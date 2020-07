Servicios Básicos: una garantía del Estado, no un negocio – Movimiento por la Dignidad – Opinión

El levantamiento social saco a las calles las desigualdades que por años engendró el modelo político chileno; estas no son tan solo económicas, sino que son también sociales, medioambientales y culturales que nos unen nacionalmente y que también nos diferencian regionalmente. Estas desigualdades en el contexto de la pandemia se han visibilizado aún más, demostrando el agotamiento del modelo neoliberal.

Durante la pandemia, frente a las crisis sanitaria, económica y social del capitalismo, el gobierno de Sebastián Piñera ha optado por proteger a las empresas y la economía por sobre las vidas y las necesidades de salud y bienestar de la población. Las cuarentenas han sido arrancadas a regañadientes como una demanda de la ciudadanía y de los Comité de expertos, del Colegio Médico, de las Sociedades Científicas nacionales e internacionales, entre otros, frente al avance del virus y consiguiente colapso sanitario.

En este sentido el gobierno no ha sido capaz de asegurar condiciones económicas para que la población pueda realizar una cuarentena segura, tranquila y con dignidad.

Ha optado por enviar a las personas a cuarentena sin asegurar un ingreso de emergencia necesario para que las trabajadoras y los trabajadores puedan quedarse en sus hogares sin la preocupación de no contar con los recursos necesarios para alimentar a sus familias y pagar sus deudas. En esta comuna y región, como en todo el país, la crisis ha generado cesantía y menoscabo salarial y, por lo tanto un importante empobrecimiento de los hogares magallánicos.

La solidaridad popular que se ha activado desde el primer momento ha multiplicado las ollas comunes y las entregas de alimentos desde diversas organizaciones bajo el principio de el pueblo ayuda al pueblo. Estas iniciativas de efectividad urgente frente a la indolencia e inoperancia de un gobierno con principios capitalistas y las necesidades básicas se sobrevivencia que las personas requieren resolver de manera inmediata, no nos confunden ni engañan con el eslogan de un Chile solidario y una ciudadanía organizada, porque sabemos claramente que es el Estado el que tiene la responsabilidad y el deber de garantizar seguridad y protección social, económica y de salud frente a este tipo de catástrofe sanitaria.

Nos deja en claro el fracaso de sus Políticas Públicas amparadas en una carta magna que hay que cambiar de raíz, y el pueblo lo sabe. En nuestra región y el país han sido cientos las personas que han visto con sorpresa un aumento considerable en el monto de las cuentas de sus servicios básicos e irregularidades en relación con la lectura de los estados de consumo en sus casas durante la cuarentena.

Las empresas han optado por aproximar los montos mensuales subiendo las boletas en algunos casos entre 5 mil y 10 mil pesos. No basta con que, como un gesto de buena voluntad, las empresas señalen que durante estos meses no cortaran los servicios a quienes tengan deuda, si, acto seguido, por secretaría aumentan las cuentas y, con ello, el endeudamiento.

Algunas empresas en la región, pese al compromiso que han asumido de no cortar los servicios básicos durante esta crisis, han enviado avisos de corte de servicio en las cuentas. Esta Declaración es un llamado a estar alertas y a exigir a nuestros gobernantes que es necesario asegurar que en los próximos meses no habrá nuevos aumentos en los cobros de servicios básicos y que no se corten los suministros a las familias trabajadoras magallánicas. A su vez, es necesario abordar el problema de las deudas de servicios básicos para que a futuro no sea una bomba de tiempo que estalle en la economía familiar. El Estado debe tomar medidas para que la crisis no la paguemos las y los trabajadores, y este gobierno solo lo hará mediante presión social.???

Los servicios básicos son bienes preciados, indispensables para enfrentar la sobrevivencia a la enfermedad por covid-19 que no deben estar al servicio de la usura y la ganancia privada. Desde el Movimiento por la Dignidad somos enfáticos en señalar que estos servicios no deben estar en las garras del mercado, es necesario recuperarlos y ponerlos al servicio de la sociedad, para que de esta forma nunca más empresas privadas apliquen cobros abusivos con el amparo de leyes hechas para favorecer al mercado, en desmedro de la ciudadanía.

NO AL ALZA DE LAS CUENTAS – BASTA DE AMENAZAS DE CORTE DE SERVICIOS A RECUPERAR LOS SERVICIOS BÁSICOS, NUNCA MÁS EN LAS MANOS DEL MERCADO.