Tu que eres clase media endeudate más, la pandemia es tu oportunidad – Dalivor Eterovic – Opinión

Tu que eres clase media.

Endeudate más!!

La pandemia es TÚ oportunidad. Escucha a Piñera.

Y cuando eso no funcione, sigue endeudandote. Siempre habra quien te preste. Pero si eso no es suficiente, entonces endeuda a los tuyos. por ejemplo endeuda a tus hijxs de por vida para que estudien. Si son mayores de edad, que se sanen solos, que se se las arreglen, que se endeuden.

Si tienes un bien raiz u otro, hipotécalo, préndalo, el sistema funciona para los que se arriesgan y si no puedes pagar, entonces perderas tus bienes, se saldará tu deuda y podrás endeudarte nuevamente y a los tuyos. Asi funciona el modelo neoliberal.

Por eso eres clase media, siempre puedes endeudarte para mantener el estatus. Eres libre para elegir quien te joda.



SI tienes paciencia, en unos años seras considerado clase media «Alta» , solo debes endeudarte mas, pero ademas, debes asegurarte de joderte en primera, al que puedas.

En especial al que esté mal. Ese siempre debe ser tu norte. Eso se llama «ver oportunidades donde otros ven crisis» recuerda., pagale poco, comprale barto, pagale a 90 o 120 dias, en cuotas, idealmente no le pagues y prestarle dinero, trata de endeudarlo, asi habrás dado el gran paso del clase media emergente. Despegaras!!.



Y si tienes suerte, y no te encuentras con uno que te quiera joder a ti, y solo tu puedes cagar a otros durante largo tiempo, entonces habrás cumplido con el sueño neoliberal. Gracias a tu esfuerzo y constancia, habras dejado de ser clase media, ah!… y sigue dando gracias por nunca haber sido clase trabajadora. Porque entonces, no hubieses podido dar el salto. Ahora ya eres libre para elegir. Elegir que? No lo se, tal vez el color del «pijama de palo.»

Dalivor Eterovic Díaz.