene algún tipo de padecimiento que explica su desconcertante comportamiento. No sabemos. De lo que sí podemos estar seguros es que se ha convertido en una fuente de inseguridad para sus adherentes y que cuando Piñera tiene tics es la derecha la que convulsiona.

Víctor Maldonado R.

Homenajes a Angela Jeria

Los partidos políticos de la oposición, sus líderes y parlamentarios rindieron homenaje a Angela Jeria, tras el fallecimiento.

 Declaración del Partido Socialista

 Lamentamos el deceso de Angela Jeria y destacamos su “destacado rol en la defensa de los DDHH en América Latina, tras ser detenida, torturada y exiliada por la dictadura. Nuestras condolencias a su familia y en especial a Michelle Bachelet”.

 Heraldo Muñoz, presidente PPD

 «Tremenda pena el fallecimiento de Ángela Jeria. Una mujer formidable, culta, con opiniones propias, interesada sobre el mundo y la gente. Vivió el dolor del asesinato de su esposo y el exilio, pero nunca expresó odio».

 Ricardo Lagos, ex Presidente de la República

 “Fue una mujer consecuente, que siempre luchó por la defensa de los Derechos Humanos y enfrentó con gran valentía los duros momentos que le tocó vivir”.

 Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ex Presidente de la República

 “Fue un gran apoyo en la campaña del 2009, me acompañaba a los puerta a puerta… fue de una tremenda solidaridad”.

 Declaración del PDC

 Ángela Jeria fue “una mujer valiente, fuerte y extraordinaria, que luchó desde siempre por los Derechos Humanos y las causas justas en nuestro país”.

 Carlos Maldonado, presidente PR

 La «señora Ángela fue ejemplo de dignidad, temple y consecuencia. Nuestra solidaridad y afecto a su familia».

 Guillermo Teillier, presidente PC

 A nombre del PC expreso «nuestro más sentido pésame ante el fallecimiento de la señora Angela Jeria, luchadora inclaudicable por los derechos humanos, inestimable amiga y compañera de causas comunes».

 Gael Yeomans, presidenta Convergencia Social

 «Ángela Jeria fue una mujer luchadora, defensora de los DDHH y comprometida con las causas nobles y justas. Mis más sentidas condolencias y todo el cariño posible a los amigos y la familia, en especial para la ex Presidenta Michelle Bachelet».

 Diputado Giorgio Jackson (RD)

 Ángela Jeria como una «luchadora por los DD.HH., perseguida y torturada en la dictadura cívico militar chilena. Mis sentidas condolencias a Michelle Bachelet y a toda su familia en estos momentos».

 Diputado Tucapel Jiménez (PPD)

 “Recibimos con mucho dolor esta noticia. La señora Ángela Jeria era una mujer que a pesar de haber vivido los horrores de la Dictadura, siempre mantuvo esa mirada conciliadora y de mucha humanidad. Guardo los mejores recuerdos de ella, me acompañó muchas veces en el cementerio en el acto conmemorativo de la muerte de mi padre. Y yo muchas veces la acompañé en ceremonias privadas en la casa Nido 20 en La Cisterna, donde se conmemoraba el cumpleaños de su esposo (…) Hoy nos deja una gran mujer que deja el ejemplo a las nuevas generaciones”.

Compartir Pin 1 Compartir