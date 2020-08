Lo tuyo es violencia, lo mío es cansancio – Victor Maldonado – Opinión

 La derecha estaba cómodamente instalada en el rechazo fácil a la violencia y a quienes la encubren; ha sido un mensaje común a todos sus dirigentes por meses. Ahora, con ocasión de los actos de enfrentamiento entre civiles en La Araucanía, vemos que las frases de repudio tenían un complemento implícito: “nos estábamos refiriendo a la violencia de ustedes”.

 Muchos dirigentes de derecha han expresado que “las personas honestas están cansadas de la violencia”, condenando una de las dos violencias presentes, con lo que parece ser que el cansancio otorga a algunos una suerte de licencia para tomar la justicia en sus manos y, peor aún, que tras estas actuaciones están siempre “personas honestas”.

 El retroceso a que nos expone este tipo de exculpaciones es de la máxima gravedad. Un paso más y lo único que les quedará a las personas en zonas de conflicto es escoger bando, puesto que parte de los encargados de hacer cumplir las normas están justificando su infracción.

 Hay una gran diferencia entre quien quiera destacar por duro ante la violencia y ser efectivo ante los conflictos. Nadie duda que la situación en La Araucanía es una de las más difíciles de afrontar, lo ha sido por años. Pero, hasta ahora, a nadie se le había escapado la situación de las manos a tal punto que el enfrentamiento sea protagonizado por dos bandos civiles.

 Lo básico que se le puede pedir a una autoridad es que gradúe y controle los efectos de sus propios actos y palabras. Es una insensatez realizar una visita para dar una señal y terminar comprobando que todo estaba mejor antes de ir.

 A la derecha le encanta la mano dura y está convencida que los problemas se agrandan, simplemente, porque no se la emplea con suficiente determinación. Pero la política no es un concurso de matones para saber quién golpea más y mejor. La política democrática consiste en mantener la convivencia pacífica, emplear el diálogo, enmarcarse en la ley y graduar el uso de la fuerza para imponer la paz, si se requiere, no para detonar más violencia.

 Lo más grave que ha acontecido es que las fuerzas policiales hayan efectuado un desalojo acompañado de civiles, en pleno toque de queda. Bajo reglas establecidas y cumplidas, la actuación de Carabineros es legal; la actuación de civiles no lo es. No se puede actuar ante una ilegalidad cometiendo otra.

 La señal que se da es aterradora: los que hoy “acompañaron” a la policía, mañana encontrarán natural actuar sin ella. Después fijarán las normas. Luego, ya no habrá normas que fijar. Comenzará el todo vale. Para que se produzca una situación como esta muchos habrán colaborado, pero ninguno como el que dio el pase para que los civiles reemplazarán a la policía.

 Lo que no hay que perder de vista es que los que han hecho uso de la violencia han sido siempre minorías, pero son pequeños grupos que se designan a sí mismo como agentes autorizado de grandes causas. Cuando se dice que “los que se cansaron de la violencia han reaccionado”, no se refieren nunca a las movilizaciones ciudadanas mayoritarias que hemos visto. Lo único que tienen de grande es el daño que están causando a la misma paz que dicen buscar.

Víctor Maldonado R.

Violencia en La Araucanía

Diversos personeros de oposición han manifestado su inquietud por los últimos hechos de violencia en La Araucanía.

 Álvaro Elizalde, presidente PS

 «Nos parece muy preocupante que se hayan generado hechos de violencia por grupos de civiles organizados, además con connotación racista. Creemos que el Gobierno tiene que ser muy prudente y además velar por el respeto irrestricto al Estado de derecho. Por tanto, no se debe aceptar bajo ninguna circunstancia la autotutela, menos la violencia de civiles, estos hechos deben ser investigados y sancionados enérgicamente».

 “El ministro Pérez me insistió en que bajo ninguna circunstancia el Gobierno va a tolerar la autotutela, la justicia a mano propia, nosotros esperamos que eso se traduzca en el actuar de las autoridades. Es el Gobierno el que debe garantizar el respeto irrestricto al estado de Derecho, ese es el rol que le corresponde, bajo ninguna circunstancia podemos tolerar la autotutela que grupo de civiles organizados realicen actos de violencia y más aún cuando esta violencia tiene un claro carácter racista».

 Declaración pública PPD

 «Los caminos de la violencia nunca serán efectivos en la lucha por la justicia social. Tampoco la violencia racial o instigada», hacemos un llamado al Gobierno a «enmendar su política hacia los pueblos indígenas y convocar a las autoridades ancestrales del pueblo mapuche para desarrollar, con urgencia, el diálogo social y político que los pueblos indígenas vienen demandando desde hace un largo tiempo».

 Directiva regional DC de La Araucanía

 Junto con rechazar «todo tipo de violencia», enfatizamos en que «es el Gobierno de Chile quien tiene la principal responsabilidad política en la situación vivida en Araucanía, no puede eludir su responsabilidad «.

 «El Ministro del Interior debe responder por estos procedimientos ilegales y tanto la Fiscalía como el Poder Judicial en su conjunto no pueden ser cómplices y por tanto, el Gobierno debe querellarse en contra de los violentistas que el día de ayer, bajo consignas racistas cometieron delitos».

 Declaración del PR

 Es «lamentable e intolerable que el Gobierno no haya emitido una condena frontal y decidida a los hechos de racismo y violencia vividos anoche en diversas comunas de la Araucanía» y «exigimos» al ministro Pérez «liderar una investigación contra los organizadores de estos hechos de violencia, y que instruya a Carabineros para que explique su inentendible ausencia, o pasividad, en estos hechos que terminaron en enfrentamiento entre civiles».

 Sergio Micco, Director INDH

 «Como instituto consideramos que el Estado de Chile ha sido incapaz de garantizar el cumplimiento del orden público, el Estado democrático de derecho con pleno respeto a los Derechos Humanos. Hay una situación cultural y social de racismo conocido por todos los chilenos y chilenas que causa en un enorme daño. Como instituto hemos llamado al diálogo, hay un acuerdo por la paz y el desarrollo de La Araucanía que nos parece clave retomar».

