Pacientes con Parkinson son uno de los grupos más afectados tras confinamiento Covid- 19: «estamos tratando que todos los pacientes de Parkinson al menos tengan un control por telemedicina”

El Coronavirus ha dejado grandes estragos en la salud de los chilenos, y los enfermos de Parkinson han sido uno de los grupos que más se ha visto afectado debido a esto. Estos pacientes requieren estímulos cognitivos recurrentes, los cuales se han visto disminuidos a causa del confinamiento, haciendo que en algunos casos sufran síntomas cognitivos y anímicos, los cuales, podrían empeorar su rigidez y desequilibrio, con altos riesgos de caída, atrofia muscular e incluso, en extremos, postración.

A raíz de lo explicado es que en la Región de Magallanes no han sido indiferentes al tema, y los pacientes están recibiendo asistencia a distancia. Esto consta de tratamiento farmacológico y no farmacológico. La segunda instancia ha sido la más afectada ya que no ha logrado llegar al 100% de los pacientes, ya que además de esta enfermedad hay otras patologías que los especialistas deben atender, por lo que llegar a todos ha sido un tema bastante complicado.

“Se están haciendo las rehabilitaciones a través del centro de medicina. De esa forma se ha tratado de mantener su actividad; obviamente que todavía no podemos llegar a todos porque esto ha sido muy demandante y no ha sido la única patología neurológica que tenemos en control y estamos tratando de que finalmente todos los pacientes de Parkinson al menos tengan un control por telemedicina”, comentó Ramiro Fernández, jefe neurología de Hospital Clínico de Magallanes y docente de la Universidad de Magallanes.

El doctor asegura que el Covid-19 ha afectado en forma importante a la región, y eso ha hecho que se suspenda la atención ambulatoria, debido al brote y rebrote en la ciudad, lo que tiene a la ciudad en un nuevo confinamiento, sobre todo cuando se trata de los pacientes de Parkinson, ya que son uno de los grupos de riesgo más importantes debido a la edad.

“De lo que sí nos hemos encargado es que se sigan distribuyendo los fármacos a cada paciente y se les envían a sus domicilios, a través de una coordinación con la farmacia del hospital y que ha funcionado bien”, señala Fernández.