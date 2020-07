Reporte COVID-19 de Espacio Público, viernes 3 de julio

Tratándose de Reino Unido, el referido plan estableció un nuevo sistema dirigido por el Joint Biosecurity Centre con 5 niveles de alerta, cada uno de los cuales establece medidas de distanciamiento físico. El nivel 1 es aquel donde la enfermedad ya no está presente en el Reino Unido, mientras el nivel 5 sería aquel donde el National Health Service (NHS) está colapsado. Este plan fue comunicado el 10 de mayo, fecha en la que el promedio móvil semanal de la tasa de positividad diaria era de 7,5 %. A su vez, la apertura de lugares no esenciales se produjo el 15 de junio, fecha en que la referida positividad promedio era de 2 %. Umbrales de positividad menores a 5 % son muy importantes, porque muestran que el sistema sanitario estaría detectando a la gran mayoría de los contagiados. A su vez, permite que las medidas de trazabilidad y aislamiento focalizadas respecto de los contagios detectados, sean lo suficientemente efectivas como para prevenir un rebrote. En otras palabras, las cuarentenas son medidas de aislamiento que no distinguen entre contagiados y no contagiados. Para que las estrategias TTA constituyan un reemplazo efectivo de las cuarentenas, es necesario que los contagios detectados por el sistema sanitario identifiquen adecuadamente a todas o casi todas las personas contagiadas.



La experiencia del Reino Unido nos debe servir como guía para la creación de un plan paulatino, participativo, basado en indicadores de salud pública, pensado y llevado a cabo con tiempo, inspirado por las mejores prácticas internacionales al respecto.