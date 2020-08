Área de subsidios de la Municipalidad de Punta Arenas realiza atención presencial para el Registro Social de Hogares

Por otras dos semanas, hasta el viernes 14 de agosto, y con un máximo de 150 cupos diarios, se mantendrá en la escuela Portugal la atención presencial que realiza el Municipio de Punta Arenas, relacionada con el Registro Social de Hogares, a la cual además se sumaron, esta semana, cuatro funcionarias que atenderán las demandas relacionadas con los subsidios.

“Después de esfuerzos no menores, vamos a abrir la atención de subsidios en este lugar. Son dos tipos de subsidio: de agua potable y Subsidio Único Familiar, y quiero invitar a las personas que no tengan subsidio de agua potable para que puedan postular”, afirmó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, recordando que para quienes ya cuentan con el beneficio, se les renovó de manera automática por 3 años.

Al igual que lo relacionado con el Registro Social de Hogares, las atenciones relacionadas con los subsidios se realizarán en la escuela Portugal, de lunes a viernes desde las 9 horas. “Hasta hoy, más de 5.500 familias están con su ficha actualizada producto de este trabajo municipal presencial. Hay un número importante de 5.400 que también lo han hecho por Internet durante estos meses, pero también sabemos y lo tenemos muy claro, que hay muchas personas que no cuentan con los recursos y es más complejo hacerlo por Internet. Así que hemos cumplido con estas familias que hoy pueden tener una ficha actualizada”, explicó la autoridad comunal.

El alcalde reiteró el llamado a mantener las medidas de autocuidado intentando que un máximo de dos personas acudan al recinto, debido a que se han visto casos en que grupos de hasta cinco personas han llegado a realizar un trámite, lo cual dificulta el autocuidado y distancia física establecida por la autoridad sanitaria.

