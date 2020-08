Primera encuesta sobre homoparentalidad fue aplicada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) a madres y padres LGBTI

PRIMERA ENCUESTA SOBRE HOMOPARENTALIDAD: MAYORIA DE LOS HIJOS DE PERSONAS LGBTI RECONOCE TENER DOS MADRES O DOS PADRES Y HA SUFRIDO DISCRIMINACIÓN.

El cuidado diario es asumido mayoritariamente por parejas del mismo sexo, pero la custodia solo la tiene uno de ellos/as u otras personas. La mayoría de los hijos/as nació de una relación heterosexual, pero quienes desean volver a ser padres o madres optarían por otros métodos.

ENCUESTA COMPLETA AQUI: http://www.movilh.cl/documentacion/2020/Encuesta-homo-lesboparentalidad-Movilh.pdf

La Primera Encuesta Nacional sobre Familias Homoparentales aplicada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) a madres y padres LGBTI arrojó diversos resultados que dan cuenta sobre el amor que las une y las desigualdades legales que afectan su desarrollo, a un punto que la mayoría (54.5%) reporta haber sufrido discriminación y denuncia al Registro Civil como la entidad donde enfrentan más problemas.

Aplicada a 219 personas, el pionero sondeo arrojó que hay más madres (86,1%) que padres (13,3%) LGBTI, mientras la mayoría (57%) tuvo sus hijos mediante coito heterosexual, pero si pudiera ser nuevamente padre o madre, la mayoría prefería la reproducción asistida o la adopción. Igual de relevante, es que un número importante (14,6%), se ha convertido en padre o madre solo porque asumió la crianza, sin coito, adopción o fertilización asistida de por medio.

La mayoría de los hijos/as es criado, educado y vive con una pareja del mismo sexo (61,5%) y reconoce tener dos padres o dos madres (77.3%). Sin embargo, la custodia en la mayoría de las ocasiones (87,7%) solo la tiene un padre o madre biológica y/o la comparte con otras personas, que no son su pareja, ni tampoco quien los niños o niñas reconocen como su padre o madre.

“Esto refleja que padres y madres LGBTI no son reconocidos como tal por la ley. Más aún, otros, que no ejercen el rol de madre o padre, sí son reconocidos como tal. Se trata de una desigualdad estatal de corte homóbico que violenta el interés superior del niño o niña y menosprecia a la diversidad familiar. De ahí que la casi totalidad de los padres y madres LGBTI califiquen a la ley de matrimonio igualitario, a la filiación y adopcion homoparental como muy importantes para sus vidas”, señaló la vocera del Movilh, Daniela Andrade, junto con llamar al Congrso Nacional a dar luz verde a estas normas.

A continuación se detallan todos los resultados de la encuesta.

La mayoría de los hijos viven con dos madres o dos padres y nació de una relación heterosexual previa

La casi totalidad de las madres y padres LGBTI, es decir el 98,2%, tiene entre uno o dos hijos:el 66,88% tiene uno; el 21.08% dos y el 10,24%, tres hijos. En tanto, el 1.2%, tiene cuatro hijos y el 0.6%, cinco hijos.

El 91% del total vive con todos o algunos de sus hijos. Esta cifra se divide en quienes viven “con mi pareja e hijos” (61,5%), “con mis hijos y otras personas o familiares (18.7%%) y “solo con mis hijos (10.8).

En un plano más específico, el 81,6% vive con todos sus hijos; el 3% con la mayoría de sus hijos; 4.6% con la mitad de sus hijos, el 1.8% con la minoría y el 9% con ninguno. De estos últimos, el 1.8% de las madres o padres LGBTI vive solo; el 3.6% “con otras personas o familiares” y el 3.6% “solo/a con mi pareja”.

En el 83% de los casos los hijos son menores de 18 años.

En relación al proceso mediante el cual las personas LGBTI se convirtieron en padres o madres, la mayoría lo hizo solo por coito heterosexual (57%), seguido por la reproducción asistida (20.3%) y la adopción (4.5%). Además, el 3.6% se convirtió en padre o madre de dos o más hijos por dos o más procesos, ya sea el coito, la reproducción asistida y/o solo asumiendo el cuidado.

En tanto, el 14.6% solo asumió el cuidado o la crianza, sin adopción, coito o reproducción asistida de por medio.

La situación, empero, cambia, cuando se consulta por qué proceso se optaría para ser nuevamente padre o madre: el 25.5% tendría más hijos por reproducción asistida, el 15.8% por adopción, el 1.2% a través de coito heterosexual y el 21.7% mediante cualquiera de esos procesos. El 35,.8% no tendría más hijos.

Crianza es asumida por pareja del mismo sexo, pero solo uno tiene la custodia

El 74,5% de las madres o padres LGBTI tiene la custodia total o compartida de “todos” (67,3%), de la mitad (4.8%), de la “minoría” (1.2%) o de la “mayoría” (1.2%) de sus hijos. En tanto, 25.5% de las madres o padres LGBTI no tiene la custodia de “ninguno” de sus hijos.

En el 47,3/% de los casos exclusivamente el padre o la madre LGBTI tiene la custodia de todos/as sus hijos, mientras en el 28.8% de los casos la custodia de todos los hijos es compartida con el otro padre o la otra madre biológica.

En el 8% de los casos la custodia de “algunos” hijos, es compartida con el otro padre o la otra madre biológica. Además, en el 1,8% de los casos la custodia de “todos” los hijos es compartida con terceras personas; que no es la otra madre o padre biológico; mientras en el 1.8% de las ocasiones ocurre lo mismo, pero solo con “algunos” hijos. Solo en el 12,3% de los casos, la custodia de “todos” los hijos la tiene exclusivamente el otro padre o la madre biológica

En relación a la crianza, el 64,3% es asumida por una pareja del mismo sexo; mientras en el 10.9% de los casos es compartida por la persona LGBTI con el otro madre o padre biológico. En el 12.7% de los casos la crianza es asumida solo por el padre o la madre LGBTI o por éstos junto a otras personas (7.3%). En el 4.2% de los casos la crianza la lleva el otro padre o madre biológica y el 0.6% por otras personas.

“Esto quiere decir que en el 87,7 % de los casos el padre o madre LGBTI tiene la custodia legal de sus hijos y/o la comparte con el otro padre o madre biológica u otras personas. Sin embargo, la crianza diaria, en el 75,2% de las veces es asumida o compartida con la pareja del mismo sexo, la cual al final de cuentas es el otro padre o la otra madre. Es decir, quienes son en la práctica los padres o madres no son reconocidos como tales para ningún efecto jurídico. Una situación similar ocurre con los apellidos”, resumió el Movilh

En efecto, en relación a la partida de nacimiento, en el 61.4% de los casos los hijos están inscritos con los apellidos de su madre o padre LGBTI y el de su otra madre o padre biológico. Solo el 12,9% está inscrito con los apellidos de la pareja del mismo sexo y el 10.4% solo con los apellidos de la madre o padre LGBTI. El 10.4% está inscrito con apellidos que no son los del padre o madre LGBTI y el 4.9% con los apellidos de éstos últimos, más el de otra persona.

Pese a la desigualdad y desprotección legal, en el 72,4% de los casos “todos” los hijos/as de familias LGBTI reconocen que tienen dos madres o dos madres. En otros casos la “mitad” de los hijos lo reconoce (3,1%), seguido por la “mayoría” (1,2%) y la “minoría” (0.6%) de los hijos. Solo el 22.7% de los hijos de padres o madres LBTI no tiene o no reconoce una segunda madre o un segundo padre.

Muy en concordancia, el 73,5% de los madres o padres LBBTI iniciaría acciones legales para que se reconozca que sus hijos tienen dos padres o dos madres. El 19.7% no lo haría “porque no es el caso” y al 6,8% porque no le interesa.

Discriminación y demandas de las familias homoparentales

El 54.5% dice que ha sufrido discriminación para ejercer sus derechos como padres o madres solo por ser LGBTI. De estos, el 10.9% ha sido discriminado solo una vez, el 25.5% “a veces” y el 18,1% “frecuentemente”

Del total de madres o padres que han sufrido discriminación, el 40,3% señala que los mayores problemas ocurrieron en el Registro Civil, seguido por “otros lugares” (38.3%); por “organismos públicos que dan prestaciones de seguridad social” (30,85%); por el “lugar de estudios de mis hijos o mío” (28.72%), “por el recinto médico donde se atienden mis hijos o yo” (24,47%); por mi lugar de trabajo (11,7%) y en todos lados (8,51%).

Con todo, solo el 10,8% denunció los atropellos o discriminación, versus el 89,2% que no lo hizo. De estos, el 27.7% no lo reportó porque pensó que una denuncia no resolvería el problema; seguido porque “no sabía cómo o dónde hacerlo (24,6%), “por temor a efectos en los hijos” (16.9%), porque “no me interesó” (10.8%); porque “no tuve tiempo” (7.7%); “porque no sabía que podía hacerlo” (7.7%) y “por miedo a represalias” (4.6%).

En relación a los niveles de visibilidad de las familias diversas; en el lugar de estudios de los hijos el 57.8% sabe que sus madres o padres son LGBTI y el 18,6% no lo sabe. En el 23,6% de los casos, es el padre o la madre LGBTI quien desconoce si el colegio sabe sobre su orientación sexual. En los centros médicos las cifras son de 52,2%, 24,2% y 23,6% en forma respectiva.

Por último, para el 94% es “muy importante” que se apruebe el matrimonio igualitario”, para el 2,4% “poco importante” y para el 3.6% “nada importante”. Además para el 59% es “nada” (23,6%) y “poco” importante” (35,4%) que se apruebe solo la adopción homoparental, dejando fuera al matrimonio igualitario y a la filiación homoparental.

Para el 16.3% la ley de matrimonio igualitario es la que mejor resuelve los derechos de las familias homoparentales, seguida por la adopción homoparental (3%), la filiación homoparental (3.6%) y ninguna (0.6%). En tanto, para el 76.5% todas estas leyes resuelven en su conjunto los derechos de las familias homoparentales.

Datos generales: más madres que padres LGBTI

La encuesta fue aplicada a 219 personas, entre el 13 de julio y el 19 de agosto del 2020.

Del total de personas encuestadas, el 50,9% tiene entre 30 y 39 años: seguidos por los rangos de 25 a 29 años (25,5%); de 40 a 49 años (18.8%); de 50 a 59 años (2,4%); de 20 a 24 años (1,8%) y de 60 a 69 años (0.6%).

El 51,1% vive en la Región Metropolitana; el 14,5% en Valparaíso; el 5,4% en Biobío; el 4.8% en Los Lagos; el 4,8% en Coquimbo, el 4,2% en La Araucanía; el 3.6% en O´Higgins; el 3% en Antofagasta; el 2.4% en Atacama; el 1,2% en Tarapacá; el 1,2% en Maule; el 1% en Arica y Parinacota; el 1% en Ñuble; el 0.6% en Los Ríos; el 0.6% en Aysén y el 0.6% en Magallanes;

La nacionalidad del 94,6% es chilena; mientras el 1,8% es venezolana; el 1,8%, colombiana; del 0.6% peruana; el 0.6%, haitiana y del 0,6%, otras.

El estado de hecho de quienes tienen hijos/as es de conviviente sin vínculo legal, con el 37,3%; seguido por conviviente civil (28.3%); soltero (13,9%); con pareja, pero viviendo separados (10,2%); divorciado (4.9%), casado (4.8%) y viudo (0,9%)

Del total de madres y padres LGBTI, el 1.8% es trans y el 98.2%, cisgénero.

Datos particularmente relevantes son los referentes al sexo y la orientación sexual, pues reflejan que hay más madres que padres LGBTI.

En efecto, 86,1% se identifica con el sexo femenino; el 13,3% con el masculino y el 0.6% es no binario. Además el 66,1% se declara lesbiana, el 17,1%, bisexual; el 10.9%, gay; el 4.8%, pansexual y el 1,2% hetero y trans..

Andrade explicó que “tanto el sexo, como la orientación sexual, reflejan que las mujeres LGBTI tienen más hijos/as, o tienen mayor interés en ser madres, que los hombres”.

Añadió que las cifras de esta nueva investigación “son muy coincidentes con un estudio previo aplicado por el Movilh a todas las personas LGBTI, y no solo a padres o madres. Tal sondeo había arrojado que del total de personas LGBTI en Chile, el 10% tiene hijos/as. Cuando se considera solo a mujeres la cifra se eleva al 12.9% y disminuye al 7,2% en el caso de los hombres”.