¡Cuidado con ganar el premio al mérito de la derecha! – Victor Maldonado – Opinión

 El Gobierno no tiene buenas noticias que dar en el cumplimiento de sus funciones. Cuando se es responsable de la marcha del país no basta con comentar que está aumentando, por ejemplo, el nivel de violencia en La Araucanía, tiene que explicar lo que está haciendo para que tal cosa no suceda. El Ejecutivo debe estar siempre dando cuenta de sus actos.

 Si la situación tiende a empeorar debe, además, informar sobre qué dejará de hacer mal, cuáles son las nuevas acciones que piensa emprender y en cuánto tiempo podremos observar mejores resultados. Esto tiene que ocurrir en todos los temas relevantes. La oposición va a ser juzgada por la capacidad que tenga de enfocarse en estos puntos críticos, impidiendo que el gobierno se zafe de asumir sus responsabilidades.

 Es obvio que el Ejecutivo no cuenta con un arsenal muy abundante de buenas explicaciones ni de proyecciones alentadoras, pero cuando se tiene un control muy amplio de los medios de comunicación, siempre es posible intentar el mejor escenario para un gobierno que tiene poco que decir y todavía menos que mostrar: encontrar pretextos para hablar de otra cosa, especialmente si la excusa le viene servida en bandeja desde la propia oposición.

 Así que desde la centroizquierda se puede “colaborar” con la derecha de dos formas. Primero, activando rencillas internas, no por una necesidad impostergable, sino por el gusto mismo de debatir; segundo, cometiendo desaciertos evidentes. En ambos casos, los aportantes obtendrán una medalla de oro a la metida de pata, acompañada con el poco halagador premio de asegurarse una amplia difusión en los medios controlados por el oficialismo.

 El truco comunicacional empleado por la derecha consiste en destacar la metida de pata y, luego, publicitar las réplicas y contrarréplicas por todo el tiempo que sea posible. Por supuesto, la mejor forma de hacer frente a este tipo de operaciones consiste en interrumpir la espiral de la distracción, dejando de hacerse parte del pinponeo de comentarios.

 En esta competencia táctica va perdiendo el que tiene que dar más explicaciones y abandonar la ofensiva. Los que dan pie para que eso ocurra son los antihéroes. Nadie está libre de tropezar de vez en cuando, pero no hay ninguna necesidad de convertirse en un profesional del error.

 Es aquí donde un actor político muestra que está poniendo una gran causa por delante de sus intereses y gustos personales. Cuando el bien común prima, el responsable del desaguisado sale de inmediato a dar explicaciones usando cuatro palabras mágicas: “lo siento, me equivoque”.

 Si es tan tozudo que emplea el tiempo poniéndole marco teórico al error, hará que el problema dure y se expanda. Entonces, obliga a los suyos a salir en su defensa, perdiendo días enteros en explicar lo inexplicable. ¿Por qué es un problema? Porque la oposición debe concentrarse en responder a los problemas reales de los muchos y no a las tonterías de uno. Si entramos en el debate banal, nos ubicaremos en un corralito que la derecha siempre nos preparó con esmero, lugar donde no se puede mantener el autorespeto ni el interés de nadie.

Víctor Maldonado R.

Amenazas de los transportistas

Desde la oposición se emitieron declaraciones de condena luego del aviso entregado por el gremio de los transportistas a La Moneda.

 Senador Juan Pablo Letelier (PS)

 “A nadie le puede parecer razonable lo de los camioneros, menos aun cuando uno de sus portavoces confunde su rol gremial con la campaña del plebiscito constitucional”.

 Diputado Ricardo Celis (PPD)

 “Hoy se está amenazando con un paro, es inoportuno”.

Plebiscito

Diputados de la UDI presentan un proyecto para eliminar de la papeleta la opción Convención Constitucional y cambiarla por un “Congreso Constituyente”.

 Álvaro Elizalde, presidente PS

 Es una “jugarreta para impedir que la voz de las chilenas y los chilenos que está comprometida con una nueva Constitución se exprese nuevamente en las urnas”.

 Diputado Matías Walker (DC)

 En su cuenta Twitter: “La UDI quiere cambiar reglas del juego cuando va perdiendo el partido. Esto es desconocer el acuerdo por La Paz y la Nueva Constitución del 15 de Noviembre. ¿Qué dice el presidente @sebastianpinera quien aseguró en su cuenta pública que el acuerdo fue promovido por el gobierno?”.

 Catalina Pérez, presidenta RD

 “Le tienen miedo a la voluntad de la gente, no es que les preocupe el uso de los recursos. Saben que el pueblo unido le pondrá fin a este modelo injusto y ya no saben qué hacer para defenderlo”.

Es así

Alcalde Jadue se refiere a polémico video de diputado Gutiérrez

 Daniel Jadue, alcalde Recoleta (PC)

 En respuesta a un usuario de su cuenta de Twitter, quién señaló: “Jadue es una cara presidencial legítima, y debe opinar sobre este abuso de poder de un correligionario de su propia coalición. Del mismo modo como lo hace cuando el abuso es de sus adversarios”, la respuesta fue la siguiente: “Es así y no acepto abusos de nadie. Da lo mismo la militancia”.

Conflicto en La Araucanía

Jaime Quintana estableció un diagnóstico sobre lo que ocurre en esa zona con el pueblo mapuche.

 Senador Jaime Quintana (PPD)

 «Las víctimas deben ser prioridad en el conflicto», las soluciones y medidas que se adoptan cuando el conflicto recrudece luego son discontinuadas. «Hoy día no tenemos una solución, lo abordamos tangencialmente».

 Hago un llamado a todos los sectores a abandonar las trincheras y dejar de lado sus discursos tradicionales para evitar más víctimas: «El mundo político debe ponerse serio y ser capaz de cruzar la línea».