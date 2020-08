Concejal Arturo Díaz, referente a la negativa de la SEREMI de Salud de reunirse con el Concejo municipal: «La actitud de la SEREMI es lamentable y poco ayuda al control de la pandemia»

El pasado día viernes se citó a una sesión extraordinaria del concejo municipal donde se cursó invitación a la SEREMI de Salud Mariela Rojas, esta con el fin de que los concejales y concejalas pudieran recabar mayor información acerca de las medidas que se están tomando y además proponer otra serie de medidas que eventualmente pudiesen ayudar al control de la curva de contagios, grande fue la sorpresa ya que al comenzar la sesión se informa que la SEREMI no asistiría ya que a esa hora daría el informe diario, cosa que no ocurrió durante el lapso que duró la sesión.

Lo anterior causó la molestia del concejo municipal, más aún al enterarse posteriormente que la SEREMI había enviado un mail al alcalde en el cual decía “Deseo señalar que la relación con el municipio se realiza a través de los respectivos contactos con el alcalde”, señalando además “estar en constantes reuniones es improductivo”.

Al respecto, el concejal Arturo Díaz, presidente de la comisión de salud del concejo municipal manifestó “ Es lamentable la actitud soberbia de la SEREMI, la invitación realizada por el concejo municipal es la única que se le ha hecho en cinco meses y tenía por objetivo recabar de primera fuente información relevante , aclarar las dudas que diariamente nos hacen los vecinos y también proponer medidas de control, en su excusa habla de que estar en constantes reuniones improductivas, eso habla muy mal de ella y su equipo asesor en el sentido de no saber priorizar a donde asistir, creo que una reunión con el concejo municipal hubiese sido muy provechosa y los únicos beneficiados hubiesen sido los vecinos de Punta Arenas”.

Al consultarle sobre cuáles serían a su juicio la causas de la inasistencia de la SEREMI expresó “ Creo que a nivel de la comunidad y de el mismo concejo municipal existe la sensación que el trabajo no se ha hecho bien, no hay un cordón sanitario efectivo, el manejo de las cifras ha sido errático, hay muchas denuncias que no tienen respuesta , está la percepción de que se privilegia más la mantención de la actividad económica por sobre la salud de la población y al no poder responder a estas legítimas inquietudes lo más fácil es buscar excusas para evitar el debate que vuelvo a repetir, tiene como único objetivo mejorar el control de los contagios en nuestra ciudad”.

Para finalizar manifestó “Este tipo de actitudes lo único que logran es complejizar más el escenario que por cierto ya es altamente complicado en nuestra ciudad, lo mínimo que uno espera de las autoridades de gobierno es tener a lo menos capacidad de diálogo y aceptar las propuestas emanadas de los representantes ciudadanos. Mi disposición de trabajo en conjunto sigue en pie, aquí no debe haber espacio para pequeñeces en el entendido con los continuos errores de la autoridad solo perjudican a los habitantes de la comuna, espero que la soberbia deje de estar presente y se entienda que para sacar esto adelante, nadie sobra”.