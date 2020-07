Se encuentra gerente para administrar el apocalipsis – Victor Maldonado – Opinión

“Se encuentra gerente para administrar el apocalipsis”.

 El proceso que terminó con la aprobación del retiro del 10% lo mostró a las claras las carencias del liderazgo de Piñera. Lo que le ha acontecido al mandatario es que terminó por rendirse, al extremo del camino, cuando ya no tenía alternativa, después de acumular todo el desgaste posible en el trayecto. Para peor, su desgaste personal se está traspasando a desgaste institucional.

 La idea de aceptar un deterioro permanente de ingresos futuros para salvar una urgencia debió tener una alternativa disponible mucho antes. Se conjuraba en un inicio o luego la angustia colectiva se llevaría todo por delante. Un buen Presidente lo hubiera entendido a la primera, había convocado a los líderes opositores y oficialistas, anticipando un acuerdo. No lo hizo. Dio todo el tiempo del mundo para que una respuesta improbable llegara a ser vista como la única respuesta disponible, al alcance de la mano de la mayoría.

 Siempre existieron los canales para llegar a tiempo con mejores alternativas. Lo que no hemos tenido es un Presidente que entienda las señales de advertencia en el camino, que acelera cuando no debe hacerlo y frena de improviso -en el instante final- para evitar una colisión de frente. El choque por alcance afecta a todos los que siguen. El país no ha caído presa de un ataque de populismo, no son los grupos radicalizados los que dictan las normas, es que el responsable mayor lo hace mal.

 El resultado obtenido desprestigiaría a cualquiera que tuviera prestigio previo. En menos de 72 horas, el gobierno pasó de declarar que la aprobación de un proyecto de ley era la antesala del apocalipsis a comprometerse con una entrega rápida y eficiente de los recursos. Lo dicho no tiene consistencia ni continuidad, es lo que hace que todos entiendan que prestar atención a lo que dicen las autoridades es una pérdida de tiempo. La inconsistencia se convierte en irrelevancia. Los que protagonizaron las volteretas lo sabían mejor que nadie.

 Piñera había dicho que los ministros estaban trabajando “con compromiso”, en realidad trabajaban mirando sobre su hombro a la espera de una noticia que tarde o temprano les llegaría. Porque, una de dos, ellos asumían el costo de los errores o se reconocía la responsabilidad del Presidente. Piñera no tenía por dónde perderse.

 Este es el cambio de gabinete más anticipado del que se tenga registro, y del que menos esperanzas se tiene de que represente un cambio de fondo. Si algo permitía una sombra de duda era la expectativa de que se incorporaran figuras que no teman sostener una opinión propia ante Piñera y que, además, fueran escuchadas por el mandatario.

 Pero los gabinetes no se construyen de esperanzas sino de personas disponibles y que cumplan con las condiciones señaladas. Sacar a un gobierno de un pantano tiene su atractivo para personalidades osadas, pero es un disuasor efectivo la casi certeza de que Piñera no se ajustará al papel de resolutor de última instancia. Así se llegó a Víctor Pérez. Al gabinete se le está pidiendo algo que solo puede entregarle un Presidente que en dos mandatos ha fracasado en el intento, ¿quién puede creer que tal cosa vaya a ocurrir ahora?

Víctor Maldonado R.



El gabinete del Rechazo

El quinto cambio de gabinete realizado este martes por el Presidente Sebastián Piñera fue recibido con críticas desde la oposición.

 Álvaro Elizalde, presidente PS

 «Cuando el Presidente opta por un gabinete del Rechazo, fortaleciendo a los sectores más duros del oficialismo, sin duda que es una señal que quizás le permita ordenar a las bancadas oficialistas pero que lo va a alejar más aún de la ciudadanía».

 «Dándoles el beneficio de la duda, espero que haya un cambio de actitud, pero los antecedentes que están a la vista dan cuenta de que es un gabinete que va a ser mucho más duro que el que se conocía hasta ahora, que va a alejar al Gobierno de la ciudadanía y no necesariamente va a ser una solución para lo que tenemos que enfrentar para adelante».

 Fuad Chahín, presidente DC

 “Es el Presidente, con su estilo personalista, individualista muy alejado de la realidad y el sentido común, el que en definitiva toma todas las decisiones. Creo que esto no pasa por un cambio de nombres, es más, me parece que es preocupante la señal de que el ministro del Interior sea un fanático del Rechazo, un representante de los coroneles, de los halcones de la derecha y, de alguna forma, una señal a la derecha dura, más intransigente. A diferencia del exministro Blumel que era más dialogante, al igual que el exministro Alvarado”.

 «Víctor Pérez es un halcón, es del ala dura, es los fanáticos del ‘Rechazo’ y creo será una dificultad en el entendimiento con la oposición un nombre con el perfil de Pérez… espero que ahí pueda ser compensado con los otros miembros del gabinete más dialogantes, como Bellolio y Cristián Monckeberg (Segpres)».

 Heraldo Muñoz, presidente PPD

 Sobre la llegada de Víctor Pérez a Interior: “Él ha sido un parlamentario claramente de una línea muy conservadora, muy dura, pero a cada miembro de un nuevo gabinete hay que darle una oportunidad. Espero que el exsenador Pérez, ahora ministro del Interior, tenga una actitud acorde a la crisis que estamos viviendo. Esto requiere soluciones de país, grandes acuerdos, grandes pactos. Y si eso no ocurre, vamos a tener los mismos tropiezos y la debacle que hemos vivido en el último tiempo”.

 Carlos Maldonado, presidente PR

 «Muestra claramente un Gobierno a la deriva». «A partir del estallido social no ha encontrado Piñera la manera de interpretar la nueva realidad y sigue dando señales equivocadas. Hoy claramente es un retorno de la vieja guardia, a la derecha dura, la UDI a Interior. En lugar de acercarse a la gente, Piñera ha optado por encerrarse en la trinchera y yo creo que eso solo permite pronosticar tiempos más difíciles y mayor polarización».

 Catalina Pérez, presidenta de RD

 El ajuste «solo le habla a Chile Vamos, en otro intento desesperado por ordenar al oficialismo y profundizar la agenda ideológica de la derecha». «Así se cimienta el tono autoritario y radicalizado del gobierno de Piñera, a costa del abandono de un país en crisis».