Municipio de Porvenir entregó apoyo a los habitantes de la comuna con el tramite del retiro del 10%

En la primera jornada de atención llegaron al liceo 111 personas para realizar el trámite de retiro del 10%

Este jueves comenzó el periodo para solicitar el retiro de hasta el 10 por ciento de los ahorros previsionales, una medida impulsada desde el Congreso para paliar los efectos sociales y económicos que han sufrido las personas en el marco del estado de catástrofe por la pandemia de coronavirus.

El histórico proceso se inició a las 09:00 horas, (10:00 de Magallanes) en una primera etapa de solicitudes que será exclusivamente online, y los cotizantes deberán pedir su retiro a través de la página web de la AFP en la cual estén afiliados, solo con su RUT y el número de serie del carnet de identidad.

En esta primera etapa el trámite será online, si todos requieren información al mismo tiempo, es probable que se puedan generar algunas demoras en los tráficos de las páginas web, pero estamos comprometidos para que esos casos sean los mínimos posibles.

Todas las personas que tengan saldo en su cuenta de capitalización individual pueden acceder al retiro. Esto incluye a los pensionados por vejez, invalidez o sobrevivencia.

Además, este es un retiro universal, es decir, que todos los afiliados en las AFP, sin exclusión, pueden optar a esta alternativa: cerca de 11 millones de personas podrán solicitarlo. Esto considera a los trabajadores tanto del sector público como del privado y tanto a los chilenos como extranjeros.

Seguramente existirán personas con complejidades para acceder o no tengan acceso a internet, por tal razón la Municipalidad de Porvenir, sabiendo desde que se promulgó este beneficio directo a todos los trabajadores y trabajadoras del país y que es un beneficio universal, debe tener una mirada especial con los adultos mayores y con los diversos trabajadores y trabajadoras que no tienen acceso a internet y en algunos casos no cuentan con una computadora en su casa y que lógicamente tienen que hacer el trámite en forma digital.

Para ayudar y apoyar a nuestros vecinos, es que el municipio fueguino con el apoyo del liceo polivalente Hernando de Magallanes han instalado en esas dependencias el equipo técnico y humano para efectuar este trámite de tal manera que la comunidad porvenireña que sienta que no tienen los elementos o no tiene la seguridad para hacer el tramite pueda concurrir a este establecimiento educacional a realizar el tramite.

El ingresó en las primeras horas de la mañana, se realizó por la entrada principal y ahí pudieron encontrar el apoyo a través del personal municipal para poder realizar esta gestión del retiro del 10% o el monto que tenían como opción de los fondos de pensión que ellos tienen en su respectiva AFP. Transcurridas las horas era tal la cantidad de personas que acudió al liceo, que debieron adoptarse otras medidas, como por ejemplo cambiar el ingreso por calle Esmeralda específicamente por el gimnasio del establecimiento.

La alcaldesa Marisol Andrade Cárdenas, invitó a la comunidad para que tenga la tranquilidad y la seguridad en hacer este trámite y también ésta es una forma para evitar que alguien se quiera aprovechar de nuestros vecinos y que tenga el conocimiento de que alguna persona manifieste alguna dificultad en concretar el proceso.

“Yo no quiero exponer a la comunidad, todo lo contrario quiero que la comunidad disponga de la tranquilidad y seguridad para realizar este trámite, bajo el amparo de la municipalidad, ese es el objetivo en la cual estamos trabajando y como también uno piensa que hay gente que en estos horarios se encuentra cumpliendo con en su jornada laboral, vamos a dejar todos los días martes para que haya una atención nocturna para aquel trabajador o trabajadora puede tener un horario disponible para acercarse a las dependencias liceo y sepan que ahí va a ver el espacio y el momento para que podamos tramitar los su gestión de retiro de fondos”; Señaló la jefa comunal.

El requisito primordial para las personas es que lleven su cédula de identidad, porque el carnet es para identificar que la persona que realiza el tramite es la misma y también porque en el mismo carnet tiene el numero de serie que se solicita para hacer el tramite y lógicamente llegar con la mascarilla que es fundamental para ingresar a cualquier espacio público donde va a existir aglomeración de gente y además respetar el espacio físico entre una persona y otra. Por consecuencia, solamente le pedimos que se respete estas recomendaciones y también tengan la tranquilidad y serenidad, porque recordemos que en Porvenir la conexión a internet no es buena entonces seguramente va a haber días en que conectarse sea lento, por tanto, le solicitamos la tranquilidad, porque seguramente va a ver espera, pero eso es parte del proceso, como municipalidad tenemos toda la disposición para ayudar a cada vecino y vecina que lo requiera.