Municipio de Punta Arenas prepara nueva ordenanza sobre pozos de extracción de áridos: se mantiene toma de camioneros en ruta 9 con avenida Frei

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich informó esta mañana de miércoles 12 de agosto que la Municipalidad y el Concejo municipal se encuentran trabajando en la elaboración de una nueva Ordenanza de extracción de aridos.

El tema surgió a raiz de la toma y cierre de la Ruta 9 con Avenida Eduardo Frei por parte de los camioneros que trabajan en esas faenas. El día de hoy miércoles 12 de agosto los camioneros continúan su toma en la ruta 9.

Los cantereros se han reunido con el Alcalde para informarles porqué la actual ordenanza no puede aplicarse por ser una norma que está fuera de epoca.

Las faenas de extracción de áridos son de suma importancia para las faenas de la construcción, y por eso la discusión de la nueva Ordenanza deberá tomar en cuenta la opinión de diversos servicios públicos y actores privados como los vecinos de los pozos, las empresas constructoras y los propios dueños de los camiones que operan en estas faenas.

El alcalde informó que extender los permisos actualmente extendidos sería una «ilegalidad flagrante», pero la nueva ordenanza debería votarse muy pronto en el concejo municipal.

Este no es un problema que no se solucionará en unas cuantas horas y el Alcalde respecto de cómo se destraba el conflicto considerando que hay un grupo de personas que está cortando la ruta 9 dijo que «todas las medidas de orden público dependen de la autoridad respectiva que no es la Municipalidad, yo no puedo hacer nada ilegal, pero es muy grave que la gente quiera que yo extienda permisos sin respetar la ordenanza municipal, yo no me puedo hacer cargo de una irregularidad concreta, observada que hubo, con un antecedente para entregar más permisos. Nos reunimos el lunes a una reunión con los camioneros en conflicto que invitamos nosotros, hace varias semanas han estado los dueños de canteras reuniendose con nosotros.»

Dijo el Alcalde Claudio Radonich que «yo entiendo la molestia que puede suceder, se ha conversado ya hace varias semanas, el tema fue puesto por vecinos y por el concejo municipal y ahora el concejo está solucionando esto, buscando una Ordenanza que cuide el medio ambiente que es un tema muy importante para la ciudad y que permita por cierto que los pozos estén trabajando, pero hoy la Ordenanza lamentablemente es inaplicable y los permisos que se dieron fueron todos irregulares.»