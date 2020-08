Ministro de Salud pide disculpas y acepta renuncia de la SEREMI de Salud de Magallanes Mariela Rojas

En un punto de prensa realizado este mediodía de lunes 24 de agosto en la comuna de Las Condes, el Ministro de Salud Enrique Paris se refirió a la renuncia indeclinable de la SEREMI de Salud Mariela Rojas, manifestando que «solo me he referido en general a las autoridades, sin mencionar en particular a nadie.»

«Yo me he referido a la necesidad de una mayor coordinación entre las autoridades en la actual pandemia y no he mencionado a la Seremi de Magallanes y si ella se ha sentido aludida le pido disculpas y perdón», expresó el Ministro de Salud.

«Yo me dirigí a las autoridades en general, ni siquiera hablé de Salud. Si ella se sintió aludida le pido disculpas y le pido perdón y le agradezco su trabajo porque nunca hemos dicho que haya trabajado mal,» manifestó el titular de Salud.

El Ministro Paris expresó además que «Si ella ha presentado su renuncia en forma voluntaria la vamos a aceptar».