Graves acusaciones contra renunciada SEREMI de Salud de Magallanes: «liderazgo autoritario y prácticas antisindicales», denunciaron gremios de la Salud

Dirigentas de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Autoridad Sanitaria AFAS MAGALLANES, junto a ANEF Magallanes, Mesa del Sector Público, y FENATS Base Hospital Clínico Magallanes formularon esta mañana de martes 25 de agosto serias acusaciones sobre diversos errores de gestión, malas prácticas laborales y prácticas antisindicales ante la renunciada SEREMI de Salud de Magallanes Mariela Rojas.

El 20 de marzo pasado, los gremios de la Salud y ANEF Magallanes presentaron ante la SEREMI de Salud Mariela Rojas una propuesta de protocolo preventivo para proteger a los funcionarios de Salud y a la comunidad frente a la epidemia de Coviud19 que comenzaba. Esa propuesta no fue respondida.

Las representantes de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Autoridad Sanitaria, reclamaron también de la falta de comunicación de la saliente autoridad con los gremios, cuyos integrantes son precisamente los trabajadores públicos encargados de realizar el trabajo en terreno para enfrentar esta grave pandemia que vive la región y el país.

Manifestaron su denuncia que en la SEREMI de Salud durante la actual administración se produjeron contrataciones de cargos mediante cuoteo político.

El gremio de funcionarios de la SEREMI de Salud de Magallanes, AFAS MAGALLANES publicó esta mañana una declaración que denuncia los diversos hechos y conductas que los han afectado y que señala textualmente:

«Como Asociación de Funcionarios de la Autoridad Sanitaria (AFAS MAGALLANES), no podemos quedar al margen de pronunciarnos primero acerca de las palabras del Ministro las cuales, de acuerdo a carta de la Autoridad Sanitaria, Sra. Mariela Rojas llevó a su renuncia. En este sentido queremos reivindicar la función de los funcionarios de esta SEREMI de Salud, que desde marzo de 2020 e incluso desde enero en el caso del Departamento de Salud Pública ha trabajado sin descanso en controlar esta pandemia.

Los funcionarios de esta SEREMI de Salud incluidos los administrativos, técnicos, auxiliares y profesionales han demostrado con creces el alto compromiso con la institución, que de manera silenciosa han trabajado horas extras, sábados, domingos y festivos. Muchos de ellos, sin recibir ni siquiera un pago extraordinario; cuestión que por lo demás este gremio ha denunciado a la autoridad saliente dando como resultado el cierre de puertas por parte de la autoridad y su jefa de gabinete con el gremio por las denuncias realizadas.

Entendemos y compartimos la preocupación de comunidad en relación al manejo de la pandemia, y es por eso que queremos dejar en claro que nuestros compañeros/as no pueden hacer más de los que la normativa y disposiciones del Ministerio y de la Autoridad regional mandatan y nos consta que han dado todo y más allá de las horas que les competen por hacer un trabajo serio y profesional, en cada uno de los Departamentos y Unidades de la SEREMI.

En este mismo sentido podemos manifestar que nuestra mayor preocupación radica en que las decisiones importantes de la pandemia radican en manos de profesionales que no pertenecen al área de la salud pública y son asesores cercanos de la SEREMI saliente, como es el caso de la Jefatura del Departamento de Desarrollo Institucional y Jefa de Gabinete y que se han basado más en criterios netamente administrativos y económicos.

El fracaso de esta administración radica claramente, no en los funcionarios sino en la nula capacidad de hacer gestión y tal cómo dijo el Ministro de coordinar o articular alianzas. Sumado a esto y aún más importante la nula capacidad de comunicar a la comunidad respecto a las acciones y procesos que realiza la autoridad sanitaria, de educar a la comunidad y estar con una disposición abierta hacia los medios de comunicación que son entes importantísimos para comunicar de manera correcta y que el mensaje llegue bien y oportunamente.«

La declaración de la AFAS Magallanes señala además lo siguiente:

«Para qué mencionar que cada vez que se presentaba un hecho importante como una auditoría del sistema de gestión de calidad, visita de una autoridad de Santiago o ante el más mínimo conflicto, la Seremi se ausentaba por días o meses. Jamás enfrentando el conflicto de manera oportuna y de frente, a través de diálogo, lo mismo con este gremio, demostrando su poca capacidad y visión política.

Por otro lado, mencionar que se realizó una pésima organización para la atención de público que cada día llegaba a la SEREMI a realizar diferentes consultas, donde tampoco hizo ningún esfuerzo comunicacional, como muchas instituciones lo hacen para informar claramente a la comunidad respecto a cómo hacer los trámites, no teniendo ningún posicionamiento con la comunidad, ni cercanía con esta. Esto ha generado claramente molestia y denuncia por parte de los usuarios, que necesitan respuesta a sus trámites y se desquitan con el funcionario que no está autorizado o incluso con el guardia que está en la puerta.

En el caso de las barreras sanitarias en lugares alejados como Kon Aiken y fiscalizaciones de cuarentenas o residencias sanitarias, existen compañeros/as que no siendo su función y muchas veces sin las condiciones de Elementos de Protección personal (EPP), ropa térmica adecuados a las condiciones climáticas, sin condiciones sanitarias como baños, igual han asistido a colaborar en esta labor.

Sin embargo, refuerzan su compromiso, dejando igual que cualquier persona de la comunidad a su familia, se exponen al contagio y continúan con otras labores encomendadas fuera de estos largos turnos.

En oficio de 1 de julio del presente año enviado a la subsecretaria con copia a nuestra autoridad ante el nulo avance con las reuniones sostenidas, este gremio denunció muchas de estas malas condiciones y malas prácticas donde por ejemplo contábamos en ese momento con 3 choferes a tiempo completo, sin relevo ni descanso, y más encima sin cancelarle las horas extraordinarias en dicho mes. Oficio que causó el cierre de la comunicación con el gremio.

Queremos creer sinceramente, que las declaraciones de nuestro ministro el Dr. Enrique Paris apuntan directamente a esta pésima gestión. Es incomprensible que a 6 meses de la pandemia aún los equipos no cuenten con todos los elementos para poder trabajar.

Como ejemplo y tal como pudieron ver hace unos días en un reportaje realizado por ITV Patagonia, se demostró que en la región, incluyendo las oficinas provinciales de Natales de Porvenir (que son multifuncionales), existe un total de 17 trazadores, que contactan los casos positivos y sus contacto estrechos y los dejan en cuarentena. Estos trazadores trabajan en 2 turnos de lunes a domingo alternando día por medio en largas y estresantes jornadas (aprox. 7 personas por turno en Punta Arenas) que deben llamar a todos los casos positivos que llegan en un día.

Cantidad de trazadores que está muy por debajo de lo que indican las recomendaciones internacionales por cantidad de habitantes (entre 50 y 80 trazadores por 100.000 habitantes). Sin ir más allá por ejemplo, este fin de semana se presentaron en un día 155 casos positivos (este número de casos debe multiplicarse al menos por 5 contactos).

Este equipo a la fecha no cuenta con manos libres ni teléfonos que les permitan llamar cómodamente (además de llamar deben digitar la información); lo que significa un esfuerzo físico y emocionalmente tremendo llamar a esa cantidad de persona, considerando que llevan desde marzo en las mismas condiciones.

Dado que este gran número de casos se viene presentando hace varios días se ha debido solicitar al turno en descanso que asista a reforzar, no teniendo el descanso necesario. Produciéndose juntamente que se junte más personas de lo necesario en las oficinas. A la fecha la Jefatura a cargo de la administración de esta pandemia y de las residencias sanitarias y asesora cercana de la seremi saliente y no ha sido capaz de generar nuevos espacios, ya sea generando puntos de red o simplemente con teléfonos celulares para habilitar nuevos puestos en espacios que no están siendo ocupados en la SEREMI; ni de entregar los Elementos de Protección que han sido solicitado los fiscalizadores de barreras y acción sanitaria, que son los entes técnicos que ocupan dichos elementos y se exponen al riesgo.

Reconocemos, sin embargo, el trabajo de este Departamento tan importante que dice relación con la administración, finanzas y abastecimiento, pero lamentablemente, dada las constantes trabas, exceso de celo y burocracia esto causa un estrés adicional en lo equipos operativos. Porque este Departamento debe estar al servicio de los funcionarios que realizan las funciones y no al revés; y ser un ente de gestión y que facilita el trabajo de los funcionarios/as que están en primera línea.»

Mónica Alvarez, dirigenta de la Mesa del Sector Público, denunció que se ejerció un «liderazgo autoritario y soberbio, llegando a convertir en un infierno las oficinas de la SEREMI de Salud», y señaló la necesidad de que estos hechos se conozcan en la opinión pública y reclamó la necesidad de que «quién llegue al cargo de SEREMI sea una persona del sector Salud y capaz de apoyar la gestión de los funcionarios de Salud.»

Fuente: AFAS MAGALLANES.