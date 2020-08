Diputada Magallánica Sandra Amar, catalogó de inaceptable el caso que tiene conmocionado al país, por homicidio de Ámbar Cornejo

La Diputada afirma que el proceso que otorga libertad condicional debe ser más exigente y que el poder judicial debe apreciar los antecedentes con mayor rigurosidad, ya que este ejemplo, que tiene conmocionada a la opinión pública, deja de manifiesto la falta de criterio que existe al emitirse resoluciones tan importantes como la libertad condicional, que culminan en reincidencia años después.

Así se refirió la Diputada Amar a la libertad condicional que pesaba sobre Hugo Bustamante al momento de su captura, como único sospechoso en la muerte de la hija de su pareja, Ambar Cornejo, considerando que los restos fueron encontrados enterrados en el patio del domicilio de su madre. Cabe recordar que el detenido en 2005 fue condenado a 27 años de presidio por un doble homicidio y que luego de cumplir 11 años de la condena fue puesto en libertad condicional, otorgada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que en 2016 liberó a casi 800 reos de los centros penitenciarios de esa región.

“No es mi labor poner en tela de juicio el quehacer de los Tribunales, pero sí de sentido común, como mujer, madre y ciudadana respetuosa de las leyes y la constitución, emitir mi opinión por este caso tan dramático.

Si bien existen personas dentro del sistema penitenciario chileno que efectivamente están aptas para reintegrarse a la sociedad, también es cierto que un gran número de ellos no lo está. El hecho que la decisión de libertad para Bustamante haya sido tomada por una u otra autoridad, no cambia para nada un análisis del caso en su detalle, ya que poseía un informe de gendarmería desfavorable.

Recordemos que Gendarmería ha trabajado arduamente durante los últimos años en la creación de programas para la integración social de aquellos reos de baja, media y alta peligrosidad y que cuentan con profesionales capacitados para realizar evaluaciones psicosociales completas, las que se remiten al poder judicial cada vez que algún reo solicita algún tipo de beneficio. A toda luz, la Ilustrísima de Valparaíso no atendió como corresponde el mérito de los antecedentes, teniendo que lamentar hoy uno de los crímenes más brutales de este año.

Es necesario que el Poder Judicial atienda de forma adecuada disyuntivas como estas, haciendo hincapié en que están las herramientas a su disposición, la opinión experta de quienes mantienen el cuidado de los reos y estar a la altura para resguardar la seguridad pública y social de nuestra nación” comentó.