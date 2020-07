No hay que temer los acuerdos – Víctor Maldonado – Opinión

 La oposición se ha caracterizado por cultivar sus diferencias, sin darse cuenta de que se ha acostumbrado a considerarlas como fronteras más que como líneas demarcatorias. Nos anulamos unos a otros en el punto de partida.

 Ahora, hay que tener la valentía de reconocer nuestras coincidencias y que estas aproximaciones pueden llegar a ser muy profundas en el proceso constituyente. Este es el camino más expedito hacia la unidad. La oposición puede identificar sus grandes acuerdos y, a través de sus centros de estudios y de diálogos ciudadanos, dotar a sus contenidos de densidad argumentativa.

 Si la centroizquierda logra centrar el debate con la derecha en los temas que concitan mayores consensos, entrará fortalecida al proceso constituyente. Es imposible que logre que cada una de sus propuestas sean recogidas en el texto constitucional definitivo, pero tampoco sería sano que esto ocurriera. En un país donde todos caben, todos imprimen en la Constitución sus puntos de vista, en mayor o menor medida.

 Lo que es un propósito compartido permanente puede orientar las líneas programáticas opositora en una o dos grandes corrientes principales; depende de la constatación de cercanías y diferencias. Se habrá hecho el trabajo que permite una confluencia más amplia en la segunda vuelta presidencial, una vez que quede claro dónde se ubica la mayor cantidad de apoyos.

 Parece que quedara mucho tiempo disponible, pero esto no es así. Este gobierno ya ha consumido el 60% de su tiempo total y las decisiones cruciales para su reemplazo se toman antes de un año, por eso saber quiénes están disponibles para competir no es un desatino. Una cosa es saber cuál es la tarea principal del día y otra cosa es postergar los preparativos indispensables. Por supuesto, la concentración de esfuerzos se ha de hacerse en la atención a las crisis que tenemos activas, pero si eso se realiza a los ojos de todos, no se ve por qué no se han de despejar incógnitas.

 La iniciativa de las dirigentas de la oposición “Unidas por el Apruebo”, a favor del cambio constitucional y de una convención constituyente, es de una gran importancia. Lo mismo ocurre con la exploración que realizan los presidentes de partido para conformar un comando amplio.

 Un comando unitario no es indispensable para enfrentar administrativamente el proceso, por eso mismo que es conveniente su implementación, es una señal política de querer trabajar juntos más allá de las consideraciones pragmáticas del momento. El rumbo importa tanto como la determinación para actuar.

 En el proceso constituyente los partidos son una voz más, ya las confluencias políticas han dejado de ser sinónimo de sumatorias partidarias. Mucho más cierto sería decir que es la amplia mayoría no afiliada a partidos es la llamada a evaluar la actuación de las organizaciones políticas y la que, con su participación directa, definirá cómo se entiende hoy el bien común en Chile.

 Pero si los partidos no llegan a cumplir un papel facilitador, sí pueden constituirse en obstáculos insuperables si llegan a priorizar sus diferencias y favorecen, en los hechos, la dispersión. En buen camino consiste en no temerle a los acuerdos.

Víctor Maldonado R.

Imprecisiones del límite a la reelección

Dada la reciente reforma para el límite a la reelección, está abierta la interpretación de si los jefes comunales que están en su tercer periodo pueden o no repostularse.

 Senador Alfonso de Urresti (PS)

 Al votar el proyecto «fuimos claros y precisos respecto a que esto aplicaba al cargo, e íbamos a evitar lo que se denomina como turismo electoral», sin embargo, tras revisar el informe despachado en su momento «me preocupa enormemente que el Gobierno dice que ‘la postulación de alcaldes en otras comunas, como Gobierno consideramos que pueden hacerlo'».

 «Creo que es importante que como comisión despachemos un oficio con la historia de la ley, de la discusión en que están las intervenciones de todos y cada uno de nosotros para que eso se zanje. Creo que no podemos generar una duda».

 Senador Francisco Huenchumilla (DC)

 «Estas normas fueron aprobadas por unanimidad en la comisión (…) nosotros hablamos de los cargos, independientemente de los territorios donde se ejerzan, por lo tanto, me parece que la norma constitucional no puede estar sujeta a cualquier interpretación».

 «Aquí es el límite a la reelección para todos los cargos, otra cosa es que me digan que es necesaria otra ley para los efectos del Servel. Es algo que no hemos visto y por lo tanto a mi juicio el sentido de lo que aprobamos es categórico».

 Senador Pedro Araya (independiente)

 «Probablemente habrá que realizar un proyecto complementario, no como reforma constitucional, sino que podría ser en la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios con el objeto de precisar ciertos puntos. Esta interpretación que se ha planteado de que un alcalde o concejal se podría cambiar de comuna yo tiendo a compartirla».

Rechazo de veto a corte de servicios básicos

La comisión de Economía del Senado rechazó el veto presidencial enviado por el Presidente Piñera al proyecto que prohíbe el corte de suministros básicos.

 Senador Álvaro Elizalde (PS)

 «Lamento que se haya dilatado tanto la entrada en vigencia de esta ley a través de una iniciativas para su postergación impulsada por el Gobierno. El Gobierno se demoró casi 30 días en vetar esta iniciativa y esperamos que ya esta semana se despache el veto para que esta ley entre en vigencia».

 «La duda es si vamos a tener la mayoría necesaria para insistir en el texto original, toda vez que conforme a la norma constitucional se requiere 2/3 de los presentes en Sala y para eso se requiere que voten por la insistencia senadores del oficialismo».

 Senadora Ximena Rincón (DC)

 Señalando que el veto no se entiende: “si el ministro nos está diciendo que las compañías no le han cortado a nadie, que las compañías están asumiendo, que las compañías están del lado del consumidor, que el Gobierno no quiere que haya ningún menoscabo, la verdad es que no se entiende el veto”.