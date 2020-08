Concejal Arturo Díaz acusó presunto intento de amedrentamiento, por parte de un familiar de la SEREMI de Salud de Magallanes

Hemos recibido el siguiente comunicado de prensa:

«El pasado día 13 de Agosto el concejal Arturo Díaz, que preside la comisión de salud del concejo municipal y además es enfermero del sistema de atención médico de urgencia ( SAMU), recibió por parte de su empleador, el Servicio de Salud Magallanes, la información que había ingresado una solicitud a través del portal de transparencia pidiendo antecedentes acerca de “los eventuales beneficios que utiliza por ocupar puesto de concejal” , como así mismo antecedentes de su registro de asistencia, lo anterior pudiera parecer algo totalmente normal, pero llamó la atención que el requirente sea el médico Raúl Martínez, esposo de la SEREMI de Salud nuestra región Mariela Rojas, justo durante la semana en que el concejal ha sido bastante crítico de la negativa de la SEREMI de reunirse con el concejo municipal y por otra parte de las medidas adoptadas para el control de la pandemia que a su juicio han sido insuficientes. Raúl Martínez ,quien fue SEREMI de salud de Atacama durante el primer periodo del presidente Sebastián Piñera, debió renunciar a dicho cargo luego de haber firmado la resolución de reapertura de la mina San José en julio de 2010, luego de que se detuvieran las faenas por el grave accidente de un trabajador, posterior a dicha resolución, que permitió la reapertura de la mina, ocurrió el recordado accidente de los treinta y tres mineros.

Al respecto el concejal Díaz manifestó “ Lo primero que debo dejar en claro es que cualquier ciudadano tiene absolutamente todo el derecho de requerir cualquier información acerca de todos los que somos funcionarios públicos lo cual es una excelente medida ya que ha permitido detectar un número importante de irregularidades, en este caso lo que me llama la atención es que lo haga el marido de la SEREMI de salud, justo en una semana en que he sido bastante crítico de su gestión y se han producido una serie de desencuentros debido a la negativa de la SEREMI a reunirse con el concejo municipal. Creo que lo busca esta acción es amedrentarme, enviar un camuflado mensaje de te estamos vigilando para evitar que siga emitiendo opiniones como autoridad comunal, siempre de frente y sin miedo, si ese es el objetivo, no se cumplió, porque no callaré ante la soberbia y la falta de medidas que protejan efectivamente a la población”.

Para finalizar manifestó “Espero que mi empleador, el servicio de salud Magallanes, entregue a la brevedad todos los antecedentes solicitados por el Dr. Martínez para que pueda aclarar todas sus dudas, pero es lamentable que a través de estas acciones se busque acallar la voz de los representantes democráticamente elegidos por la ciudadanía. Aprovecho de hacer un llamado a las autoridades de Salud de nuestra región a preocuparse de los temas realmente importantes, que se abran al diálogo, a escuchar las críticas y también acoger las propuestas, de sus acciones depende la vida de todas y todos los Magallánicos y no deben distraer su tiempo en acciones que en nada conducen a disminuir los altos niveles de contagio de nuestra región, la comisión de salud del concejo municipal tiene las puertas abiertas, como siempre ha sido, para trabajar en conjunto por el bien de toda la ciudadanía.” Finalizo diciendo.»