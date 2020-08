Puesta en marcha de monitoreo de SARS-CoV-2 en aguas servidas de la región de Magallanes: plan piloto busca monitorear zonas y grupos de riesgos en Punta Arenas

El piloto comenzó el 30 de Julio en la ciudad de Punta Arenas, durante estos días se realizó la primera toma de muestras y detección de la carga viral. La colecta de muestras compuestas, de 12 y 24 hrs, de aguas servidas se realiza a través de un robot “Arturito” y fue realizada por investigadores de la UMAG en alianza con Aguas Magallanes en dos puntos de la ciudad y en la planta de tratamiento. La detección de la carga viral de SARS-CoV-2 en las aguas servidas se realiza a través de RT-PCR. La Seremi de Ciencias de la Macrozona Austral indica que: “Lo interesante de realizar este monitoreo es que personas con o sin síntomas eliminan el virus en las heces, por lo tanto el monitoreo nos sirve como un método de vigilancia activa permitiendo detectar tempranamente”. La eliminación del virus en las heces ocurre alrededor del tercer día del contagio, es decir, una a dos semanas antes del diagnóstico clínico, además la carga viral se observa en heces hasta 21 días después de que los síntomas han desaparecido.

Este plan de monitoreo ha sido articulado por la Seremi de Ciencias de la Macrozona Austral y el Gobierno Regional en conjunto con la Universidad de Magallanes, la Superintendencia de Servicios Sanitarios y Aguas Magallanes. El piloto busca ajustar los niveles de detección y costos del monitoreo.

Las estadísticas sobre el control de la pandemia COVID-19 se basan en los exámenes realizados por cada país, especialmente, a personas sintomáticas. Se sabe que una parte importante (30% – 70%) de la población puede estar contagiada y no presentar síntomas, o bien, tener síntomas leves que no catalogan dentro de las condiciones tomadas para que el test sea tomado. Más aún, no todas las personas con síntomas evidentes de COVID- 19 se acercan a un centro asistencial para poder realizarse un análisis. Dada esta situación, es importante poder contar con un monitoreo poblacional que estime el volumen de la población que está siendo contagiada.

La Seremi de Ciencias indica: “Esta técnica, que ya se realiza por múltiples equipos de investigación en el mundo, busca monitorear y servir como señal de alerta temprana, ya que puede detectar los casos asintomáticos y sintomáticos que se encuentren presentes en la Región”. El gobierno regional apoya esta iniciativa, el piloto realizado esta semana nos demostró que el virus puede ser detectado y que como región poseemos la capacidad analítica y técnica para continuar con esta iniciativa. La idea ahora es monitorear una zona de riesgo, con mayor cantidad de adultos mayores, una zona de hacinamiento, como por ejemplo la cárcel, y un sector de la ciudad para establecer si los instrumentos y equipos disponibles en Magallanes nos permiten obtener las fluctuaciones temporales de la carga viral.”

El testeo de aguas servidas en la ciudad de Punta Arenas, para la detección temprana y vigilancia de la carga viral en aguas servidas, está a cargo del equipo de investigación de la Dra. Karla Martínez de la Universidad de Magallanes, quien ya obtuvo los primeros resultados positivos en los cuadrantes analizados. La Dra. Martínez indica: “La concentración y detección del virus SARS-CoV-2 en este primer piloto es un gran avance, sobre todo considerando las limitaciones de equipo y personal inherentes a la Región. Una vez comprobado el funcionamiento de nuestra técnica, podremos elaborar planes de monitoreo adecuados para la detección y mejora en la contención del virus en la ciudad»

Las imágenes muestran al intendente José Fernández, la seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Pamela Santibáñez; el Jefe Regional de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, Alejandro Soto; el Gerente regional Aguas Magallanes; Christian Adema; y la investigadora de la Universidad de Magallanes, Karla Martínez.