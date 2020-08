Coordinadora No+AFP y gremios de Magallanes rechazan reforma al sistema de AFP propuesta por parlamentarios de oposición

Esta mañana de miércoles 19 de agosto se efectuó en Punta Arenas una reunión de prensa de las principales organizaciones gremiales y ciudadanas de Magallanes que plantean NO+AFP.

Los dirigentes participantes Monica González, de la Mesa del Sector Público, Doris Sepúlveda de ANEF Magallanes, Ricardo Oyarzo, del sindicato CORMUPA, representantes de FENPRUSS, de la Coordinandora NO mas AFP de Magallanes, ASFUBEN, CONFUSAM y la Coordinadora Feminista de Magallanes hicieron público rechazo de las reformas al sistema de las AFP y llamaron a los senadores de la región de Magallanes a comprometerse en un cambio estructural al sistema previsional en Chile.

Los dirigentes entregaron a la prensa la siguiente carta abierta a todos los senadores de oposición:

«Santiago,17 de agosto 2020

CARTA ABIERTA A LOS SENADORES DE OPOSICIÓN

Nos hemos informado a través de los medios de comunicación que se estaría planteando una reforma que persigue un acuerdo con el gobierno en materia previsional. Al respecto, desde Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras NO+AFP y las organizaciones sindicales que suscriben señalamos lo siguiente:

1. Creemos que cualquier modificación, necesariamente debe abordar el monto que hoy administran las AFP. La ciudadanía que a lo largo y ancho del país se ha manifestado una y otra vez contra las AFP no entendería, que luego de que se exigiera y se ganara el retiro del 10% hoy salieran incólumes ante un cambio al sistema de pensiones que todo Chile demanda. Cabe recordar el rol jugado por las AFP junto al gran empresariado para oponerse a esa demanda.

El proyecto que patrocinan los senadores Juan Pablo Letelier y Carolina Goic en la Comisión de Trabajo del Senado, sólo garantiza un mejoramiento significativo en las pensiones de aquellos trabajadores y trabajadoras que cotizaron por sobre los 30 años. Si tenemos en cuenta que la densidad de cotización en las mujeres en promedio alcanza solo los 12,7 años y los hombres los 17,9 años, el impacto de esta propuesta en la mayoría de las pensiones estará por debajo de las necesidades de la población. 2. Sin entrar a desmenuzar los aspectos más de fondo de dicha propuesta, preocupa que no se aborde el 10% de cotización que actualmente administran las AFP. También que no se pronuncie sobre el actual fondo de más de US$200.000 millones. Pensamos que insistir en parchar un sistema, desaprovechando la oportunidad histórica de restablecer una efectiva protección para personas con discapacidad, ancianos y sobrevivientes, solamente favorece al gobierno y a quienes se han servido por 40 años de nuestro ahorro previsional. No se entendería cómo es posible que después del estallido social y de la fuerte presión ejercida por la ciudadanía a lo largo del país durante las últimas semanas para retirar el 10% se continúe desde el poder ejecutivo y legislativo, con la lógica de perpetuar el sistema de pensiones fracasado de las AFP y la capitalización individual. 3. Actualmente se halla en la Comisión de Constitución del Senado, un proyecto de modificación constitucional que busca la derogación del D.L. 3.500, de forma tal, dar paso a un nuevo sistema público de pensiones. Ese debiera ser el objetivo de la oposición en nuestro país, acabar con este engendro de previsión y dar paso a un debate democrático que restituya la Seguridad Social.

4. La O.I.T ha señalado claramente los pasos para desprivatizar el actual sistema privado de cuentas individuales. Entre ellos, generar consenso a través del diálogo social. Para ello propone conformar un Comité Técnico Tripartito, establecer las nuevas tasas de cotización y comenzar a recaudar las cotizaciones a un nuevo sistema público de pensiones, clausurar el mecanismo de recaudación de cotizaciones del sistema privado y crear la unidad o entidad encargada de la gestión de las inversiones del régimen público de pensiones. La O.I.T insiste en la responsabilidad de los estados de garantizar la seguridad de los ingresos en la vejez y esto se logra mejor mediante el fortalecimiento de los sistemas públicos de pensiones. 5. En coherencia mínima con lo planteado por este organismo internacional, cualquier propuesta previsional que se discuta en el Congreso debería cumplir a lo menos con el “consenso a través del diálogo social”. Repetir estrategias fracasadas entre cuatro paredes, sin la participación de las y los trabajadores será un fracaso y profundizará el descrédito del que goza actualmente el Congreso. Rechazamos el intento de concretar apresuradamente una reforma insatisfactoria, propiciada por equipos técnicos que han sido proclives a defender los intereses de las AFP bajo los distintos gobiernos, y que buscan impedir que este tema sea parte relevante en el proceso constituyente que se inicia a partir del plebiscito del 25 de octubre. Finalmente, declaramos que las y los trabajadores del país merecemos un verdadero sistema previsional, que esté basado en los principios básicos de la Seguridad Social, con pensiones con tasa de reemplazo definida y no descansaremos hasta conquistarlo.

FIRMAN:

Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores NO+AFP Colegio de Profesores de Chile Confederación FENPRUSS Confederación de Funcionarias y Funcionarios de Salud Municipal, CONFUSAM Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF Central Unitaria de Trabajadores, CUT Unión Portuaria de Chile Confederación Nacional de Trab. del Comercio Producción y Servicios, CONATRACOPS Confederación Nacional de Funcionarios de la Educación Municipal de Chile, CONFEMUCH Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, CONFEDEPRUS Confederación de Trabajadores de la Industria Metalúrgica, CONSTRAMET Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile, ASEMUCH Colegio de Psicólogos de Chile Asociación Nacional de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos, AFIICH Asociación Nacional de Empleados de Servicios de Impuestos Internos, ANEIICH Asociación de Trabajadores de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, AJUNJI Asociación de Auxiliares, Administrativos, Técnicos y Profesionales de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, APROJUNJI Asociación Nacional de Empleados de Tesorerías Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Estadística Asociación Nacional de Funcionarios de Serv. Nac. De Patrimonio Cultural, ANFU Patrimonio Asociación Nacional de Funcionarios de la Dirección de Aeronáutico Civil, ANFDGAC Asociación de Funcionarios de Subsecretaría de Transporte, ANFUTRANS Asociación Fiscalizadores de Pesca Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile – ENAER Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público – ANFUMIP Asociación de Funcionarios AFUSEREMI SALUD RM Asoc. Nac. de Funcionarias/os del Servicio Nac. de la Mujer y Equidad de Género – ANFUSEM Asociación Nacional de Funcionarias/os del Min. Mujer y EG – ANFUMMEG Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación – ANDIME Asoc. Nac. de Funcionarios de INAPI (Instituto Nacional de Propiedad Industrial) – ANFINAPI Coordinadora Nacional de Funcionarios/as Dem Daem y Corporaciones, CONAFUDAEM Coordinadora Nacional de Trabajadores del Cobre, CMTC Federación Nacional de Sindicatos de Obras Sanitarias, FENATRAOS Federación Minera de Chile Federación Nacional de Funcionarios de la Universidad de Chile, FENAFUCH Federación Nacional de Sindicatos de La Salud Privada y Afines, FENASSAP Federación Nacional de Trabajadores de la Educación, FENATED Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, FENATRAOS Federación de Sindicatos Autónomos Walmart Chile Federación de Trabajadoras y Trabajadores a Honorarios del Estado UNTTHE Federación Nacional de Sindicatos del Retail – FESIR Federación Nacional de Trabajadores Centro Sur Federación Nacional Alianza Cencosud, FENACENCO Federación Nacional de Trabajadores de Farmacias, FENATRAFAR Federación Nacional de Medios de Comunicación Social, FENATRAMCO Fed. Nac. de Servicios Relacionados al Min. de Desarrollo Social y a Fines – FENAMIAS Federación de Trabajadores de Economía – FDTE Federación de Trabajadores Forestales de la Provincia de Arauco, FETRAFOR Federación Nacional de Trabajadores Líder Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, FENATS Histórica Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, FENATS Unitaria Federación de Sind. Trabajadores CIC y Ramas Conexas, FENACIC Federación de Empresas Gráficas y Conexas, FEDEGRACç Federación Nacional de Asistencia Jurídica – FENADAJ Sindicato Nacional Trabajadores de la Construcción, SINTEC Sindicato Nacional de Trabajadores Fundación Integra, STI Sindicato Nacional Cencosud S.A. Sindicato Nacional de Empresa SGS Minerals Sindicato Nacional de Asalariadas Agrícolas y Trabajadoras del Mar Sindicato Unificado Sewell y Mina Teniente. CODELCO Chile División el Teniente Sindicato Metalpar Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Autopista Central Sindicato de Trabajadores Unificado CIC S.A. Sindicato de Profesionales y Técnicos de Aguas Andinas Sindicato Nacional de Empresa SGS Minerals Sindicato Starbucks Chile SIMTAL Sindicato Wal-Mart Santa Rosa Sindicato Nº2 Morgan Impresores S.A: Holding El Mercurio SAP Sindicato Interempresa Ariel Zegel Hormazábal Sindicato Entel Servicios Empresariales Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Canal del Fútbol, Sindicato CDF Sindicato Nacional CCU Chile Ltda Sindicato Amf Packaging Sindicato Walmart Pedro de Valdivia Y Otros Sindicato De Empresas Hiper Ltda. Buenaventura Vitacura Sindicato Líder Huechuraba Sindicato de Trabajadores de Empresa Plus Consulting Servicios de Cobranza S.A. Sindicato de Trabajadores de Empresa Sisal Chile Spa Forever 21 Sindicato de Empresa Swarovski Chile Limitada Sindicato de Empresa Back Office S.A. Sindicato Interempresa Inditex. Zara – Zara Home Sindicato de Empresa Servicios Generales Falabella Zona Oriente Spa Sindicato de Trab. Establ. Centro de Distribución La Montaña Empresa Multitiendas Corona S.A. Sindicato Empresa Lein S.A. Sindicato Nacional N° 1 de Trabajadores de Comercial Eccsa, Interempresas Holding Ripley Sindicato de trabajadoras de casa particular, SINDUCAP Asociación Funcionarios de la Salud Hospital el Carmen CRS Maipú ZONA NORTE Federación Funcionarios de la Salud Pública (Seremi de Salud) de Atacama Federación de Trabajadores Tercera Región Sindicato Nº 1 de Chuquicamata Codelco Sindicato Collahuasi Sindicato Cerro Colorado Sindicato Quebrada Blanca Trabajadores Sindicato Quebrada Blanca Administrativo Sindicato Quiborax Sindicato Spence Sindicato Zaldivar Sindicato Distrito Centinela Sindicato Altonorte Sindicato El Abra Sindicato El Peñón Sindicato Los Bronces 2 Sindicato Mantos de Oro Sindicato Pelambres Sindicato Cerro Negro Norte, CAP Copiapó Sindicato Lumina Coppers Sindicato Minera Candelaria Sindicato de Trabajadores Casino de Juegos Dreams Iquique Sindicato N°2 De Trabajadores de Sala de Juegos Casino Coquimbo Sindicato de Empresa Operaciones Integrales Coquimbo Ltda Sindicato de trabajadores independientes Mineros y Pirquineros de Copiapó Sindicato Romeral Sindicato Caleta Guayacán Sindicato Algueros Playa Changa, Coquimbo Sindicato de Trabajadores Branda Servicio Ltda. Copiapó Sindicato Nº1 Interempresas Contratistas de la Fundición Hernán Videla Lira Sindicato de Trabajadores Branda Servicio Ltda, Copiapó Sindicato de Trabajadores de Empresa Inacal S.A. Sindicato Empresa de Servicios Sanitarios de Atacama, EMSSAT Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores a Honorarios de la I. Municipalidad de Copiapó REGIÓN DE VALPARAÍSO Sindicato de Trab. Interempresas Contratistas de Codelco Chile División Ventanas, SITEC. Sindicato Número 1 de Aparcadores STO S.A. de San Antonio Sindicato de Trabajadores Ripley Marina Arauco Sindicato de Obreros de la Construcción, provincial San Antonio Sindicato de Trabajadores de Servicios Portuarios, SISEPORT Sindicato de Trabajadores Portuarios Transitorios Marineros Auxiliares de Bahía San Antonio Sindicato de Trabajadores Artesanales Caleta Boca del Maipo Remolcadores de Lanchas de Práctico Puerto San Antonio, RELASAN Sindicato de Temporeras Marga Marga, Villa Alemana Sindicato de Trabajadores Líder Hipermercado Sindicato de Trabajadores Supermercado Líder Valparaíso Sindicato Asistentes de la Educación Valparaíso Sindicato Parque Cultural de Valparaíso Sindicato de Establecimiento Ripley Store La Calera Sindicato de Empresas Servicios Generales Falabella Zona Norte S.P.A. tienda Valparaíso REGIÓN DE O’HIGGINS Federación París Federación Nacional Alianza Cencosud, FENACENCO Sindicato Interempresa de la Gran Minería y Ramas Anexas SITECO Asociación de Funcionarios de la Vivienda Asociación de Funcionarios de la Seremi de Rancagua, AFUSEREMI Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipalizada de Machalí, AFUSAMACH Sindicato Nº1 de Empresa Agrícola Súper Ltda. Sindicato SGS Minerals División El Teniente Confederación Obrera de Chile (Rancagua) REGION DEL BIO BIO Federación de Sindicatos Trabajadores de Plantas de Consumo Humano Industria Pesquera, Festrach Federación Fenatrasub Federación de Trabajadores Rodrigo Cisterna- Arauco FENATS Hospital GGB Concepción. Federación de Trabajadores y Trabajadoras Honorarios sector público región del Biobío Agrupación de Sindicatos Unimarc Bio Bio – Ñuble Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras ENAP – Petrox Sindicato N-1 de Trabajadores Edyce Metalúrgica S.A Sindicato de Trabajadores de Petroquim Sindicato Comercial Coronel Limitada. Sindicato Comercializadora del Sur Uno Lagunillas Sindicato Comercializadora del Sur Uno local Caupolicán. Sindicato Comercializadora del Sur Chiguayante. Sindicato Unimarc Chillan Sindicato Unimarc Yungay Sindicato Unimarc Gomez Carreño Sindicato Nro 2 Inmobiliaria Unimarc Chacabuco. Sindicato Empresa Orizon Sindicato de Administrativos y Profesionales, FERROCARRIL DEL PACÍFICO S.A Sindicato de Campos Deportivos Llacolen Sindicato Hidronor Copiulemu Sindicato de Trabajadores ISS Concepción Sindicato de Trabajadores Corporación U de C CFT Lota Arauco Sindicato de Trabajadores Papeles Bio Bio Sindicato Cpech Concepción Asociación de Trabajadores Municipalidad de Tomé. Sindicato de Astilleros y Maestranza de la Armada, ASMAR Sindicato Foraction Chili Sindicato Interempresas del Transporte Terrestre de Servicios Forestales Agrícolas, SITTSFORA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA Federación de Funcionarias de Jardines Infantiles VTF Araucanía. Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores Industriales y afines de Chile Sindicato Nacional de Empres Rendic Hermanos S.A. Supermercados Unimarc Centro Sur “La Unión Hace la Fuerza” Sindicato Unimarc Pinto 72/ Temuco Sindicato Líder Pucón Sindicato Península Pucón Sindicato Corona Villarrica Sindicato Ruka Pillán Pucón FMDA. Sindicato de Trabajadores Colegio Pucón Sindicato París Portal Temuco Sindicato Nº 1 de Trabajadores de Empresas Temuco Store Co S. A. Ripley Portal Temuco Sindicato Nacional Empresa Sice Sindicato de Trabajadores Holding Casinos Sun Dreams Sindicato Democrático Integra Sindicato de Trabajadores Frigorífico Temuco-FT Sindicato Supermercado El Trébol Sindicato de Trabajadores de Empresa de Servicios Globales Outsourcing S.A. Sindicato París Temuco Centro Sindicato de Trabajadores de la Educación Fundación Educacional la Frontera Sindicato Hogar de Cristo Sindicato Supermercado Mayorista Moreno Sindicato de Interempresas de Cine de la Araucanía Sindicato Escuela Araucanía 441 Temuco. Sindicato Easy REGIÓN DE LOS RÍOS Sindicato Nº2 Unimarc Los Ríos Federación Nacional Trabajadores SMU FEDESUR Sindicato N°1 de Trabajadores de Empresa Unimarc. Sindicato de Establecimiento de Empresas Rendic Hermanos Paillaco Sindicato de Empresa Líder N°2 Sindicato de Empresa Líder N°3 Federación de Funcionarios de la Salud FENATS XIV Región de los Ríos CONFENATS Asociación de Trabajadores de la Salud FENATS HBV Sindicato de Trabajadores Randstad Chile Sindicato Infodema Sindicato Cervecería Kunstmann Sindicato Puertas Woods Sindicato Trabajadoras/es Subcontratados/as- SENAME Sindicato Trabajadores CMPC Sindicato Interempresas de Trabajadores y Servicios Anexos de La Provincia de Valdivia – Trasuval Sindicato Astillero y Servicios Navales de Valdivia – Asenav ZONA SUR AUSTRAL Asociación de Funcionarios de La Corporación de Asistencia Judicial del Biobío – AFUNCAJBIOBIO Asociación de Funcionarios de la Corporación Municipal de Punta Arenas FENTESS Aysén. Sindicato Unimarc, Empresa Los Ríos, Valdivia Sindicato Asistentes de la Educación de Magallanes.»