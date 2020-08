Ganar un plebiscito, ganar un país – Víctor Maldonado – Opinión

: “Ganar un plebiscito, ganar un país”.

 Se inicia la campaña en que nos jugaremos por el Apruebo. Lo que debemos dejar en claro es que no estamos llamando a ganar un plebiscito, estamos convocando a ganar un país. Es una tarea grande, una marcha larga en la que no se triunfa en un solo día, porque se quiere dejar impresa una herencia a las futuras generaciones. Mientras más grande el desafío, más tiempo toma.

 Se trata de ir derribando, uno a uno, todos los obstáculos que encontremos en el camino a fin de convertir la libertad expresada en un voto en mayor justicia expresada en proyectos con respaldo mayoritario.

 No hay que pensar en el plebiscito como en una tarea fácil y sencilla en que la mayoría ciudadana se impone desde el primer momento sin problemas. La idea de tener un triunfo apabullante como sinónimo de ganar es un error de principio a fin. No hay una épica de las tareas fáciles.

 Este es un partido que juegan dos equipos y no va a haber una victoria por paliza. Lo que vamos a obtener es el derecho a empezar a construir una mayoría en base a un primer triunfo. Sería completamente ridículo que el Apruebo ganara y quienes festejaran fueran los que, habiendo perdido con el Rechazo, consideran que sacaron un número suficiente de votos para hacer sentir su voz.

 Manejar las expectativas importa mucho. Hay que convertir la victoria de octubre en la posibilidad de crecimiento posterior. No es un motivo de desaliento que nuestras altísimas aspiraciones no se vean ratificadas en el momento inicial.

 Como estamos construyendo una visión de país en la que todos puedan incluirse, esto implica que importan dos momentos en el plebiscito: el instante en que se cuentan los votos y en la hora siguientes.

 Cuando se gana hay que ratificar el triunfo festejando y no dudando. Después, al día siguiente del plebiscito, quienes respalden el cambio constitucional han de ser más que quienes votaron a favor. Porque en la mañana del otro día, todos aquellos que tuvieron dudas, los que pensaron que era mejor no cambiar la constitución, los que temieron que pasará algo malo, deben tener motivos para tomar la decisión apoyar el cambio y participar activamente.

 Vamos a ganar el plebiscito, a elegir convencionales, a sostener con argumentos una visión de Chile en la que todos tengan cabida. Para ganar el país también necesitamos ganar la presidencia. Un Chile renovado no se hará con un presidente de Patria Vieja. No será con un camaleón de las decisiones, porque nadie que pueda convencer con lo que piensa necesita camuflarse para despistar.

 Vamos a hacer que la coherencia valga. Éste gobierno está representado en las dos posiciones del plebiscito y en las dos posiciones respecto de la constituyente. No se construye un país sin optar, sin preferir un camino, sin jugarse para perder o ganar. La oposición tiene una posición ante las dos preguntas del plebiscito, tiene capacidad de construir mayoría y por eso tiene coherencia. El mensaje de la derecha evoca el miedo y la impaciencia, por eso va a perder. El rechazo no convoca, no construye, nos deja en callejones sin salida. No es una opción para el conjunto del país. Hagámonos cargo de eso porque es mucho lo que está en nuestras manos.

Víctor Maldonado R.

No legislaremos bajo presión

Adriana Muñoz y Diego Paulsen se reunieron con la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre de Chile (CNTC), en vísperas de la paralización anunciada para hoy.

 Adriana Muñoz, presidenta del Senado (PPD)

 “En mi opinión, en el marco de un llamado a un paro nacional -como lo ha manifestado la Confederación Nacional de Transporte de Carga-, no corresponde, en mi opinión, buscar levantar una agenda legislativa con trece temas, que -por cierto, como deber de los parlamentarios- podemos en su mérito, al igual que otros proyectos de ley, analizar, estudiar”.

 «En mi opinión, no amerita que, bajo el llamado de un paro nacional de camioneros, entremos a debatir y sentirnos presionados a legislar de una manera impositiva».

 “Para nosotros como Parlamento es importante abrir las puertas, escuchar, dialogar y tender puentes sobre la base del respeto y sobre la base de la búsqueda de un diálogo que nos permita buscar soluciones, buscar salidas en un ambiente de tranquilidad”.

 “Sí comparto con el presidente de la Cámara de Diputados. Ser un puente para el diálogo, la conversación y la búsqueda de paz en nuestro país”.

“Municipios por el Plebiscito”

Alcaldes conforman articulación que desarrollará propuestas para realizar un referéndum seguro.

 Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso

 “Hoy ponemos en marcha Municipios por el Plebiscito, que es una articulación hacia la acción y en torno a realizar el plebiscito de octubre de la manera más participativa, más democrática y más segura”.

 “Para poder concretar medida y acciones que permitan que los vecinos y vecinas de todo Chile tengan la tranquilidad de poder votar, como también aquellos que van a jugar el rol de vocales de mesa”.

 Claudio Castro, alcalde Renca (Independiente)

 “Hacemos un llamado a la acción, esta discusión no puede desplazarse más tiempo y tenemos que sentarnos a la mesa a ver con exactitud cómo y cuánto va a costar que podamos implementar este plebiscito de la mejor manera”.

 Gonzalo Durán, alcalde Independencia (Movimiento Unir)

 “Creemos que podemos jugar un rol muy activo en garantizar las condiciones sanitarias para la implementación de este proceso, y hacemos un llamado a la ciudadanía a que tenga la tranquilidad que los alcaldes y alcaldesas del país vamos a trabajar para que tengan plenas garantías y puedan votar de manera segura”.

 “No sólo nos hemos constituido como un espacio de coordinación, sino que también vamos a seguir sumando otros municipios para identificar las realidades particulares y sumarlas a este esfuerzo”.

 Carolina Leitao, alcaldesa Peñalolén (DC)

 Es una “unión de voluntades” y que “tenemos que cumplir un rol que no sólo es administrativos, hoy cumplimos un rol político que incide en asegurar la participación, generar confianza en la ciudadanía y en tener locales seguros”.