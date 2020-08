Fundación Horizonte Ciudadano realiza seminario sobre descentralización desde Magallanes

Diversos panelistas participaron esta tarde de martes 18 de agosto, en un seminario via online mediante la plataforma Zoom, sobre ciudadanía y descentralización, entre los cuales cabe destacar a Jorge Flies, médico y ex Intendente Regional, Dusan Martinovic, historiador, Paulina Saball, ex Ministra de Vivienda, Gonzalo de la Maza, Paulina Vodanovic, presidenta de la Fundación Horizonte Ciudadano, y Claudio Castillo.

Al alero de la Fundación Horizonte Ciudadano se constituyó en Magallanes un Espacio Regional de diálogo y participación ciudadana.