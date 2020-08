Carmen Hertz: «Debemos terminar con la contrarrevolución neoliberal»

«La pretensión del general director de Carabineros Mario Rozas de bautizar con el nombre de Rodolfo Stange a la Escuela de Ciencias Policiales de Carabineros es una afrenta, no sólo a los familiares de las víctimas, sino a todo el pueblo chileno, y demuestra la no subordinación de la policía uniformada al poder civil», afirmó al programa «Primera Línea» de Radio Nuevo Mundo Patagonia la diputada Carmen Hertz.

«Rozas no podía ignorar el prontuario de Stange y, además este director de Carabineros cumplió un rol nefasto durante la represión y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos practicadas desde el estallido social del 18 de octubre pasado. Por estos hechos nosotros, como bancada del Partido Comunista -junto a otros sectores- estamos solicitando que el director de Carabineros sea destituido del cargo», indicó la parlamentaria comunista.

«El plebiscito (del 25 de octubre próximo) se tiene que realizar- subrayó- y nos exige un acuerdo unitario lo que permitiría que el Aprueba arrase -lo que no me cabe dudas- para realizar por primera vez un pacto social (la Constitución de Pinochet no es un pacto social) La Convención constitucional -como quieren llamarla- será redactada por constituyentes electos democráticamente por una aplastante mayoría.Esto va a permitir un marco real en que todas y todos estemos incluidos y esto es el pacto social», agregó.

«El gobierno de Piñera está debilitado y el modelo administrado por el gobiernos de la Concertación y ahora con la pandemia, demostró claramente su imposibilidad de solucionar los problemas de la gente y satisfacer sus demandas. Tras la pandemia se está visualizando una protesta popular 2, un nuevo estallido social porque han quedado desnudadas más que nunca las brutales limitaciones de este modelo, la crisis terminal del neoliberalismo en Chile», indicó Carmen Hertz.

Derechos humanos

«Podemos decir con satisfacción que en la Comisión de DDHH y pueblos originarios de la Cámara de Diputados finalmente se aprobó la ldea que penaliza al incitación al odio y el negacionismo que, en medio de martingalas de la derecha, ahora tiene que volver a la Sala y ser votado. El gobierno no tiene ningún interés en que se promulgue y nunca la ha puesto ninguna urgencia pero vamos a tener que dar una dura pelea con la presidencia de la Cámara para que lo ponga en tabla. Esto es importante porque el negacionismo como delito está tipificado pero hay que ajustarlo bien para no colisionarlo con la libertad de expresión».

«Para nosotros lo que no puede ser negado es el derecho a la dignidad de las víctimas, los hechos incluidios en el Informe Rettig, en la comisión de prisión política y tortura (Informe Valech) y cualquier otro que vaya a establecerfse como política de estado».

«Dentro de los postulados planteados durante el gobierno de la presidenta Michella Bachelet estaba el conformar una Comisión Permanente de investigación de los crímenes, todavía hay muchos sobrevivientes que no concurrieron a estas comisiones y por otra parte estaba la idea de no terminar con la búsqueda del destino final de los detenidos desaparecidos. Sabemos que o fueron lanzados al mar luego de asesinarlos o inhumarlos en fosas clandestinas.Es una tarea pendiente del Estado que esta obligado a impartir justicia y conocer la verdad, que hasta ahora sólo un grupo de expertos sabe lo que ocurrió.El Estado esta obligado a que se conozca la verdad social, que haya justicia y a preservar la memoria y reparación a las víctimas y sus familiares. Es la lucha contra la impunidad a que todos los estados están obligados».

«El tema de la pandemia ha afectado muy brutalmente a la totalidad de los establecimientos carcelarios en Chile, una situación dramática que afecta por ejemplo a manifestantes del 18 de octubre del año pasado en adelante, todavía hay jóvenes que están con medida cautelar de prisión preventiva, a pesar de la pandemia».

«El movimiento de DDHH ha debido enfrentarse a intereses muy poderosos, desde el tiempo de la dictadura hasta la transición a la democracia, ante argucias legales y demoras y se ha avanzado gracias a la lucha incansable de los familiares», señaló Carmen Hertz.

Política y Congreso

«Todos sabemos que el Congreso es uno de los órganos del Estado más desprestigiados en el escenario de la sociedad actual, junto con los partidos políticos. Y esto porque en la política, -fundamentalmente en la transición, que en nuestro país es tan larga- pasó a ser un tema privado, porque por la Constitución de Pinochet los partidos políticos dejaron de ser entes públicos, al igual que la salud, la educación, la seguridad social. Por lo tanto los políticos empezaron a pasar la poruña para financiar sus campañas y por lo tanto y empezaron a responderles a sus financistas y no a sus electores», afirmó la parlamentaria del PC.

«Por otra parte, la política de los acuerdos -según mi opinión- también desprestigió a la política. Porque se decía una cosa en la mañana, otra por la tarde y se cambiaba por la noche y todo esto, generalmente de espaldas a la gente, las famosas cocinas parlamentarias. Estas prácticas llevaron al desprestigio de la política. Para mi la política es fundamental, que por su puesto responsa a los electores y se conecte con la ciudadanía. Este actual parlamento ha tenido aspectos importantes, como por ejemplo la aprobación del retiro del 10% de los fondos -que no son previsionales sino de inversiones de las AFP- y eso conectó con demandas de la ciudadanía y eso es lo que el Congreso está llamado a hacer, en un país donde la desigualdad es brutal y la catástrofe económica está afectando gravemente a las grandes mayorías».

Rebajar el número de parlamentarios es una suerte de binominal escondido y yo concuerdo en que la nueva Constitución podría contemplar una sola Cámara y que se limite el presidencialismo y que pueda compartir con el Parlamento que actualmente tiene atadas las manos en temas de financiamiento, de recursos. Estoy de acuerdo en la rebaja de la dieta parlamentaria pero creo que no es para mayores recursos para el fisco».

«Tendríamos recursos de verdad si, por ejemplo, se suprimen las AFP porque hoy día el Estado se endeuda para pagar pensiones -porque paga las 4/5 partes de las pensiones, no las AFP- Mientras los empresarios reciben millones de millones que se presentan entre ellos con las compañías de seguros. Si, además, renacionalizamos los recursos naturales y derogamos la famosa ley de concesiones mineras, que fue aprobada durante el período de Lagos, tendríamos recursos reales o subir el royalty de las mineras, que pagan una miseria o una reforma tributaria de verdad en que las grandes empresas paguen con mecanismo para evitar la evasión».

Consultada sobre la pre candidatura del alcalde de Recoleta Daniel Jadue que aparece bien posicionado en las encuest,as, Carmen Hertz afirmó: «Sin duda que Daniel Jadue no sólo es un alcalde exitoso, con políticas que han sido copiadas por otras comunas, sino que tiene un gran peso político pero, en definitiva hay que ir a primarias en la oposición y los pocos que plantean anular su voto son nostálgicos de la Concertación que no representa a nadie pero por su puesto les dan espacio en los medios de comunicación hegemónicos de la derecha y el empresariado. Jadue es una buena carta y veremos el resultado de esas primarias».

«Tribunales constitucionales existen en todas partes, obviamente», indicó reflexionando sobre esta institución. «El punto es el papel y las atribuciones que el TC tiene en Chile gracias a la Constitución de Pinochet. Una suerte de tercera cámara y el único órgano del Estado que no da cuenta de sus actos, que está blindado por todos lados y la forma de elección de sus miembros facilita su control por parte de la derecha. El desprestigio del TC es muy grande y si la nueva Constitución lo mantiene va a ser otro, no este enclave autoritario».

Respecto a la acusación contra el diputado Hugo Gutiérrez señal+ó: «Es tan grosera que le imputan delitos -como quemar un regimiento- y el TC no está para investigar delitos, tendrían que hacer la denuncia ante la fiscalía. Todo es muy delirante y ha sido declarada admisible pero las supuestas pruebas son ridículas, sin fundamento. Esa distitución para ignorar la soberanía popular desataría una crisis política de proporciones que le costaría muy caro al Gobierno».

La búsqueda de unidad

«La unidad de las cúpulas o las que determinan por decretos no sirven de nada», resaltó Carmen Hertz. «Tiene que ser alrededor de programas, de proyectos en contacto con la ciudadanía, a través de las organizaciones sociales que no son lo mismo de hace 30 o 40 años. Tenemos que entender qué es el movimiento social, trabajar intensamente en los territorios, donde se forja la unidad social y sube después a los partidos. Yo creo que nosotros siempre hemos tenido una vocación unitaria porque siempre hemos entendido que los avances se logran con mayorías, pese a que el anticomunismo caló desde antes de la dictadura, la transición y hasta ahora. Tenemos que revertirlo pero a nivel de las cúpulas porque a nivel popular los comunistas somos respetados y queridos».

«La Unidad Popular fue la culminación de décadas de luchas de la clase trabajadora y de los partidos que la representaban y todo lo que significaron los años de la UP para el país: transformaciones modernizadoras que hoy recién están reconociendo: la reforma agraria y la nacionalización del cobre. Fue un momento de gran dignidad para el pueblo», recordó Cafrmen Hertz.

«Nos deja el legado que uniéndonos, con las divergencias que había, fue posible instaurar algo que fue único en el mundo. No era fácil, en plena guerra fría, por la vía institucional que un proyecto como el de la UP haya triunfado y es por sus características que transformaba profundamente la sociedad chilena en favor de las mayorías es que el golpe no fue cualquier golpe, fue una contrarrevolución .como la que se le hizo a la Revolución Francesa- Hoy, después de haber sido negado e invisibilizado Allende por mucho tiempo hoy se ha reconocido la figura del presidente Allende y su proyecto transformador y con una ética que hoy tiene no tiene la política chilena.

El estallido del 18 de octubre retoma esta ética y estoy segura que cuando termine esta pandemia va a haber un estallido 2, para terminar con esta especie de contrarrevolución «borbónica», haciendo el símil con Francia, concluyó la diputada PC Carmen Hertz.