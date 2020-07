Piñera camino a la torre – Víctor Maldonado – Opinión

 Hace mucho tiempo, cuando existían feudos y señores feudales, se sabía a ciencia cierta a que atenerse. Cuando el señor feudal estaba bien, recorría sus tierras o invadía otras. Si las cosas iban mal y era atacado, se encerraba en su castillo. Si las cosas iban muy mal, se refugiaba junto a sus leales en la torre del castillo, lugar estrecho pero inexpugnable, para aguantar cuanto se pudiera.

 Había que guiarse por los hechos evidentes, porque entonces no había encargados comunicacionales que interpretarán el encerrarse en la torre como “un periodo de necesaria introspección personal de duración limitada”. Por eso es mejor dejarse guiar por los hechos, más que confiar en la interpretación sesgada de los medios.

 En el ya increíblemente lejano primer año de esta administración, una negociación política se entendía como las conversaciones entre personeros de gobierno con representantes de la oposición. El propósito era encontrar puntos de encuentro, capaces de conformar una mayoría parlamentaria que permitirá la aprobación de leyes.

 En las actuales circunstancias, se entiende por negociación política las conversaciones del gobierno con los representantes de los partidos y bancadas oficialistas. Estas tratativas se realizan con la finalidad de limar los puntos de pública discrepancia, para mantener ordenada una minoría que pueda impedir una nueva derrota en el Parlamento.

 En el primer año bastaba con que interviniera Piñera y todos los demás hacían eco de su voz. El Presidente hablaba poco y escogía el momento en que lo hacía.

 Ahora Piñera habla y nadie lo considera suficiente. Empresarios, gerentes, administradores de AFP, dirigentes y técnicos salen a defender directamente sus puntos de vista y sus intereses. La vocería principal ya no basta. Además, el Presidente decide hablar el lunes y termina cambiándolo para el martes; sus parlamentarios no aseguraban apoyo si no conocían antes las propuestas.

 Es tan comprometida la situación que al presente se celebra como un logro que te apoyen los propios, cuando antes se daba por sentada la mantención de la disciplina.

 Ahora toca la votación en la Cámara de Diputados respecto del retiro del 10% de fondos de pensiones. El resultado no es un enigma. Si todo el gobierno se la juega por completo y no da vuelta los tres votos que se necesitan para evitar la aprobación, más vale que se vayan todos para la casa. Con esto el oficialismo habrá evitado un segundo bochorno, pero saldrá igual perdiendo.

 Como dijo en la antigüedad el general griego Pirro, al derrotar a los romanos con un enorme desgaste de sus tropas, “otra victoria como esta y perdemos la guerra”. El desgaste del gobierno y de su coalición ha quedo en evidencia, Piñera presenta soluciones justo al borde del precipicio, pudiendo hacerlo mucho antes. Dejó que se instalara en la mente de los chilenos la idea de gastarse sus reservas en la emergencia y tendrá que cargar con esa responsabilidad. Piñera no se recuperó en la pandemia, su espacio se acorta más camino a la torre.

Víctor Maldonado R.

Primeras intervenciones

La Cámara de Diputados concluyó la primera jornada de debate en particular de reforma para retirar 10% previsional.

 Diputado Jaime Tohá (PS)

 «Se trata de darle una respuesta a los padres que deben decirles a sus hijos: ‘Hoy no tenemos nada que comer'».

 Diputado Tucapel Jiménez (PPD)

 «Tenemos la oportunidad de estar a la altura».

 Diputado Tucapel Jiménez (PPD)

 «No estaríamos hablando de esto si existiera seguridad social».

 Diputado Iván Flores (DC)

 «Algunos, más que proteger las familias, aparecen con desesperación como los defensores del modelo, porque les preocupa que se termine el negocio que genera».

 Diputado Pablo Vidal (RD)

 «En el año ’85 la derecha y la dictadura decidieron quitar un 10,6% de su reajuste de jubilaciones a los adultos mayores para financiar la reconstrucción del país».

 Diputado Marcos Ilabaca (PS)

 «Chilenos, aquí conocerán cómo piensan sus parlamentarios, no con ese discurso amistoso que muchas veces presentan cuando están con ustedes».

 Diputado José Pérez (PR)

 “¿Por qué hemos llegado hasta acá? Porque este sistema de las AFP ha sido un fracaso”.

 Diputada Karol Cariola (PC)

 “Es un acto de justicia aprobar este proyecto, para el pueblo que tiene hambre”:

 Diputado José Miguel Ortiz (DC)

 “Esta crisis en la clase media no se resuelve con anuncios sobre nuevos préstamos, porque hasta el día de hoy las familias están sobreendeudadas”.

 Diputado Raúl Soto (PPD)

 «Los que votan en contra, votan en contra de un proyecto humanitario (…) Este Parlamento no tiene derecho a negarles esa posibilidad».

 Diputado Mario Venegas (DC)

 «No tratemos a los chilenas y chilenas como niños y permitamos que ellos puedan decidir en conciencia si hacen uso o no de este derecho».

 Diputado Luis Rocafull (PS)

 «No vaya a pasar lo mismo que con los 30 pesos del Metro (…) La ciudadanía se cansó».

 Diputada Marcela Hernando (PRSD)

 «Es terrible, es injusto, que las personas estén obligadas a dar este paso para comer o abrigarse», pero «nuestro pueblo y la clase media está desesperada».

 Diputada Carolina Marzán (PPD)

 “¿Sería este proyecto tan popular si el sistema funcionara tan bien?”.

 Diputada Carmen Hertz (PC)

 A favor del retiro del 10%: “Merma en algo el abuso que durante décadas han sufrido los afiliados”.

