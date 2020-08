En búsqueda del socialdemócrata perdido – Víctor Maldonado -Opinión

 Heraldo Muñoz dice “hay que recuperar a la izquierda socialdemócrata” y Felipe Harboe ha señalado que “es hora de que la centroizquierda levante orgullosa la bandera de un proyecto socialdemócrata”. Es extraño que a un sector político se le tenga que recordar que tiene que levantar la cabeza para defender sus ideas. Es como alentar a alguien a que se atreva a ser él mismo.

 Nadie había nombrado en público a la socialdemocracia, pero bastó que fue fuera elogiada por el adversario para que se reaccionara como ante un robo. De golpe la moderación progresista vuelve a estar de moda. ¿No es significativo que se aprecie lo que se tiene solo cuando intentan quitártelo?

 Los bienes abandonados suelen perderse. La verdad es que la centroizquierda venía pidiendo disculpas por existir desde antes de perder el gobierno. De hecho, es posible que se haya perdido el poder porque la autocrítica superó la defensa de lo que se estaba haciendo.

 Si los que tienen la responsabilidad de sostener las convicciones se destacan por exhibir sus dudas o tomar a otros como referentes, se está pidiendo el relevo a favor de otros que duden menos y gobiernen más. Fue exactamente lo que ocurrió.

 Ante la poca autoestima se convenció a la derecha de que podía ganar y ella se aprestó con mucha anticipación a asumir la conducción del país; no estaba capacitada para gobernar, pero detectó a simple vista un vacío de poder.

 De manera que el problema no ha estado nunca en las ideas, ni menos en la falta de realizaciones prácticas, sino en que las convicciones han dejado de estar representadas en la conducción de los partidos.

 Esto se puede comprobar fácilmente. Piense usted cuáles declaraciones destacaría de los líderes partidarios en las últimas semanas. Si no se puede acordar de ninguna es porque no están diciendo mucho. No es un problema de memoria. Si prefiere, haga que le presenten una lista de lo que dicen, sin los nombres al pie de página, se dará cuenta que, en gran parte, son intercambiables. Las obviedades superan la defensa de los puntos de vista.

 La situación cambia cuando se escucha a los líderes con contacto ciudadano. En este caso la convicción se une a las palabras de un modo muy característico; razón y emoción confluyen en la entrega de un mensaje que es auténtico.

 Cuando hay que recordarle a cada cual lo que es, se debe a que se le nota poco. En reemplazo de la orientación por proyectos, lo que tenemos es el predominio de los técnicos de la política, los que conocen el oficio y saben tirar de los hilos adecuados del poder. Pero la técnica nos dice cómo y nunca para qué o para dónde. De allí la sensación de “sin gusto a nada” que predomina.

 Tenemos en la segunda línea a los que debieran estar en la primera y en la primera a los que deberán estar prestando apoyo. Sin ese cambio continuaremos marcando el paso porque tenemos a las personas adecuadas en los puestos inadecuados. Si la centroizquierda fuera la selección nacional de fútbol hoy tendríamos a Alexis Sánchez al arco, a Vidal en la banca y a Claudio Bravo en el ataque y aún estaríamos buscando entrenador. Así no se puede.

Víctor Maldonado R.

Orgullo socialdemócrata

Heraldo Muñoz y han opinado sobre la importancia de ofrecer una propuesta socialdemócrata al país.

 Heraldo Muñoz, presidente PPD

 “El desafío futuro es cómo hacer un cambio profundo al modelo de sociedad. Pero los cambios estructurales no se consiguen sin acuerdos ni mayorías ciudadanas. Y yo estoy por un cambio tranquilo. Me parece que la gobernabilidad y los acuerdos son fundamentales para los cambios estructurales. Deseo representar -junto a muchos otros- un espacio irrenunciable de la izquierda democrática, del progresismo que no signifique optar por posiciones más polarizantes. Así que esta izquierda moderna, esta izquierda no sé si moderada, porque es una izquierda democrática y socialdemócrata, creo que necesita ser representada”.

 “No tengo problemas en, además, decir claramente que los cambios que se deben producir tienen que ser cambios con gobernabilidad, porque no se van a producir sino de manera gradual, pero que también tienen que ser estructurales. En eso no puede haber renuncia”.

 Senador Felipe Harboe (PPD)

 “Es hora de que, de una vez por todas, la centroizquierda levante orgullosa las banderas de un proyecto socialdemócrata, legítimamente socialdemócrata, que busque mayor nivel de igualdad, pero que entienda que el respeto a las reglas del juego, a la estabilidad democrática, es fundamental”.

 “Más allá de las causas del vacío, y de los responsables del mismo, mirando hacia adelante hay un grado de responsabilidad en la centroizquierda, esa que cree en la gradualidad de los cambios pero audaces. Tenemos que levantar esas banderas, porque hay un conjunto de gente que no es militante que aspira a que el debate no sea polarizado en este país, sino que haya un gran liderazgo en la centroizquierda que le plantee los cambios necesarios, pero garantizando gobernabilidad.

Evaluando una postulación

Francisco Huenchumilla comenta la petición que ha recibido de ser candidato presidencial de la DC y la actualidad política.

 Senador Francisco Huenchumilla (DC)

 Consultado sobre la unidad de la oposición: “Tenemos que pasar de lo subjetivo, del deseo de tener unidad, a objetivar el proceso. Eso es tener un diagnóstico común respecto del sentido y significado del estallido social y de la pandemia. Después de eso entrar a aspectos ya más operativos como son los electorales y la elección presidencial”.

 “Sería un suicidio político que la DC vaya con candidato propio a la primera vuelta. Absolutamente”. “Entiendo que la DC está haciendo ese giro, me parece bien. En consecuencia, noto un cambio de estilo. Me parece bien que se logre conversar y buscar propósitos comunes”.

 “Algunos ya me nombran como precandidato y andan con cartas y cosas de apoyo. Hay otros liderazgos en la DC. No soy candidato en este minuto, pero no sé qué puede pasar en el futuro”.