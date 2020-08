22 nuevos casos de Covid19 en la región de Magallanes, en las recientes 24 horas

Se mantiene la cifra total de 30 personas fallecidas desde el inicio de la pandemia.

De acuerdo al sistema EPIVIGILA del Ministerio de Salud, hoy lunes se notifican 22 casos nuevos de coronavirus. Se trata de 15 casos sintomáticos y 7 asintomáticos. De estos casos, 20 son de Punta Arenas, 1 de Puerto Natales y 1 de Porvenir.

Añadir que en Natales se registra 1 caso más de COVID-19, que por hora de corte no aparece hoy en el Sistema EPIVIGILA, pero que debería ser consignado mañana en esta plataforma.

El detalle es el siguiente:

2.237 de Punta Arenas.

53 de Puerto Natales

22 de Puerto Williams

22 de Porvenir

3 de Primavera

2 de San Gregorio

Es así como a la fecha Magallanes registra 2.339 casos en total de coronavirus. La tasa acumulada de casos a nivel regional es de 1.311 por 100.000 habitantes.

Exámenes

En materia de exámenes, a nivel regional se han realizado 25.895 PCR y la positividad se mantiene en un 9,03%.

Hospitalizados

En la red hospitalaria de Magallanes se mantienen internados 21 pacientes positivos a coronavirus. De estas hospitalizaciones, 19 corresponden a aislamiento y 2 en la Unidad de Paciente Crítico (UPC) del Hospital Clínico, ninguno de ellos con soporte respiratorio. El porcentaje de pacientes positivos a COVID-19 corresponde a 13,1 % del total de hospitalizados en la región. La letalidad es de un 1,34%. A nivel regional registramos 383 casos activos y 1.927 recuperados, de acuerdo a plataforma MINSAL.

Fiscalizaciones

En materia de inspecciones en domicilio a casos positivos de COVID-19 como contactos estrechos, a nivel regional se registra un total de 13.460 fiscalizaciones y 126 sumarios en total.

Residencias sanitarias

A la fecha hay 81 personas haciendo uso de residencias sanitarias y se encuentran disponibles en este momento 46 habitaciones a nivel regional, 33 de las cuales corresponden a Punta Arenas.

Para cualquier duda o consulta acerca de estos dispositivos sanitarios, se pueden comunicarse al callcenter 800 726 666.

El brote ha conllevado diversas situaciones que inciden en el aumento de los tiempos de espera de PCR a domicilio, lo que se está abordando.

22 casos nuevos de COVID-19 fueron informados hoy por la SEREMI de Salud, Mariela Rojas, de acuerdo al Sistema EPIVIGILA del Minsal. 15 casos son sintomáticos y 7 asintomáticos. Explicó que de estos casos, 20 son de Punta Arenas, 1 de Puerto Natales y 1 de Porvenir.

Añadió que en Natales se registra 1 caso más de COVID-19, que por hora de corte no aparece hoy en el Sistema EPIVIGILA, pero que debería ser consignado mañana en esta plataforma. De esta forma a la fecha Magallanes registra 2.339 (dos mil trescientos treinta y nueve) casos en total de coronavirus. La tasa acumulada de casos a nivel regional es de 1.311 por 100.000 habitantes.

La titular regional de salud, se detuvo en su reporte, manifestando que la proyección hasta el momento es de 18 a 20 casos promedio diarios, indicando que este brote se consolidó como el de mayor número de casos, pero con menor letalidad y gravedad. La primera semana de agosto se presentó un promedio diario de 34 casos y la segunda, 31 casos. “De acuerdo a fecha de inicio de síntomas, la semana epidemiológica número 33 que acaba de terminar concentra menor número de casos que la semana anterior (la 32) y presenta hasta el momento un descenso de poco más de 20% respecto casos semanales”, acotó.

A nivel regional se han realizado 25.895 PCR y la positividad se mantiene en un 9,03%. En la red hospitalaria de Magallanes se mantienen internados 21 pacientes positivos a coronavirus. De estas hospitalizaciones, 19 corresponden a aislamiento y 2 en la Unidad de Paciente Crítico (UPC) del Hospital Clínico, ninguno de ellos con soporte respiratorio. El porcentaje de pacientes positivos a COVID-19 corresponde a 13,1 % del total de hospitalizados en la región. A su vez, la letalidad es de un 1,34%.

En materia de inspecciones en domicilio a casos positivos de COVID-19 como contactos estrechos, se registra un total de 13.460 fiscalizaciones y 126 sumarios en total. Hasta este domingo, 81 personas se encuentran en residencias sanitarias. Se dispone de 46 habitaciones a nivel regional, 33 de las cuales corresponden a Punta Arenas. El día de hoy como región tenemos 383 casos activos y 1.927 recuperados, de acuerdo a plataforma MINSAL.



Aumento de casos y mayor demanda

La SEREMI Mariela Rojas, durante su reporte abordó situaciones y preocupaciones que ha expresado la comunidad por los medios de comunicación y redes sociales, debido al aumento del número de casos producto de este tercer brote. En primer lugar, señaló que los diversos llamados telefónicos recepcionados y los llamados que debe realizar la Autoridad Sanitaria por cada caso positivo y contacto estrecho, mantienen las líneas permanentes ocupadas. Existe la alternativa de efectuar consultas o requerimientos a través de la página oirs.minsal.cl.

Aseveró que ante una notificación diaria de 40,50, 60 casos positivos, es evidente que el sistema se sobrecarga. “Si consideramos que por cada caso, a lo menos se debe llamar a 5 contactos estrechos, los cuales pueden a llegar a más de 10, estamos fácilmente en un sólo día contactando de casos a 250 o 300 personas”.

En este contexto, mencionó Mariela Rojas, que “la semana pasada nos reunimos con el Consejo Regional y atendimos sus diversas consultas. En esta instancia se planteó la disponibilidad de analizar proyectos que puedan ir en apoyo del enfrentamiento de esta pandemia en la región. Es así como este viernes pasado se presentó al Consejo Regional, a través de una fundación, un proyecto para contratación de personal en el contexto de la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, para reforzar las labores de seguimiento de casos a nivel regional, además de contemplar apoyo en materia de movilización de equipos en terreno. Este proyecto contempla la contratación de 10 nuevos trazadores. De progresar esta iniciativa, el nuevo recurso humano se sumaría a los 17 trazadores que trabajan actualmente en la SEREMI en Punta Arenas. Paralelamente contamos con personal en las provincias de Puerto Natales, Porvenir y Williams, quienes son los funcionarios de las respectivas oficinas provinciales”.

La autoridad de salud expresó que el aumento de casos también ha implicado un incremento de solicitudes de PCR en domicilio. A esto se suma, aseveró, el traspaso de esta función desde los Servicios de Salud a Atención Primaria, en cumplimiento a disposiciones nacionales. Lo anterior, detalló, generó una lista de espera y un aumento del tiempo de toma para el examen para cada usuario. “Por lo mismo, queremos manifestarle que estamos realizando las gestiones pertinentes para abordar y acortar el tiempo de espera con apoyo del Servicio de Salud”, aclaró.

Paralelamente, sostuvo, que de 20 a 30 licencias médicas tramitadas se ha aumentado diariamente a 70 y 80, lo cual genera una demora en el sistema, tanto de las que se tramitan por Compin directamente, como para aquellas que son tramitadas por las mutuales de seguridad al tratarse de casos positivos que obedecen a contagios en los lugares de trabajo.

En este último punto, la SEREMI Rojas, hizo un llamado a los empleadores y trabajadores a estar tranquilos ya que ante la situación de la Pandemia que se vive, estas licencias por COVID-19 por disposición del Gobierno, no tendrán límites de tramitación en el tiempo y no serán rechazadas. Esta es la situación de Fonasa y la de Isapres, si algunas son rechazadas, estas deben ser apeladas en Compin.

Agregó que durante las últimas semanas nos consultan periódicamente respecto a si podríamos retroceder a fase 1 del Plan Paso a Paso, dado el aumento de casos de las últimas semanas. Como lo ha mencionado el Minsal, se analizan diariamente los indicadores regionales y comunales, para adoptar las decisiones correspondientes. Se trata de una situación dinámica, por lo que es difícil adelantar lo que sucederá, pero hay que tener presente que se adoptarán las medidas necesarias de acuerdo a la situación epidemiológica”, enfatizó.

Finalizó señalando que “aún tenemos que enfrentarnos a las dificultades que nos generan personas que no cumplen con las medidas preventivas, que se siguen reuniendo y además no usan ningún medio de protección como mascarilla o distanciamiento social. Todavía hay personas que son casos positivos o contactos estrechos, que no entregan toda la información, se contradicen en los hechos que relatan o simplemente no vuelven a contestar. Es urgente que todos tomemos conciencia de esta Pandemia y de lo que implica”.