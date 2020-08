El alcalde de La Pérgola de las Flores al poder – Víctor Maldonado – Opinión

 El alcalde de La Pérgola de las Flores explica la fórmula que usó para llegar al puesto: “Si alguien me propone alguna cosa, yo le digo siempre sí; si alguien me propone algún negocio, yo le digo siempre sí”. El coro de La Pérgola resume las enseñanzas del astuto alcalde: “En política y amores decir “no” es barbaridad, el “sí” es tanto más bonito y tiene elasticidad”.

 Siempre hay un candidato de la elasticidad. No asumirse como lo que se es nada tiene de nuevo. En Chile, los de izquierda sabe que son de izquierda, los de centro sabe que son de centro y los de derecha creen que son independientes. Se mimetizan con otra cosa, como si fuera lo más natural del mundo.

 Esa es la naturaleza de este camaleón: ocupa todos los colores, pero camaleón se queda, porque lo que lo caracteriza es que busca poner los colores a su servicio para camuflarse y comerse a cuando insecto se pone a su alcance.

 Lavín no escoge entre banderas, las va coleccionando en el camino. Ponerse a discutir (como lamentablemente se está haciendo) cuáles son sus emblemas, tiene el mismo sentido que preguntarse de qué color es el camaleón (que es del color que se necesite, en el momento que se necesite).

 A otros les importa las definiciones, lo que le importa al alcalde de La Pérgola es decirle que sí. Cualquiera que se considere liberal, social demócrata, social cristiano, moderado o independiente, puede verse acogido en brazos de Lavín. Diga usted lo que es y Lavín encontrará la forma de decirle “yo también”.

 Cualquiera de nosotros podría escribir el programa de gobierno del alcalde. En su Pérgola todas las flores se incorporan en un ramillete. Lo que importa no es escoger, sino sumar. El gobierno será de consenso, las políticas serán de integración social, la igualdad debe permitir que alcance para todos, la Constitución parte con una hoja en blanco, pero no desde cero, el poder viene de la gente y la elite que la interpretaba ya no existe, etc., etc.

 ¿Quién puede tener tan mal corazón que no esté de acuerdo? ¿Quién puede estar en contra del sentido común? En el fondo Lavín le dice a todo que sí, con tal que no sea nada en concreto. Parece que lo dijera todo, justo cuando no dice nada. El camaleón no solo se camufla bien, sino que tiene la lengua larga.

 La frase de Joaquín Lavín “la elite tiene que dejar de tener miedo a perder poder porque ya lo perdió”, define lo central de su estrategia de campaña. Con ello quiere decir que quien decide quién gana o quién pierde la elección presidencial son los ciudadanos de a pie y ninguna elite podrá cambiar ese hecho. Lo que hace el alcalde de Las Condes es asumir esa realidad y plantear una candidatura que ya no tiene creíble rival en su sector.

 La gran mayoría de Chile Vamos busca contener a la mayoría en el plebiscito, Lavín pretende conquistarla para la elección presidencial, aunque sea difiriendo aparentemente con toda la derecha oficial. Claro que las apariencias engañan, cada cual está cumplimiento con un papel en esta obra, pero el guión es el mismo. En el trasfondo se escuchan las palabras finales del alcalde de La Pérgola: “En toda mi vida y experiencia yo no digo no jamás; pero cuando quedo solo, hago lo que me conviene más”.

Víctor Maldonado R.

Habrá más de una primaria presidencial

Heraldo Muñoz afirmó que recién una vez finalizado el plebiscito se deberá pensar en la carrera por La Moneda.

 Heraldo Muñoz, presidente PPD

 “El plebiscito marca la prioridad fundamental, por lo menos desde mi punto de vista. Una vez que hayamos ganado con el Apruebo, que espero que ocurra, se aceleran los tiempos para la definición de precandidatos y candidatos presidenciales”.

 “Ahora, analizando el tema desde lo inmediato a lo general, el PPD tendrá su candidato o una candidata presidencial propia, que lo definiremos a través de algún mecanismo democrático, transparente. Luego, quisiéramos tener una primaria en la centro izquierda”.

 “Yo no veo la posibilidad de una gran primaria de toda la oposición. Porque percibo que hay diferencias importantes entre lo que plantean algunos y lo que nosotros planteamos como Convergencia Progresista”.

 “Aquí el problema principal es qué se hará con el voto de las persona que tienen Covid-19. Yo planteé dos alternativas: que voten al final del día o el voto por correo”.

Chantaje y paro de camioneros

Juan Pablo Letelier criticó las declaraciones realizadas por la Confederación Nacional de Transportes de Carga de Chile, quienes realizarán un paro nacional a partir del 27 de agosto.

 Senador Juan Pablo Letelier (PS)

 Esta es “una acción terrorista, la que debe ser sancionada bajo esos parámetros”. “Pretender arrinconar al Estado, usando como rehén las necesidades de la gente, interrumpiendo su alimentación y movilidad por parte del cartel camionero es, a todas luces, también un acto de chantaje y extorsión que no debemos permitir”.

 “Ya es hora de dejar de coquetear con un grupo de este gremio que, más que velar por el bien común solo busca amedrentar y amenazar a la población. Hasta ahora vemos la oferta de acciones legislativas que sólo alimentan sus acciones terroristas”.

La UDI, UDI se queda

Fuad Chahin salió al paso de las declaraciones Joaquín Lavín, quien en un entrevista televisiva señaló sentirse un socialdemócrata.

 Fuad Chahin, presidente DC

 “Él es muy oportunista, sabe que mientras nosotros nos definamos una candidatura presidencial que represente un centro progresista, que plantee un cambio tranquilo, él busca utilizar ese espacio, pero todos sabemos que un UDI, aunque se vista de socialdemócrata, UDI queda. Joaquín Lavín es de la UDI, representa una derecha conservadora en lo político, neoliberal en lo económico, lo que es justamente lo que los chilenos no quieren. Los chilenos quieren un cambio, un cambio profundo, pero también un cambio tranquilo, un cambio que de certezas y por eso la Democracia Cristiana va a tener una candidatura presidencial”.