Reporte COVID-19 de Espacio Público, 14 de julio de 2020

No hubo mayores cuestionamientos cuando el 16 de junio el gobierno anunció que, además de los nuevos casos del reporte diario, se incorporaban 31.412 casos.



“Existe un número importante de personas que no han sido notificadas o su estado no ha sido actualizado en Epivigila, es decir, continúan como pendientes”, señaló en su oportunidad y a modo de explicación el jefe de epidemiología del Minsal, Rafael Araos. El informe conocido ayer revela detalles sobre el sistema de captura de información utilizado por el Minsal que son preocupantes: “Los resultados de los exámenes de los laboratorios enviados a la Cartera de Salud se consolidan en planillas Excel, por cuanto no existe un sistema que automatice el procesamiento de dicha información, lo cual conlleva el riesgo de que sus datos puedan ser modificados o que se produzcan errores en su manejo, pues las citadas planillas de cálculo no mantienen mecanismos de control que permitan resguardar la integridad de sus registros, y no permite asegurar su calidad, detectándose RUT erróneos, nombres asociados a mas de un RUT, registros incompletos y falta de uniformidad en la escritura de los datos”.



Un sistema de captura de datos debe llevar registro de quiénes ingresaron la información y cuándo, quienes realizaron modificaciones posteriores y la fecha correspondiente, como mínimo. Es prácticamente imposible que un sistema basado en planillas excel pueda cumplir con estos requisitos mínimos de trazabilidad de la información ingresada. Y no es la primera vez que se conocen problemas graves de los sistemas de información del Minsal: en 2016 problemas de este tipo llevaron a que se conociera información confidencial de miles de pacientes (ver enlace).



El sistema con que el Minsal procesa la información sobre nuevos contagios debe identificar rápidamente los contactos que tuvo cada nuevo caso, para luego testearlos y aislar a aquellos que den positivo. Esto requiere un trabajo de gestión sofisticado, con sistemas y procesos. Según detalla el informe de la Contraloría, no es obvio que esta capacidad existiera en el Minsal a comienzos de junio. Según Contraloría, el 9 de junio la cifra real de contagios era de 177.301, esto es, 34.542 más que los reportados por la autoridad sanitaria a esa fecha. La Contraloría logró ubicar 31142 de los casos que faltaban, no hay explicación de lo sucedido con los más de 3000 casos restantes. Según consigna la Contraloria, el Minsal no entregó al ente contralor la base de datos con el detalle de los casos que añadió.



En la comparecencia de hoy, la subsecretaria Daza explicó que eran los laboratorios quienes usaban planillas excel, agregando que esto no sucede con el sistema Epivigila con que el Minsal lleva las estadísticas de la epidemia en Chile. Seria deseable que el Minsal encargue una auditoría externa que asegure que el sistema Epivigila cumple con los estándares técnicos de los mejores sistemas de este tipo. Errores recurrentes en la información entregada por este sistema, algunos documentados en estos informes, sugieren que no necesariamente sea el caso.



En momentos en que se está comenzando el desconfinamiento en algunas regiones, proceso cuyo éxito dependerá en gran medida de la capacidad del Minsal para trazar los contagios y sus contactos, el informe conocido ayer constituye una señal de alerta que no puede ignorarse.