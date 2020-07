Kayak Agua Fresca: Agencia de Punta Arenas busca ser la pionera en la reactivación del turismo en Chile

La Región de Magallanes y la Antártica Chilena es una de las con mejores comportamientos desde el inicio de la pandemia. Por lo mismo, agencias como Kayak Agua Fresca, y su director, Cristián Argel, ya piensan en la reactivación del turismo y trabajan a toda máquina en el desarrollo e implementación de los protocolos de seguridad para hacer realidad este anhelo.



1-En términos generales, ¿qué te parecen los protocolos impuestos por el gobierno para el sector del turismo?

-Los protocolos de turismo tienen buenas intenciones pero aún falta pulirlos, falta profesionalizarlos, que sean revisados por un ente médico o químico, que entienda un poco más sobre la bioseguridad y los cuidados reales que hay que tener sobre los contagios. También falta ahondar más en el tema de la desinfección de los ambientes y superficies. Pero sobre todo, estos protocolos deben ser fiscalizados por alguna entidad especializada. No podemos dejar a una industria completa a solas trabajando, sin una fiscalización, por lo menos los primeros tres meses.



2-¿Existe algún punto que consideres más complicado de llevar a cabo?

En lo que estamos fallando es la capacitación, preparación y formulación de los protocolos. En este momento, se podría capacitar a toda la industria hotelera, transportistas, restaurantes, cafés, parques nacionales, líneas aéreas. El Gobierno, a través del Minsal, y mediante alguna universidad u Otec, debiesen estar capacitando al personal. Todos los trabajadores, todos los empleadores a lo largo de todo Chile, deberían estar capacitándose con estos nuevos protocolos. Pero ni siquiera están legalizados, visados por alguna institución. Nosotros y solo nosotros, nos vamos a tener que hacer responsables si esto sale mal. Eso es lo urgente.



3-¿De qué forma estos protocolos limitan o reducen la afluencia de turistas?

Los protocolos no limitan la afluencia de gente. Lo que está pasando es que por sí solo, el cliente va a decidir dónde va, en relación a su seguridad. Donde estemos mejor preparados, donde los tour estén mejor diseñados en términos de seguridad, donde te den más opciones de pasarlo bien pero siempre seguros, es donde el turista se va a ir. En estos momentos los protocolos están muy permisivos, no tienen fiscalización, no tienen preparación. Nosotros como destino en la Región de Magallanes, debemos pedir protocolos más rigurosos, mucho más formales, avalados por profesionales.



4-¿Cómo ves la reactivación del turismo en los próximos meses?

La reactivación podría ser en las ciudades o pueblos donde ya no hay Covid o hay muy poco y está de salida. Habría que pensar en la reactivación en estos sectores turísticos en 30 o 40 días más y luego a nivel nacional en 3 meses. Pero lo primero son los buenos diseños de protocolos. Esto será paso a paso y las primeras actividades serán aquellas al aire libre por un tema de ventilación. Luego vendrán los tour en grupo y finalmente, las cosas más masivas. Como Agencia Kayak Agua Fresca, tenemos una ventaja al hacer turismo al aire libre. Por lo mismo, estamos preparando todos los procesos como corresponde.



5-Explícame, ¿cómo y cuando tienes pensado tu primer tour en la zona?

Nosotros como Agencia Kayak Agua Fresca en Punta Arenas, tenemos pensado hacer el primer tour. Siempre hemos sido pioneros en todo orden de cosas en la zona y principalmente en las excursiones en el Estrecho de Magallanes. Creemos que a comienzos de agosto, podríamos lanzarnos con el primer tour. Eso es pleno invierno y acá ya está nevando, y para esa fecha, pensamos que el Covid estará desapareciendo en la región o por lo menos, sin gran peligro. Así, podríamos comenzar haciendo los tour en kayak de avistamiento de fauna en el Estrecho de Magallanes, con pocas personas y a nivel local. Creo que mucha gente está esperando esto y no da más con el encierro. Solo espera salir a la naturaleza y cómo las actividades de turismo, navegación, parques nacionales, están cerradas, todos esperan la reactivación.



6-¿Cómo serán los tour en bote, pensando en el distanciamiento social?

Si tienes un bus para 40 personas, ahora vas a tener que poner 20. Si antes en el bote cabían 6 personas, ahora pondremos 2 o 3. Será un tipo chárter, algo más específico, más personalizado. Pero siempre habrá gente que quiera ver de cerca una ballena, o ver saltar un delfín. Pero por ejemplo, los kayak tienen distanciamiento para subirlos, maniobrarlos, bajarlos, remar. Los guías y los kayak nunca andan juntos, pegados, están al aire libre, en plena naturaleza. Además, usaremos mascarillas, así que el tema del distanciamiento no aparece como gran problema a la hora de las actividades outdoor. Tenemos ventilación, distancia y un guía que siempre estará coordinando todo, preocupándose de la bioseguridad. Con esto estaríamos bien. El tema es preocuparse de los vehículos y los hoteles. Nosotros pretendemos usar vehículos grandes con pocas personas.



7-Una cosas es tomar las medidas de precaución pero otra es que la gente quiera salir y turistear. ¿Como ves eso?

La gente quiere salir sí o sí. Todos estamos encerrados y el viajero, el amante de la naturaleza, siempre está deseando estar al aire libre. De todas formas, el turismo convencional, masivo, ya no seguirá vigente y ahora todo evolucionará hacia tours de experiencias más personalizadas.



8-¿Cómo ves la proyección de tu agencia de acá a fin de año? ¿Tienes pensado agregar algunos tours, sacar otros?

De ahora en adelante, el pasajero definirá sus opciones que tenga por día en relación a la seguridad. Nosotros estamos pensando en actividades “todo incluido” con gastronomía, turismo y hotelería con todas las medidas de seguridad. Y no solo en el Estrecho de Magallanes, sino que recorriendo la Patagonia en una alternativa de 6 días o más, y que se visiten los mejores lugares. Queremos ofrecer experiencias inolvidables.