Molestia en el CORE por obras recientes que presentan fallas considerables: edificio CADI-UMAG, departamentos del Condominio San Ignacio 3 y Hogar de Ancianos en Puerto Natales

Su preocupación y molestia expresaron algunos de los integrantes del Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena en la sesión de este lunes, luego de recibir diversa información referida a obras financiadas con recursos regionales que fueron entregadas durante los últimos años y a corto andar, presentan evidentes deficiencias.



Según señaló el presidente del CORE, Alejandro Kusanovic, una de ellas corresponde al edificio del Centro Asistencial Docente e Investigación de la Universidad de Magallanes (CADI-UMAG) que significó una inversión cercana a los 16 mil millones de pesos provenientes del FNDR, “es una obra nueva y ya tiene muchos reclamos por fallas. No puede ser que un edificio entregado hace poco tenga tantos problemas técnicos de mala terminación por tanto oficiamos al Intendente, José Fernández y a las divisiones correspondientes para que nos hagan llegar un informe técnico a fin de poder comenzar a fiscalizar y ver que está pasando”. El edificio de CADI UMAG fue construido por la Constructora SALFA.



Asimismo el presidente de la comisión Infraestructura, Miguel Sierpe, dijo que en virtud de las reiteradas falencias que están presentando obras que significaron una importante inversión del Gobierno Regional “solicitaremos al Intendente convocar en los próximos días a la división de Presupuesto e Inversión Regional que antes era la División de Análisis y Control, a una reunión de trabajo para revisar cuales son los protocolos y fiscalizaciones que se hacen para reguardar los intereses y recursos regionales. Ya es demasiado, son muchos proyectos y este no es un tema nuevo, sabemos lo que paso con la construcción del hospital que a poco andar mostró deficiencias”.



Por su parte el consejero, Antonio Bradasic, se refirió a un informe emitido por Contraloría General que da cuenta de la falta de fiscalización a las obras del condominio San Ignacio 3 en Punta Arenas “veo con preocupación el comportamiento del SERVIU ya que esta entidad pública debe resguardar los recursos del Estado y proteger el bienestar de los usuarios, es decir las familias. Ellos no pueden devolver una boleta de garantía a una empresa sin antes estar seguros de que se efectuaron los trabajos, sin embargo un informe de la Contraloría General de la República constató que Serviu Magallanes no fiscalizó cabalmente, por ello solicito al Intendente las explicaciones correspondientes por parte de la institución y que se tomen medidas para que las familias involucradas no sigan siendo vulneradas”, requirió el consejero Bradasic.



En tanto el consejero, Ramón Lobos, manifestó que “una de las consideraciones que se deberían incluir en los concursos regionales, es establecer alguna reglamentación de cómo las empresas pueden postular, ya que muchas veces empatan al resolver un problema, solo cuando se acaba la garantía técnica y finalmente el que pierde es el Estado ya que invierte en obras de mala calidad. Es cosa de ver en el hospital como se han caído los cerámicos de muchas partes y la solución ha sido revocar y pintar”.



Más adelante el consejero de la provincia Antártica, Rodolfo Moncada, fue claro al afirmar “lo que interesa es que las construcciones sean de buena calidad y si hay errores, ello debería quedar registrado en el historial de las empresas. Hoy da lo mismo si lo hacen bien o mal porque igual ganarán la próxima licitación y finalmente hay un regadero de obras mal hechas. El ministerio de Vivienda y Urbanismo y el de Obras Públicas, deberían tener un registro que les permita sancionar a las empresas que hacen mal su trabajo y no adjudicarles una futura licitación”, reiteró.



Finalmente el consejero, Antonio Ríspoli, respaldó las afirmaciones de sus colegas “estamos preocupados porque hay unos complejos habitacionales que hace poco tiempo fueron entregados y ya han presentado problemas de roturas y filtraciones, lo mismo pasa en el edificio CADI UMAG ubicado atrás del hospital en el cual se rompieron unos estanques de agua y estaba toda la parte de abajo inundada. No es la primera vez que la empresa SALFA entrega obras con problemas, antes fueron los departamentos del Archipiélago de Chiloé, así que espero que las instituciones que están a cargo y deben controlar, sean más eficientes y no reciban obras hasta estar seguros que no presentan fallas”, concluyó.