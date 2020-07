Esta mañana se reinicia discusión en particular de reforma constitucional por el 10% de retiro de fondos de las AFP

A las 10 horas comenzará este miércoles la discusión en particular de la reforma constitucional que permite el retiro del 10% de los fondos de la AFP. Hay expectación por lo que ocurra y las miradas estarán dirigidas especialmente a los 13 diputados de Chile Vamos que aprobaron el proyecto en general el miércoles pasado.

Se trata de los diputados de la UDI Virginia Troncoso, Pedro Álvarez-Salamanca, Cristhian Moreira, Celso Morales, Virginia Troncoso, y de RN Aracely Leuquén, Erika Olivera, Andrés Celis, Eduardo Durán, Ramón Galleguillos, Miguel Mellado, Pablo Prieto, Hugo Rey y Leonidas Romero.

Hace una semana, estos 13 parlamentarios dieron el quórum necesario de 3/5 para que la Cámara aprobara en general la reforma constitucional que permite, de manera transitoria y por una vez, el retiro del 10% de los fondos de AFP. Se necesitan 93 votos y el resultado de la votación fue de 95 a favor, 25 en contra y 31 abstenciones.

Este martes, tras una semana de intensas maniobras en Chile Vamos y el Gobierno, y luego del anuncio del Presidente Sebastián Piñera del “plan reforzado” de ayuda a la clase media, en el oficialismo se esperaba convencer a los “díscolos” para que reviertan su apoyo a la reforma y rechacen el proyecto en particular.

Sin embargo, al menos seis de Renovación Nacional anunciaron que mantendrán su apoyo: Celis, Romero, Leuquén, Durán, Rey y Álvarez-Salamanca . Por el lado de la UDI, prefirieron no pronunciarse. Solo se informó que el diputado Moreira no asistirá a la sala por razones médicas. Si tres de los díscolos cambian su voto y lo hacen en contra del proyecto, la iniciativa se cae y no pasa al Senado.

Este martes el diputado Celis denunció de su compañero de partido, Diego Schalper, de andar ofreciendo favores políticos a otros parlamentarios de Chile Vamos a cambio de modificar su voto a favor del retiro. Schalper lo desmintió.

CONTENIDO DEL PROYECTO

El proyecto propone que por única vez, y debido a la contingencia sanitaria, los afiliados al sistema de pensiones puedan retirar hasta el 10% de los ahorros previsionales acumulados en las AFP.

Para ello, establece que el monto mínimo a retirar será de 35 UF (1 millón de pesos) y el monto máximo será equivalente a 150 UF (4,3 millones de pesos aproximadamente).

En el caso de que el 10% corresponda a un monto menor a las 35 UF, los afiliados podrán retirar hasta dicho monto y, en el caso de que el monto total acumulado sea menor a las 35 UF, se podrá retirar la totalidad de los fondos.

Si el proyecto se convierte en ley, se permitirá retirar los ahorros en dos cuotas:

– La primera entrega será del 50% en un plazo máximo de 10 días hábiles luego de presentada la solicitud ante la AFP correspondiente.

– La segunda entrega será del 50% restante en un plazo máximo de 30 días hábiles a contar del desembolso anterior.

Para restituir los ahorros previsionales de los afiliados, el proyecto propone crear un Fondo Colectivo Solidario de Pensiones, que se financiará con aportes de empleadores y del Estado. Su objetivo será el financiamiento progresivo de los complementos de pensiones que se necesiten en virtud de los retiros desde las cuentas.

Para tales efectos, la iniciativa solicita al Presidente de la República enviar un proyecto de ley al Congreso Nacional, en el plazo de un año desde publicada la ley, que proponga la forma y el financiamiento del fondo colectivo, el que se propone sea administrado por una entidad pública y autónoma.