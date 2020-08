Concejal Arturo Díaz exige más información y respuestas a las autoridades de Salud en Punta Arenas

Lamentablemente debido a que la máxima autoridad de Salud de la región no considera a los concejales y concejalas de la comuna interlocutores válidos, reconociendo solo la autoridad del alcalde para comunicarse con ella, es que , como presidente de la comisión de salud del concejo municipal, debo ocupar esta vía de comunicación engorrosa e innecesaria.

Como concejal todos los días recibo inquietudes que no tienen respuesta por parte de quienes deberían darlas y lo más preocupante es que como autoridades comunales tampoco las tenemos.

¿ Porque estamos camino a un rebrote importante? ¿ Porque no se fiscaliza como corresponde? Quizás, esta es una causa, no se considera a los que diariamente reciben denuncias de todo tipo y hemos tenido toda la disposición de aportar.

Esperemos rápida respuesta a estas inquietudes, si hago público esto, es para que se entienda de quien o quienes es la responsabilidad de lo que estamos viviendo.

Las direcciones se encuentran ocultas ya que se trata de denuncias que no han sido corroboradas, esperemos que las fiscalizaciones se hagan pronto para dar tranquilidad a nuestros vecinos y se sancione a quien corresponda.