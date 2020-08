Estrategia de derecha: poder de veto y cambios sin sustancia – Víctor Maldonado T. – Opinión

 El gobierno trabajará en contra del cambio constitucional que se aprobará en el próximo plebiscito, no obstante, Piñera se mantendrá como una figura por sobre la contingencia, para evitar un mayor desgaste del que ya acumula.

 Como el mismo mandatario ha señalado: “Espero que levantemos la mirada y no nos queremos en el Apruebo o el Rechazo”. Con esta actitud el mandatario espera apartar en algo a La Moneda de la inocultable derrota que Chile Vamos sufrirá en las urnas en poco más de dos meses.

 Pero los hechos son indesmentibles. Si alguien desea saber cómo se va a comportar el gobierno durante el plebiscito, no tiene más que ver el desigual comportamiento de Andrés Allamand y Mario Desbordes.

 El hecho concreto es que Piñera deja que sus ministros se declaren abiertamente por el rechazo (Pérez, Allamand) y quienes están por el apruebo declaran que no harán campaña a favor de su opción (Desbordes). Uno dicta cátedra y señala la carta de navegación, el otro confirma su confinamiento y baja su perfil. Una vez que han quedado las cosas claras, Piñera declara que las altas autoridades del Ejecutivo serán “prescindentes”. ¡No faltaba más!

 Con Allamand tenemos el primer caso de un ministro de Relaciones Exteriores que se ha dedicado a dar todo tipo de señales de política contingente. En especial, el Canciller ha fijado lo que le parece la meta del oficialismo en el plebiscito, que no es otra cosa que evitar “una diferencia sideral entre el apruebo y el rechazo”, afirmando que “lo mejor para el país es que el resultado del plebiscito fuera equilibrado”.

 Esto significa que, pese a los riesgos involucrados, el gobierno tiene planeado darse por ganador del plebiscito, no porque su opción saque más votos, sino porque, cualquiera sea el resultado, declarará que la diferencia no fue “sideral” y que se evitó lo peor. Así que aquí tenemos la primera parte de la argumentación oficialista para enfrentar la derrota en el plebiscito.

 La segunda parte de su estrategia comunicacional también se ha explicitado. No van a reconocer que perdieron, van a señalar que se trata de un episodio que se agota en sí mismo. Al fin se habrá superado el momento de la división entre las opciones del 25 de octubre y se podrá “empezar a hablar del fondo, qué Constitución queremos para Chile”. Es como si todo el tiempo que tenemos de aquí a que gane el Apruebo hubiéramos pasado hablando de puras etiquetas y no de contenidos. Por eso es tan importante que el país tenga muy claro las matrices básicas de la Constitución que todos los que han ganado quieren imprimir en el texto final.

 Ya está clara cuál será la estrategia de derecha en relación al plebiscito y la posterior reforma constitucional. Se trata de quedar con poder de veto y conseguir que los cambios que se incorporen no alteren en nada las normas de convivencia actuales. Tal como dice ahora Piñera en un lenguaje refinado y preciso que no se asemeja en nada su estilo: “En los países civilizados las discusiones se dan dentro de la Constitución, no sobre la Constitución”. ¡Como si no hubiera un modo civilizado de cambiar la mentada Carta Fundamental!

Víctor Maldonado R.

Declaración Pública Comandos por el Apruebo

Plebiscito Seguro y Participativo

Proponemos 13 medidas:

Respecto de los locales de votación.

1. Aumentar el número de mesas y locales de votación, así como extender su horario de funcionamiento.

2. Desinfectar, de forma frecuente, dichos locales (superficies, puertas, pasamanos, entre otros), así como la cámara de secreta de votación y los implementos de uso regular.

3. Establecer la obligatoriedad del uso de mascarilla, disponer de alcohol gel (u otros implementos de desinfección) y de espacios demarcados para mantener el distanciamiento físico entre las personas.

4. Establecer el uso de lápices diferenciados por cada persona.

5. Formar a facilitadores sanitarios o “agentes COVID”, que serían monitores/as encargados/as especialmente de la seguridad sanitaria de las personas que asistan a sufragar resguardando el estricto cumplimiento de todos los protocolos.

Respecto de sufragios especiales.

6. Disponer de locales de votación, sectores específicos o urnas especiales para las Personas de la Tercera Edad, las personas que se encuentran en cuarentena o imposibilitadas de salir (o con problemas de movilidad), las personas privadas de libertad, así como también establecer atenciones especiales para las mujeres que concurren a sufragar acompañadas de sus hijos e hijas.

7. En el caso de no ser posible implementar locales de votación especiales para personas en cuarentena, resulta indispensable generar alternativas tales como el voto anticipado, vía correo postal u otros.

8. Garantizar y promover el voto de las personas en el exterior, que también están sufriendo los efectos de la pandemia. En particular, llamamos al Ejecutivo a respaldar las modificaciones legales correspondientes que se encuentran en tramitación en el Congreso Nacional, para inscribirse en el exterior para votar y el voto por correo.

Respecto de la información.

9. Iniciar cuanto antes una campaña informativa sobre el Plebiscito y sobre todas las medidas de seguridad sanitaria que se van a implementar.

10. Regular el financiamiento electoral de las campañas, límite al gasto y aumento de la fiscalización por parte del Servel.

11. Priorizar, debido a la pandemia, las campañas digitales en vez de las presenciales. Además, solicitar que la franja gratuita en televisión se extienda también a otros soportes, como radio y diarios.

Respecto de medidas especiales para promover la participación.

12. Establecer locomoción gratuita para el día de la votación.

13. Facilitar y velar por la seguridad y salud de las personas que participan en todas las actividades en los días previos, durante la votación y en los días posteriores. Permitir, además, que todo tipo de trámite pueda realizarse de forma digital.

“Un desafío de carácter histórico requiere el compromiso de toda la sociedad. El Gobierno, en particular, tiene la máxima responsabilidad de garantizar y promover todas estas medidas y de establecer un marco de seguridad sanitaria para el óptimo desarrollo del Plebiscito”.

