Por medio de elección interna Evópoli definió a sus nuevos representantes por los próximos 2 años

En Magallanes, Ricardo Hernández y Daniela Arecheta tendrán la misión de dirigir la colectividad



Durante este fin de semana, y a través de una votación electrónica y presencial, Evolución Política (Evópoli) reafirmó su compromiso con la democracia interna y el deber cívico, llevando a cabo sus elecciones internas, comicios en los que el diputado por La Araucanía Andrés Molina fue ratificado como Presidente Nacional del partido, tras obtener 65% de los votos. Lo acompañarán Luz Poblete como Secretaria General, los diputados Francisco UndurragayPablo Kast; la ex gobernadora de Valparaíso, María de los Ángeles de la Paz; Ítalo Zunino y Norma Harrisoncomo Vicepresidentes Nacionales.



A nivel regional la lista encabezada por Ricardo Hernández Cremaschi (Presidente) y Daniela Arecheta Bórquez (Secretaria General) mantiene el respaldo de las bases regionales, entregándole el liderazgo y la responsabilidad de dirigir la colectividad de centroderecha liberal en un periodo caracterizado por elecciones populares. A estos jóvenes rostros magallánicos, se le suman como vicepresidentes/as los destacados profesores Marisol Vera Loaiza y Roberto Allendes Cortes, la ingeniera comercial y ex directora regional de ProChile Diana Kusanovic Pivcevic, el coordinador provincial de Última Esperanza Gonzalo Valdés Luffi y el ex vicepresidente de Evopoli Magallanes Luis Villegas Cea.



Al respecto Hernández Cremaschi señaló “Estamos muy contento, agradecemos a nuestros militantes por confiar en este proyecto regional que denominamos “Juntos por Magallanes”. Pretendemos consolidarnos en algunos territorios, especialmente en las Provincias de UÚltima Esperanza y Tierra de Fuego”, por su parte Daniela Arecheta indicó “Nuestros desafíos para este periodo estará focalizado en fortalecer el rol de las mujeres en política y desarrollar la juventud del partido, además de entregarle un sello social a nuestras actividades, hacer terreno en beneficio de nuestra comunidad, dando a conocer el proyecto Evópoli en la región”.



Por otra parte Evópoli, eligió consejeros regionales a lo largo de todo Chile, elección que en Magallanes contó con un total de 24 candidatos inscritos y 18 consejeros regionales electos. La primera mayoría de este cuerpo colegiado recayó en la actual Seremi de Economía, Fomento y Turismo Natalia Easton Cortesi, lo cual le da un gran espaldarazo a su gestión como autoridad regional por parte de la militancia del partido. Resultaron electos también el Jefe Regional de Subdere Jacques Roux Vidal, Laura Campos Muñoz actual directora regional de Integra, Katherine Ibacache Calderón, Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Eduardo Barahona Kompatzki actual director regional del IPS, el ex candidato a consejero regional por la provincia de Magallanes Joaquín Vásquez Elías, entre otros militantes de base.



Evópoli tendrá un gran desafío en las próximas elecciones municipales, ya que deberá demostrar que las ideas nuevas, los rostros jóvenes y sus banderas de luchas como son: los niños primero en la fila, acción climática y un estado liberal , puedan hacer eco en la ciudadanía y los posicione en la política regional como una opción viable y confiable.